حقائق مدهشة عن قلعة نويشفانشتاين

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القلعة المفضلة للملك البافاري لودفيغ الثاني مليئة بالأسرار. ليوبولد أمير بافاريا وحفيد سيد القلعة يعرفنا على جوانب جديدة عن نويشفانشتاين.
يعقد قادة دول مجموعة السّبع في قلعة إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، قمة تبدأ اليوم الأحد في وقتٍ يعيش فيه العالم أزمات متعددة تطغى عليها الحرب في أوكرانيا مرورا بقضايا المناخ وصولا إلى الأمن الغذائي ولهيب التضخم.
قصر نويشفاينشتاين هو نقطة جذب سياحية ونموذج مثالي لتكافل التكنولوجيا العالية مع العصور الوسطى. يعرض الفيلم الوثائقي قصر أحلام الملك البافاري لودفيغ الثاني، المكان المليء بالأساطير والرغبات والأسرار.
الجوع والفقر والتغير المناخي وحرب أوكرانيا وتبعاتها؛ ملفات على طاولة قمة السبع الكبار في ألمانيا في انتظار النقاش والتوصل إلى حلول، وهو ما سيحدد دور ألمانيا القيادي ويضع المستشار شولتس أمام أول اختبار، فهل ينجح في ذلك؟
تبدو رحلة الرئيس السنغالي ماكي سال رئيس الإتحاد الأفريقي، إلى روسيا وأوكرانيا، مثقلة بهموم سكان القارة السمراء التي تبدو وكأنها مسرح للحرب وليس مجرد منطقة متأثرة بتداعياتها. فهل يستجيب الرئيس بوتين للصوت الأفريقي؟
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