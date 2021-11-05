حقائق عن السمع

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هل تعلم أن أصغر عضلة في الجسم توجد في الأذن؟ وهل تعلم لماذا يبدو صوتنا غريبا عندما نسمع تسجيلا لأنفسنا؟ أربع حقائق مذهلة عن الاستماع والتحدث.
يواصل متمردو تيغراي زحفهم نحو العاصمة الإثيوبية، ما خلف مئات الآلاف من النازحين والجياع، فيما يحذر المراقبون من تداعيات الصراع وارتداداته الجيوسياسية. ويتابع الإعلام الألماني هذا الموضوع باهتمام، مخصصا له مساحة واسعة.
إشارة واحدة من إصبعه كانت كافية لرفيع كاتب إلى سماوات الأدب العليا أو إسقاطه إلى الحضيض. تمتع بالكثير من السلطة والنفوذ في عالم الادب حتى أن البعض أطلق عليه "بابا النقد". فيا ترى من هو مارسيل رايش رانيسكي؟
تودع الموسيقي العربية أحد أهم أعمدتها وواحد من أهم رموز الطرب العربي الأصيل، الفنان صباح فخري، المتربع منذ أكثر من ستة عقود دون استثناء على عرش غناء القدود الحلبية، بعد أن وفاته المنية عن عمر يناهز 88 عاما.
صوّت 397 نائبا برلمانيا أوروبيا على قرار يقف إلى جانب إسبانيا في خلافها مع المغرب. هل تفاقمت أزمة الجارين إلى سياق قاري؟ وهل وصل التوتر إلى درجة مقلقة أم أن إمكانية إطفائه لا تزال متوفرة؟
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