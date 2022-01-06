 حقائق يجب أن تعرفها عن متحور كورونا ″الفرنسي″ الجديد! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 06.01.2022

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صحة

حقائق يجب أن تعرفها عن متحور كورونا "الفرنسي" الجديد!

لم يزل شبح متحور "أوميكرون" بعد، حتى ظهر متحور جديد من فيروس كورونا في فرنسا. خلال اليومين الماضيين تحدثت تقارير عن المتحور الجديد، غير أن الغموض لازال يلفه. فما هي آخر المعلومات عن المتحور ذي التركيبة المعقدة؟

Coronavirus - Intensivstation in Berlin

الغموض يلف متحور كورونا الجديد بفرنسا!

بعد بصيص من الأمل عاشه العالم على إثر الكشف عن أن النسخة المتحورة من فيروس كورونا "أوميكرون" رغم سرعة انتشارها، إلا أنها عادة ما تكون أقل خطورة من "دلتا"، تحدثت تقارير عن رصد متحور جديد لكورونا في جنوب فرنسا.

في بداية ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم، أعلن مستشفى جامعة مرسيليا للأمراض المعدية بمدينة مرسيليا الفرنسية عن اكتشاف سلالة جديدة لدى عائد فرنسي من الكاميرون، وقد أصيب بها حتى الآن 12 شخصاً يعيشون في جنوب فرنسا.

لكن ماذا اكتشف العلماء حتى الآن عن تركيبة المتحور الجديد؟ ومدى خطورته؟ أين وكيف نشأ؟

تركيبة غير نمطية!

الاسم العلمي للنسخة المتحورة الجديدة هو B.1.640.2 وتحمل 46 طفرة في "تركيبة غير نمطية"، وفقاً لدراسة لم تنشر بعد ولم يتم تقييمها من قبل باحثين آخرين. كما أظهرت هذه الدراسة أن المتحور الجديد يحتوي على الطفرتين المعروفتين  N501Y و E484K في متحورات كورونا السابقة. تم اكتشاف الطفرة N501Y، أول مرة في متحورة "ألفا"، ويعتقد أنها تجعل المرض أكثر قابلية للإنتقال إلى الخلايا البشرية وبالتالي انتشاره بسهولة أكبر في الجسم. أما طفرة E484K هي واحدة من الطفرات التي أطلق عليها "طفرات الهروب" ما يعني أن لديها قدرة على الهروب من تأثير لقاحات كورونا وبالتالي إضعاف فعاليتها.

الخطورة والمنشأ

يرفع ظهور متحور جديد من فيروس كورونا مستويات القلق لدى الناس حول العالم ويطرح تساؤلات عديدة.غير أن هذه التساؤلات التي تتمحور حول طبيعة تركيبة المتحور الجديد وما إن كان معدياً وأكثر خطورة من الفيروس الأصلي، لا يمكن الإجابة عنها بشكل مفضل بناءاً على البيانات المتاحة وعدد الحالات المنخفضة لحد الآن.

بحسب البروفيسور، يورغ تيم، رئيس معهد علم الفيروسات بالمستشفى الجامعي في دوسلدورف، فإن المتحور المكتشف حديثاً لا يشكل خطورة كبيرة: "تم رصد المتحور لأول مرة منذ وقت قريب وقد أثبت حتى الآن على الأقل أنه لم ينتشر على نطاق واسع. ويعد هذا مؤشراً قوياً للغاية على أنه لا يتمتع بميزة انتشار سريعة مقارنة على سبيل المثال بـ "أوميكرون" ، حيث كان لدينا تصور واضح وسريع من خلال البيانات الأولية على أنه متحورسريع الإنتشار. ولا يمكن رصد هذه الميزة مع المتحور الجديد حتى الآن، بحيث لا يتوقع أنه سيسبب لنا مشكلات كبيرة. لكن يجب بالتأكيد وضع علامة استفهام صغيرة عليه. لكن لحد الآن هذا ما سيكون عليه الوضع".

Neues Coronavirus SARS-CoV-2

لحد الآن لا يرى الباحثون خطورة من المتحور الجديد

في المقابل هناك علامات استفهام عديدة أيضاً حول أصل المتحور الجديد. حقيقة أنه تم رصده لأول مرة لدى أحد الأشخاص العائدين من الكاميرون، لا يعني بالضرورة أن المتحور الجديد قد نشأ في البلد الواقع وسط إفريقيا. غير أن معدلات التطعيم المنخفضة للغاية هناك، قد تساعد على تكون طفرات جديدة من فيروس كورونا. وفق بيانات من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية، يبلغ معدل التطعيم في الكاميرون حالياً حوالي 2.4 بالمائة من مجموع السكان.

يتوقع الخبراء أن بطء حملات التطعيم على مستوى العالم، قد يساهم في ظهور وتطور متحورات جديدة باستمرار حول العالم. وقد تكون هذه المتحورات أكثر ضرراً وخطورة من سابقاتها.

أسباب محتملة للأعراض الخفيفة

أصبح من المعروف عن متحور أوميكرون سرعة انتشاره في جميع أنحاء العالم. ولكن في الوقت نفسه يسبب أعراضاً أقل حدة معظم الحالات، كما تؤكد المزيد من الدراسات. السبب خلف تلك الأعراض الخفيفة يتضح بالتدريج أيضاً. من جهة  تتفاعل الخلايا التائية للملقحين والمتعافين مع أوميكرون وبالتالي تحمي معظم المصابين من الأعراض الخطيرة.

صحيح أن الطفرات الموجودة في أميكرون قد غيرت بروتين "سبايك" لدرجة أن الأجسام المضادة التي تكونت عن طريق العدوى أو التطعيم لم تعد تحمي من العدوى أيضاً. اكتشف باحثون من كيب تاون في جنوب إفريقيا أن الاستجابة المناعية التي اكتسبتها الخلايا التائية لا تزال تعمل في 70 إلى 80 في المائة من الحالات - على غرار المتحورات السابقة "بيتا" و"دلتا". وخلص فريق الباحثين إلى أن الخلايا التائية لدى الملقحين والمتعافين تعرفت على متحور أميكرون بشكل جيد كما كان الأمر مع متحور ووهان الأصلي.

أقل ضرراً على الرئتين

اكتشف باحثون من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية في التجارب على الحيوانات أن متحور أوميكرون نادراً ما يهاجم الرئتين. وبدلاً من ذلك، يميل المتحور إلى مهاجمة الجهاز التنفسي العلوي مثل الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية، وفقًا للدراسة التي لم يتم تقييمها بعد.

في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، توصل باحثون من جامعة هونغ كونغ إلى استنتاجات مشابهة للغاية. فقد وجدوا أن متحور أوميكرون يصيب نظام الشعب الهوائية ويتكاثر حتى 70 مرة أسرع من متغير دلتا، لكنه ينتشر أقل بعشر مرات في أنسجة الرئة.

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الحاجة للتنفس الاصطناعي؟

تتزامن نتائج البحث هذه مع ملاحظات من بريطانيا، حيث يتسبب متحور أوميكرون شديد العدوى في زيادة حادة في عدد الإصابات هناك. ولكن في الوقت نفسه، تقل مخاطر الحاجة إلى العلاج في المستشفى بمقدار الثلث مقارنة بمتحور" دلتا". كما أن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى التنفس الاصطناعي لم يتغير إلى حد كبير على الرغم من معدل الإصابة المرتفع بشكل ملحوظ بأوميكرون.هذا يبعث الأمل، لكنه لا يزال غير واضح تماماً. لأن الأعداد الكبيرة من الإصابات تشكل تحدياً كبيراً للأنظمة الصحية المثقلة بالأعباء. خاصة أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم أو لم يسبق لهم الإصابة بالفيروس، قد تتسبب لهم الإصابة بأوميكرون بأعراض شديدة للمرض.

أول إصابة بـ "فلورونا" في إسرائيل

أصيبت في إسرائيل امرأة حامل تبلغ من العمر 31 عاماً بفيروس كورونا وفيروس الأنفلونزا الموسمية في الوقت نفسه. وهي أول حالة مسجلة في العالم تُعرف بما سمي "فلورونا"، وهي عبارة عن عدوى مزدوجة بالإنفلونزا وفيروس كورونا. المرأة الحامل لم تتلقى التطعيم وقد ظهرت عليها أعراض خفيفة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية.

مع ارتفاع عدد حالات الإنفلونزا في إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية، تحقق وزارة الصحة في الحالة بغرض معرفة ما إذا كان ما بات يعرف بـ "فلورونا" قد يسبب أمراضاً أكثر خطورة.

شهدت إسرائيل زيادة كبيرة بشكل خاص في حالات الإنفلونزا الشديدة خلال هذا الشتاء. وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم نقل ما يقرب من ألفي شخص مصاب بالأنفلونزا إلى المستشفى بحلول نهاية عام 2021. تخشى السلطات الصحية من احتمال ظهور العديد من الأمراض المزدوجة مع انتشار موجة الإنفلونزا الشديدة.

ألكسندر فرويند/ إ.م

  • Aerial view of the Cook Islands with their white sand beaches

    أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022

    عودة السفر حول العالم

    لأكثر من عام، اضطر الملايين حول العالم للبقاء في منازلهم، بيد أن الكثيرين أخذوا في إعداد خطط للسفر والسياحة لعام 2022 مع بدء دول العالم في فتح أبوابها تدريجيا. ولذلك قامت مؤسسة "لونلي بلانيت" بإصدار معرض للصور يضم أفضل أماكن السفر لعام 2022 مع قرب تعافي حركة السياحة حول العالم. وقالت إنها اختارت هذه الأماكن نظر لنجاحها الكبير وبما تزخر به من مناظر فريدة وخلابة وأيضا لحمايتها المناخ والبيئة.

  • مدينة فرايبورغ الألمانية

    أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022

    مدينة ألمانية بين أفضل ثلاث مدن

    احتلت مدينة ألمانية المرتبة الثالثة بين أفضل وأجمل ثلاث مدن كوجهات سياحية. قد يظن أن هذه المدينة هي العاصمة برلين الشهيرة أو حتى المدن الألمانية الكبرى مثل ميونيخ. كلا، المدينة الألمانية التي جاءت في المرتبة الثالثة ربما لم يسمع بها الكثيرون حول العالم. فما اسم هذه المدينة؟ وما سر جمالها؟

  • مدينة فرايبورغ الألمانية

    أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022

    مدينة فرايبورغ الألمانية في المرتبة الثالثة

    وصفت مؤسسة "لونلي بلانيت" فرايبورغ بأنها واحدة من أكثر المدن الألمانية شبابا واستدامة إذ بها وفرة من المساحات الخضراء وتحافظ على البيئة. فعدد الدراجات الهوائية بها ضعف عدد السيارات خاصة منطقة "المدينة القديمة" الساحرة حيث أن حركة السيارات ممنوعة. يبلغ عدد سكانها 230 ألف نسمة فيما يعد مبنى مجلس المدينة الأول في العالم الذي يطبق مفهوم "الأبنية صفرية الطاقة".

  • مدينة تايبيه - تايوان

    أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022

    مدينة تايبيه - تايوان (المرتبة الثانية)

    تعد المدينة ملتقى للثقافات الآسيوية حيث يبدو التأثير الصيني والياباني واضحا فيما تلتقي المنازل القديمة بالمنازل الحديثة. يمكن أيضا رؤية المعابد في كل أرجاء المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 2.7 مليون نسمة. المدينة من الناحية الاقتصادية رائعة إذ أن السكن فيها ليس باهظا بالإضافة إلى أن الرعاية الصحية بها جيدة. وتضم المدينة الكثير من المطاعم وأماكن الترفيه ليلا.

  • مدينة أوكلاند – نيوزيلندا

    أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022

    مدينة أوكلاند – نيوزيلندا (المرتبة الأولى)

    احتلت أوكلاند المرتبة الأولى بجدارة إذ يوجد بالمدينة أكثر من 50 بركانا وأكثر من 50 جزيرة ومزارع الكروم والعديد من الشواطئ. وتقع المدينة البالغ عدد سكانها أكثر من 1.5 مليون نسمة على شريط بين مينائين. وتعد المدينة مقصدا لمحبي الرياضات المائية مثل ركوب الأمواج والغطس كما تضم غابات مطيرة وينابيع مياه ساخنة وطيور نادرة وحيتان ودلافين.

  • منطقة شيشوانغبانا الصينية

    أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022

    أفضل ثلاث مناطق: منطقة شيشوانغبانا الصينية في المرتبة الثالثة

    هي منطقة بعيدة في أقصى جنوب الصين متاخمة للحدود مع ميانمار ولاوس. اشتهرت المنطقة في الماضي باعتبارها مقصدا للرحالة، لكنها باتت الآن مقصدا للسائحين ليس فقط من خارج الصين بل أيضا من داخل البلاد فالمنطقة تشتهر بتنوعها الثقافي وبمأكولاتها الشهية وبطقسها الدافئ. ورغم أنها تقع في منطقة نائية وبعيدة إلا أنها ترتبط بلاوس بقطار جديد وخطوط طيران رائعة.

  • منطقة فرجينيا الغربية - الولايات المتحدة

    أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022

    منطقة فرجينيا الغربية - الولايات المتحدة (المرتبة الثانية)

    المنطقة تزخر بالمناطق الطبيعية التي لم يفسدها البشر إذ تضم عددا قليلا من السكان وتجذب القليل من السائحين. تقع ولاية فرجينيا الغربية في شرق الولايات المتحدة وتقع بأكملها في جبال الأبلاش لذا تعرف باسم "ولاية الجبل". ولأنها تبعد عن أماكن التحطيب والوقود الأحفوري وتعدين الفحم والملح، فقد باتت مقصدا للسائحين إذ يمكن لزوارها ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات بين الجبال والتجديف.

  • إقليم المضايق، آيسلندا

    أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022

    إقليم المضايق، آيسلندا (المرتبة الأولى)

    لا يشهد الإقليم ازدحاما من حركة السياحة إذ أنه يتصل بالبر الرئيسي في آيسلندا عن طريق مصب نهر يبلغ طوله حوالي سبعة كيلومترات. الإقليم يعد مقصدا لمحبي المغامرة والحياة البرية والعيش في قرى جذابة ذات مناظر طبيعية خلابة فيما يعتمد سكان هذه القرى التي أسسها الفايكنج قبل حوالي 1000 عام، على المصادر الطبيعية.

  • موريشيوس هي جزيرة صخرية محاطة بشواطئ رائعة في المحيط الهندي

    أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022

    أفضل ثلاث دول: موريشيوس في المرتبة الثالثة

    موريشيوس هي جزيرة صخرية محاطة بشواطئ رائعة في المحيط الهندي ما دفع الكاتب الأمريكي الشهير مارك توين إلى وصف هذا الأرخبيل الصغير الواقع شرقي مدغشقر  "بالجنة". يمكن لزوار الجزيرة التنزه والغوص والغطس فضلا عن أنها تعد من الأماكن القليلة على الأرض التي حافظت على الطيور النادرة والمهددة بالانقراض.

  • قرية نرويجية وسط الجبال الساحرة

    أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022

    النرويج (المرتبة الثانية)

    تحتل المرتبة الثانية من حيث البلدان الأفضل للسفر ليس لموقعها الجغرافي فحسب بل لأنها من أكثر دول العالم التي يمكن العيش بها بسبب التقدم في التعليم والمساواة والرعاية الصحية والأجور وجودة الحياة والمحافظة على البيئة. وتوفر الطاقة الكهرومائية 99 بالمائة من احتياجات النرويج الكهربائية. كما أن حوالي 60 بالمائة من السيارات في النرويج تعمل بالطاقة الكهربائية مما يجعلها رائدة على مستوى العالم.

  • جزر كوك

    أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022

    جزر كوك (المرتبة الأولى)

    تعد دولة "جزر كوك" واحدة من أبعد وأصغر البلدان في العالم، لكنها فريدة بفضل ما تزخر به من مناظر وأماكن فريدة. تتكون جزر كوك من أكثر من 15 جزيرة بركانية وتبلغ مساحتها أصغر من مساحة مالطا وهي رائعة في مجال حماية البيئة. في عام 2017 ، تم إعلان منتزه "ماراي موانا" البحري الذي تبلغ مساحته 1.9 مليون كيلومتر مربع - أكبر محمية بحرية على وجه الأرض.

  • جزر كوك

    أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022

    احزم حقائب السفر .. فماذا تنتظر؟

    ولا يملك المرء أي فرصة بعد رؤية هذه الوجهات الخلابة والساحرة سوى حزم حقائب السفر وقصد هذه الأماكن خاصة وأن الكثيرين لا يزالون يعملون من منازلهم بسبب تدابير جائحة كورونا. من هنا يمكن أن تسنح الفرصة لزيارة هذه الأماكن، لكن سيكون الفارق كبيرا جدا بين العمل في المنزل والعمل على جزر كوك الساحرة. إعداد: ماركو مولر / م.ع


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