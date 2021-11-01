 حقائق عن المناخ؟ | صنع في ألمانيا | DW | 27.10.2021

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صنع في ألمانيا

حقائق عن المناخ؟

تشير التقديرات الحالية إلى أننا سوف نتجاوز الاحترار العالمي بمقدار 1,5 درجة مئوية في عام 2030/2040. الجفاف والكوارث الطبيعية ستزداد وتسبب عواقب اقتصادية. فهل تسير حماية المناخ وتوسع الأعمال جنبا إلى جنب حقا؟

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