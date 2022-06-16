 حقنة لنقص الوزن | صحتك بين يديك | DW | 24.06.2022

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صحتك بين يديك

حقنة لنقص الوزن

إنقاص الوزن بواسطة حقنة. سيكون هذا حلمًا يتحقق لكثير من الناس. وهو ما صار ممكنا من خلال دواء سيماغلوتايد على شكل حقن أسبوعية. ففي الدراسات المبكرة، فقد المرضى بسبب سيماغلوتيد الدهون وأصبحت عضلاتهم مفتولة.

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