 حقائق مدهشة عن قلعة نويشفانشتاين | يوروماكس | DW | 04.09.2022

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يوروماكس

حقائق مدهشة عن قلعة نويشفانشتاين

القلعة المفضلة للملك البافاري لودفيغ الثاني مليئة بالأسرار. ليوبولد أمير بافاريا وحفيد سيد القلعة يعرفنا على جوانب جديدة عن نويشفانشتاين.

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