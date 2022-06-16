حقنة لنقص الوزن

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إنقاص الوزن بواسطة حقنة. سيكون هذا حلمًا يتحقق لكثير من الناس. وهو ما صار ممكنا من خلال دواء سيماغلوتايد على شكل حقن أسبوعية. ففي الدراسات المبكرة، فقد المرضى بسبب سيماغلوتيد الدهون وأصبحت عضلاتهم مفتولة.
في نتيجة يتوقع أن تكون مفاجأة للكثير من الناس، توصلت دراسة حديثة إلى أن خطر فيروس كورونا لا يهدد فقط حياة من يعانون من الوزن الزائد بل إن خطره يمتد أيضاً إلى أولئك الذين يعانون من نقص الوزن. فكيف ذلك؟
يرتبط النوم الجيد بإيجابيات كبيرة تتعدى المزاج الحسن إلى الصحة الجسدية. دراسة جديدة تبين أن النوم لأقل من ست ساعات أو النوم في ظروف سيئة من شأنهما التأثير سلبا على محاولات تقليل الوزن.
يمتاز البعض بامتلاكه لشهية مفتوحة دائما، فيصعب على البعض ضبط وجباتهم، ويرجع خبراء التغذية أسباب ذلك إلى بعض العادات الغذائية اليومية السيئة. فيما يلي نورد لك أسباب الشعور بالجوع رغم تناول الطعام.
غالباَ ما يتم التغاضي عن التهابات البنكرياس. ومع ذلك، يمكن أن تكون خطيرة. وإذا كان البنكرياس ملتهباً فإن المساعدة الطبية ضرورية، وهناك مؤشرات تدل على ذلك لا يمكن تجاهلها.
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