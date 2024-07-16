حقق حلم طفولته.. استقبال حافل لـ مبابي في ريال مدريد

في ظهوره الأول كلاعب جديد بنادي ريال مدريد الإسباني حظي كيليان مبابي -قائد منتخب فرنسا- باستقبال مذهل وسط جماهير غفيرة، مفاجئا الصحفيين بتحدثه الإسبانية بطلاقة. فما سر إتقانه لهذه اللغة؟ وما قصة طفولته مع النادي الملكي؟

حظي كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا باستقبال رائع -الثلاثاء (16 يوليو / تموز 2024) في ملعب سانتياغو برنابيو وسط العاصمة الإسبانية مدريد- في حضور أكثر من 80 ألف مشجع في ظهوره الأول كلاعب جديد في ريال مدريد.

وانطلق حفل التقديم بعرض فيديو لأفضل لحظات الكؤوس الأوروبية الـ 15 التي فاز بها النادي الملكي وفيديو آخر لأفضل لحظات وأهداف اللاعب الفرنسي الدولي - إلى جانب رئيس النادي فلورنتينو بيريز في حضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس الفخري لريال مدريد خوسيه مارتينيز بيري، ومدير العلاقات المؤسسية إيميليو بوتراجينيو، وأساطير النادي مثل سانتاماريا وزين الدين زيدان وراؤول جونزاليس وسولاري وأربيلوا، وغيرهم.

وأعرب فلورنتينو بيريزرئيس ريال مدريد عن سعادته البالغة بإتمام صفقة مبابي بعد جهود مضنية، وقال: "نرحب باللاعب الاستثنائي الذي يأتي لمساعدتنا على مواصلة الإنجازات". وأضاف: "قبل كل شيء أود أن تكون كلماتي الأولى كلمات تهنئة لمنتخب كرة القدم الإسباني على فوزه ببطولة أمم أوروبا الرابعة في تاريخه. أهنئهم ليس فقط للفوز باللقب وإنما للطريقة التي حققوا فيها اللقب القاري، بالفوز بجميع المباريات".

كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا: "لم أكن الأفضل في المدرسة ولكن كان لدي حلم باللعب لريال مدريد...". صورة من: Isabel Infantes/empics/picture alliance

وكان ريال مدريد أعلن في يونيو / حزيران الماضي 2024 أن مبابي سينضم إلى بطل الدوري الإسباني في صفقة انتقال مجاني لمدة خمس سنوات لتنتهي فترة من ترقب الصفقة استمرت لعدة سنوات. وسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي في الماضي لكنه فشل في الحصول على اللاعب الذي مدد عقده مع باريس سان جيرمان في مايو / أيار 2022 بعدما رفض الفريق الفرنسي عرضا من عملاق إسبانيا.

وقال كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا اليوم الثلاثاء إنه كان واثقا للغاية بأنه سيلعب لريال مدريد يوما ما لدرجة أنه بدأ تعلم اللغة الإسبانية خلال الدراسة المدرسية. وقال مبابي في ملعب سانتياغو برنابيو المكتظ بالمشجعين، الذين ارتدى معظمهم قمصانا تحمل اسمه "منذ أن كنت طفلا، كنت أعرف أن قدري هو اللعب لريال مدريد".

وتابع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: "اليوم نرحب بكيليان مبابي ... عزيزي كيليان ...أشكرك على حبك وشغفك غير المشروط لريال مدريد، أعرف جيدا المشاعر التي تغمرك وعائلتك في هذه اللحظات. لقد وقعت في حب ريال مدريد عندما كنتَ طفلا. زرت هذا الملعب عندما كان عمرك 13 عاما فقط".

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وأضاف: "وفي ذلك الوقت شاهدنا كيف لمعت عيناك شغفا عندما نظرت إلى لاعبيك المفضلين. أعرف انك لن تنسى أبدا ذلك اليوم من شهر كانون الأول/ديسمبر 2012، عندما دعاك زين الدين زيدان لزيارة سيوداد ريال مدريد والالتقاء باللاعبين الذين تهواهم. لقد حققت حلمك لأنك لم تستسلم بتاتاً...".

مبابي يحقق حلم الطفولة باللعب لريال مدريد

وتم تقديم مبابي -الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018- إلى الجماهير وهو يمسك بنموذج مصغر لملعب برنابيو الإسباني قال عنه إنه حصل عليه حين كان يبلغ من العمر ثماني سنوات. وفاجأ مبابي الصحفيين بتحدثه باللغة الإسبانية بطلاقة والتي قال إنه بدأ تعلمها في المدرسة ثم واصل التدرب عليها مع مدربين يتحدثون الإسبانية مثل لويس إنريكي وماوريسيو بوكيتينو خلال وجوده في باريس سان جيرمان معللا أنه كان سيحتاج للتحدث بها يوما ما في نادي طفولته.

الفرنسي مبابي على المنصة خلال حفل تقديمه في ظهوره الأول كلاعب جديد في ريال مدريد الثلاثاء (16 يوليو / تموز 2024) حيث التقى بمواطنه ولاعب ومدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، الذي دعا مبابي لزيارة النادي عام 2012 حين كان يبلغ من العمر 13 عاما. وهي زيارة قال عنها إنها كانت لحظة مهمة في مسيرته الكروية. صورة من: Andrea Comas/AP/picture alliance

وأبلغ مبابي مؤتمرا صحفيا: "لم أكن الأفضل في المدرسة ولكن كان لدي حلم باللعب لريال مدريد وكنت أعلم أن التحدث باللغة سيساعدني على التأقلم". وفاز مبابي بستة ألقاب في الدوري الفرنسي وأربعة كؤوس فرنسية وأصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 256 هدفا خلال سبع سنوات، لكنه فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا أو الكرة الذهبية.

وينضم مبابي (25 عاما) إلى تشكيلة ريال مدريد التي تضم بالفعل نجوما مثل فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام بقيادة أنشيلوتي المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما فاز بخمسة ألقاب.

ويشارك مبابي عادة في مركز الجناح الأيسر مع ناديه ومنتخب بلاده، وهو نفس المركز الذي يفضل فينيسيوس اللعب فيه. لكن مهاجم فرنسا لا يتوقع منافسة اللاعب البرازيلي. وقال مبابي "أجيد اللعب في جميع المراكز الثلاثة الهجومية. لا يهمني المركز الذي سأشارك فيه. وصلت (إلى ريال مدريد) وعليَّ التأقلم مع الفريق".

ع.م/ع.ج.م (د ب أ ، رويترز)