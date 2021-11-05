حقائق عن السمع

الناقد مارسيل رايش رانيسكي... لسان لاذع وإصبع "قاتل"

إشارة واحدة من إصبعه كانت كافية لرفيع كاتب إلى سماوات الأدب العليا أو إسقاطه إلى الحضيض. تمتع بالكثير من السلطة والنفوذ في عالم الادب حتى أن البعض أطلق عليه "بابا النقد". فيا ترى من هو مارسيل رايش رانيسكي؟