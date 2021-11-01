حقائق عن المناخ؟

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تشير التقديرات الحالية إلى أننا سوف نتجاوز الاحترار العالمي بمقدار 1,5 درجة مئوية في عام 2030/2040. الجفاف والكوارث الطبيعية ستزداد وتسبب عواقب اقتصادية. فهل تسير حماية المناخ وتوسع الأعمال جنبا إلى جنب حقا؟
لعقود طويلة من الزمن كان مبدأ "سيادة الدول" الإطار الحاكم للعلاقات الدولية، لكن تفاقم ظاهرة التغير المناخي التي تهدد كوكب الأرض قد يؤدي إلى تدخلات خارجية بدافع منع "إبادة بيئية"، يقول المحلل الألماني أندرياس كلوته.
تقف دول الخليج العربية أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ بسبب توقعات انخفاض الإقبال على الوقود الأحفوري ما يهدد استقرارها السياسي. في المقبل قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض لجعل هذه الدول غير صالحة لعيش البشر وفق صحيفة واشنطن بوست.
يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو بقمة تمثّل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنّب وقوع كارثة وشيكة، لكن مستوى الانتقادات بين الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات لن يجعل الأمر هينا.
حثت المستشارة أنغيلا ميركل في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو على وضع تسعير عالمي على الانبعاثات الضارة بالمناخ. بدوره اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الرد اللازم لوقف أزمة المناخ يجب أن يعتبر فرصة لاقتصادات العالم.
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