 حقائق هامة للتمتع بنوم عميق وصحي! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 17.08.2020

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علوم وتكنولوجيا

حقائق هامة للتمتع بنوم عميق وصحي!

في المتوسط، ينام الإنسان حوالي ثلث حياته. هل يبدو الأمر وكأنه مضيعة للوقت؟ على العكس تماما، فجسدك، في الحقيقة، يعمل بجد أثناء وجودك في أرض الأحلام. عدم التمتع بنوم هادئ وعميق يمكن أن تكون له عواقب صحية خطيرة.

صورة إمراة تريد النوم وتعاني من الأرق

بدون النوم سيتعذر على جسم ودماغ الإنسان العمل لساعات.

يقول البعض إنه يكفيهم من أربع إلى خمس ساعات فقط من النوم المتواصل كل ليلة، ويستيقظون في الصباح مرتاحين ونشيطين مستعدين لبدء يوم جديد! لكن، من وجهة نظر خبراء الصحة، فإن هذا غير صحيح، لأن جسم الإنسان بحاجة إلى فترة راحة أطول.

لماذا يجب أن ننام؟          

خلال النوم العميق، يمر جسم الانسان من مرحلة حركة العين السريعة (REM). هذه الحركة التي تحتل نسبة مهمة من نوم الانسان، تحدث كل 90 دقيقة. وأثناء النوم العميق، يعمل جسمنا كجهاز كمبيوتر، إذ يحسن استدعاء المعلومات من الذاكرة. كما تنتج أجسادنا هرمونات النمو لتجديد وتنشيط الجهاز المناعي، بحيث يمكن للخلايا الدفاعية محاربة الفيروسات والبكتيريا.

وحين يصل نومنا إلى مرحلة (REM)، يقوم دماغنا باستعادة ومراجعة ما مررنا به خلال يومنا، كما يوفر مساحة تخزين قصيرة لأجل اليوم التالي. يحدث كل هذا عندما تكون غارقا في أحلامك! يمكن لهذه الأحلام أن تكون غريبة وغير مرتبطة بحياتك الشخصية ولا بما حصل لك خلال يومك الماضي. كأن تتحول إلى محقق تطارد شخصا ما في أحلامك، ما يعني أن دماغك يسلك هذه الطريقة لتناول الأمور، حتى وإن لم يكن ذلك موجودا في أرض الواقع. فبدون النوم سيتعذر على جسم ودماغ الإنسان العمل لساعات.

كم نحتاج من النوم؟

الأمر يعتمد على عمرك. مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية، توصي بـ 14 إلى 17 ساعة من النوم لطفل حديث الولادة، بالرغم من أنه من غير المرجح أن ينام الأطفال الصغار لمدة 14 ساعة متواصلة، ويمكن للآباء الجدد المحرومين من النوم أن يخبروكم بحقيقة هذا الأمر.

الأطفال في المدارس الابتدائية، يجب أن يناموا بين 9 و11 ساعة. أما الأشخاص البالغين فينبغي عليهم النوم من 7 إلى 9 ساعات في الليل. طبعا هذه مجرد توصيات، تختلف من شخص لآخر. لكن من المهم ألا تنخفض عدد ساعات النوم عند البالغين إلى أقل من ست ساعات في الليلة الواحدة. ومن ناحية أخرى، نجد أن البعض لا يمكنه أن يستيقظ إلا بعد 10 ساعات من النوم.

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صحتك بين يديك - نوم هانئ

ماذا يحدث حين لا ننام؟

مختارات

لا شك أن المثل الشعبي القائل "تغدى وتمدى، وتعشى وتمشى!" الذي كان يضرب كنصيحة للمحافظة على صحة الجسم لم يأتِ من فراغ. العلم الحديث أثبت أن المشي بعد تناول العشاء مباشرة يساعد على إنقاص الوزن أفضل من فترة الصباح والظهر.

انتشار استخدام الهواتف الذكية بين صغار السن والمراهقين زاد مؤخرا، خصوصا بعد انتشار جائحة كورونا والتزامنا بالحجر المنزلي وإغلاق العديد من الأندية الرياضية وأماكن اللعب. لكن ما أخطار ذلك على صحتنا وصحة أبناءنا؟

كثيرون يعانون التعب بسبب قلة النوم والحرمان من نوم هادئ في ليالي الصيف الحارة، لكن التغلب على ذلك ليس بالأمر المستحيل. إليك بعض النصائح البسيطة لتتغلب على حرارة الصيف وتنعم بنوم هادئ.

بقي بعض المتطوعين في تجارب علمية، مستيقظين لمدة عشرة أيام. الحرمان من النوم هو أسلوب تعذيب أيضا. وكلما طالت مدة بقاء هؤلاء بدون نوم عانوا من مشاكل صحية أكثر مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، انخفاض معدل التركيز، الشعور بالخمول وفقدان جزئي أو كلي للقدرات المعرفية والحركية. في الليلة الثانية، على التوالي دون نوم، ينخفض معدل التفاعل مع المحيط وتحكم الجسم في الأشياء، مثل شخص مخمور.

لكن فيما إذا كان النقص الحاد في النوم يؤدي إلى الوفاة، فإن الباحثين يختلفون حول ذلك، لأنه يعتمد على تفسير سبب الوفاة. فمع الأرق الوراثي المميت على سبيل المثال، يموت المرضى بعد 6 إلى 30 شهرا. لكن السبب المباشر للوفاة، في هذه الحالة هو فشل أعضاء متعددة من جسم الشخص.

ما الذي يمنعنا من النوم؟

كثيرون منا يعرفون أنه يجب  إغلاق الهواتف الذكية  والتوقف عن استخدامها قبل الخلود إلى النوم بأطول فترة ممكنة، لكنهم نادرا ما يلتزمون بذلك. ومن الأفضل عدم اصطحاب هواتفنا إلى غرفة النوم وإبقائها بعيدا عن السرير. فالضوء الأزرق الذي ينبعث من الشاشة يمنعنا من النوم؛ إذ أن العين تخبر الدماغ بأنه يجب أن يبقى مستيقظا. ولهذا السبب يتم إنتاج كمية أقل من هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم إيقاع الليل والنهار، و يساهم بشكل كبير في خلودنا للنوم بشكل هادئ مريح.

ومن بين الأشياء الأخرى التي تسبب الأرق ولا تساعد على النوم الجيد في الليل، هي: الكحول والكافيين. والقاعدة الأساسية تنصح بالتوقف عن شرب القهوة ست ساعات قبل الخلود إلى النوم. كما أن الكثير من الضوضاء والضوء في غرفة النوم، يمكن أن يحرمنا من التمتع بنوم هادئ عميق.

كيف ننام بشكل جيد؟

وبالإضافة إلى الالتزام بقاعدة "لا هاتف في غرف النوم"، ثمة أمر آخر يجب أن نشير إليه، وهو: التقسيم الصحيح لأنشطتنا داخل بيتنا، إن كانت هناك مساحة كافية طبعا. فيجدر بنا أن نعمل في المكتب، ونشاهد التلفاز في غرفة الجلوس ونتناول الطعام في غرفة الطعام... الخ، فبهذه الطريقة، سوف نربط غرفة النوم بالنوم والراحة.

وإن من ينامون في نفس التوقيت دائما، حتى خلال نهاية الأسبوع والعطلة، يخلدون إلى النوم بسرعة وسهولة ويتمتعون بنوم هادئ. كما أن هدوء وعتمة غرفة النوم ودرجة الحرارة ما بين 15 و18 درجة مئوية مع وسادة وسرير مريح، من الأمور الضرورية والمساعدة جدا على التمتع بنوم هادئ وعميق وبالتالي راحة الجسم.

ك ب/ ع.أ.ج

  • Symbolbild: Nackt schlafen (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم

    يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.

  • Wohnung lueften Fenster öffnen (picture-alliance/dpa/C.Klose)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    غلق الشبابيك وإسدال الستائر

    إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Arbeitsplatz Ventilator (picture-alliance/dpa/V. Myllynen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    استخدام المرواح ومكيفات الهواء

    استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.

  • Junge Frau trinkt Wasser aus einer Flasche (picture-alliance/dpa/W.Kumm)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم

    أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.

  • Symbolbild - Schnarchen (picture-alliance/BSIP/Chassenet)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    وجبات خفيفة للعشاء

    تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".

  • Mann unter der Dusche (picture-alliance/dpa/M. Wuestenhagen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاغتسال بالماء قبل النوم

    أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Gestörter Schlaf (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاسترخاء قبل النوم

    إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.

  • Waldspaziergang (Monkey Business Images)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    "في الحركة بركة"

    المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.

    الكاتب: زمن البدري


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