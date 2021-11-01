حقائق عن المناخ؟

قادة العالم في قمة "الأمل الأخير والأفضل" للمناخ في غلاسكو

يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو بقمة تمثّل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنّب وقوع كارثة وشيكة، لكن مستوى الانتقادات بين الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات لن يجعل الأمر هينا.