 حقائق عن حقوق الأم والوليد في ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 10.11.2018

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منوعات

حقائق عن حقوق الأم والوليد في ألمانيا

ألمانيا تحمي الأسرة. والقوانين تشجع على الأمومة والإنجاب. الأمهات في ألمانيا ملكات في وطنهن، فالدولة ترعاهن في فترة الحمل والولادة والإرضاع. وتستمر مساعدة الأطفال المالية حتى تخرجهم من الجامعة.

Pregnant woman working in office, Schwangere Frau, die im Büro arbeitet (picture-alliance/Bildagentur-online/Tetra-Images)

الدعم الشهري المخصص للأطفال في ألمانيا يرتفع باستمرار. وبموجب التعديل القانوني الأخير الذي أقره البرلمان الألماني، ستدفع الدولة لكل طفل 10 يورو إضافية، ليكون المبلغ الشهري 204 يورو للطفل الأول والثاني، ابتداء من (الأول من تموز/ يوليو 2019)، أما الطفل الثالث فيحصل على 210 يورو، وابتداء من الطفل الرابع 235 يورو.

هذا جزء من الدعم الحكومي والشعبي للأسرة في ألمانيا، وهي ما زالت كيانا مقدساً في هذا البلد. والأم لها النصيب الأوفر في العناية، فهي التي صنعت الطفل، والعناية تبدأ من أشهر الحمل الأولى.

ويحدد "قانون حماية الأم" حقوق الأم منذ بداية الحمل، وحقوق الجنين ثم الرضيع ثم الطفل. وتشمل الحماية الأمهات والحوامل سوءا كن عاملات في وظيفة دائمة، أو متدربات، أو عاملات بدوام جزئي.

وفيما يالي إجابة على بعض الأسئلة الشائعة بهذا الخصوص:

*متى تخبر المرأة الحامل رب العمل أنها تنتظر طفلا؟  جواب هذا السؤال يخضع لقدرة المرأة البدنية، لكن في حالة الحمل الطبيعي، يفضّل أن تنتظر المرأة حتى نهاية شهر الحمل الثالث، ثم تخبر رب العمل.

*هل يمكن فصل المرأة الحامل عن العمل، أو إنهاء عقد عملها؟  طبقا للقانون، فإنّ المرأة الحامل محصنة ضد الفصل، حتى ما بعد الولادة، وإلى حين بلوغ الوليد 4 أشهر من العمر.

Symbolbild | Schwangere Frau auf dem Sofa mit Kleinkind trinkt Tee (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

*متى تنقطع الحامل عن العمل قبل وبعد الولادة؟  في أحوال الحمل العادية، تنقطع الحامل عن العمل قبل 6 أسابيع من الولادة، وتبقى الأم منقطعة لمدة 8 أسابيع بعد الولادة. ويمكن تمديد المدة قبل وبعد الولادة في حال حصول ولادة مبكرة وجاء الوليد خديجاً.

*ما شكل الحماية للأم في مكان العمل؟   يجب أن يحرص رب العمل على توفير أجواء الراحة والحماية للأم حديثة الولادة حال عودتها للعمل، وإعفائها من الواجبات الصعبة التي تتطلب جهدا عضلياً، وعليه توفير وقت ومكان لها لإرضاع وليدها إذا طلبت ذلك.

*يمكن للأم أن تستمر في الانقطاع عن العمل لرعاية طفلها؟  نعم يمكن لها الانقطاع عن العمل لمدة قد تصل إلى 36 شهرا، لكن بشروط خاصة وبتحديدات على الراتب.

*في حالات معينة، طبقا لما نشره موقع "بيبي سنتر" الألماني، تُعفى المرأة، التي وَلَدت وأصيبت بمرض أو عاهة بسبب الولادة، من العودة إلى العمل وتمنح إجازة مفتوحة مدى الحياة، وتتقاضي راتباً شهريا يساوي معدل حقوقها المالية من العمل للأسابيع الثلاثة عشر الأخيرة قبل الولادة.

Deutschland neugeborene Baby (picture-alliance/imageBROKER/O. Döring)

حين يكون الوليد خديجا، ويحتاج حضانة صناعية مطولة، تمنح الأم اجازة براتب كامل من العمل، حتى تنتهي فترة حضانته.

*في حالات معينة، وبموجب توصية الطبيب أو هيئة طبية، يحق للمرأة أن تغيّر عملها إلى آخر بما يناسب قدراتها البدنية، أو ظروفها الاجتماعية بعد الولادة.

*كما يمكن للزوج أن يأخذ إجازة من العمل لمساعدة زوجته في أعمال المنزل.

*في حال عدم وجود من يعينها في البيت، يحق للأم أن تستعين بمن يساعدها مقابل أجر لمدة أسبوعين، وعلى صندوق التأمين الصحي دفع أجور المساعدة كاملة.

*حين ينتهي عقد العمل المؤقت أثناء إجازة الولادة، هل تنقطع موارد الأم؟ يحق للأم أن تطلب من رب العمل تمديد عقد عملها لحين انتهاء إجازة الولادة لتضمن مورداً لها ولوليدها.

ولمن يرغب بالمزيد من المعلومات يمكنه الاطلاع على "Mutterschutzgesetz" في الموقع الرسمي لوزارة الأسرة والمرأة والمسنين والشباب.

  • Eine Frau fasst sich mit der Hand an den Kopf. (Andrzej Wilusz/Fotolia)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    نظام مناعي في إجازة

    توصل معهد بحثي في مدينة بون الألمانية إلى أن الإجازة أحد أسباب الإصابة بالأمراض. فمن يسافر فيها يكون أكثر عرضة للإصابة بالصداع واضطراب النوم ونزلات البرد. وأشار 22 بالمائة من المشاركين في الدراسة إلى أنهم أُصيبوا بعوارض غامضة خلال أيام الإجازة. وتوضح الدراسة أن نظام المناعة يدخل هو الآخر في إجازة ما يجعلنا أكثر عرضة للأمراض.

  • Mann und Frau sitzen nebeneinander auf dem Sofa. (picture alliance/PhotoAlto)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    مصيدة للأزواج

    دراسة أخرى للعلاج النفسي كشفت إلى أن أكثر الأوقات التي ينفصل فيها الأزواج في ألمانيا تكون بعد الإجازة الصيفية، فثلث حالات الطلاق تُقدم في هذه الفترة. أما سبب ذلك، فإن الإجازة تكشف عن المشاكل التي يعانيها الأزواج ويكتمونها طويلاً داخل أنفسهم. وبحسب الدراسة فإن النساء أكثر من يتقدم بطلبات الطلاق بعد إجازة الصيف.

  • Zwei Frauen und ein Mann sitzen am Strand in einem Strandkorb. (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    الحرارة سبب للشجار

    وبمناسبة الحديث في الخلاف، فإن ارتفاع درجات الحرارة تزيد الرغبة في الثأر، ففي دراسة لهم لاحظ باحثون أمريكيون سلوك لاعبي الكرة، فعند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة تزداد تصرفاتهم غير الأخلاقية. وإذا حدث شجار بين الزوجين خلال الإجازة، فإن سبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة على الأرجح.

  • Mann und Frau liegen am Strand in Liegestühlen. (haveseen - Fotolia.com)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    مصدر للغباء

    أكدت دراسة أخرى حقيقة معروفة للكثيرين: الكسل يجعل المرء غبياً. فمن يقضي أيامه بعدم فعل أي شيء، فإنه يتعرض لخطر فقدان 20 بالمائة من نسبة ذكائه، وهو ما توصلت إليه دراسة نفسية بجامعة إيرلانغن الألمانية. وإذا لم يكن للدماغ أي مهام للتفكير، فإنه يدخل في إجازة هو الآخر. أما من يقضون الإجازة بالقيام بأنشطة رياضية فيعودون بنسبة ذكاء أكبر.

  • Eine Frau blickt auf einer Anhöhe über die Stadt Florenz. (picture alliance/Arco Images)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    متلازمة ستندال

    احذر المبالغة في زيارة الأماكن الثقافية. من يبالغ بمشاهدة معالم المدن خلال الإجازة، فإنه يكون عرضة لخطر الإصابة بـ"الحساسية المفرطة". اللافت أن ما يُسمى بـ"متلازمة ستندال" أو "متلازمة فلورنسا" تصيب بشكل خاص زائري الوجهات السياحية الإيطالية. وقد شخصت طبيبة نفسية هذه المتلازمة للمرة الأولى هناك. أما أعراضها فهي الشعور بالدوار وارتفاع دقات القلب ونوبات الذعر والهلع.


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