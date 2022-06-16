حقنة لنقص الوزن

دراسة: كورونا خطر على من يعانون نقص الوزن أيضا

في نتيجة يتوقع أن تكون مفاجأة للكثير من الناس، توصلت دراسة حديثة إلى أن خطر فيروس كورونا لا يهدد فقط حياة من يعانون من الوزن الزائد بل إن خطره يمتد أيضاً إلى أولئك الذين يعانون من نقص الوزن. فكيف ذلك؟