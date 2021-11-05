 حقائق عن السمع | صحتك بين يديك | DW | 05.11.2021

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صحتك بين يديك

حقائق عن السمع

هل تعلم أن أصغر عضلة في الجسم توجد في الأذن؟ وهل تعلم لماذا يبدو صوتنا غريبا عندما نسمع تسجيلا لأنفسنا؟ أربع حقائق مذهلة عن الاستماع والتحدث.

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Mann hält sich mit verzerrtem Gesicht die Ohren zu

العلاج السمعي - تمارين للسمع بشكل جيد 05.11.2021

ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 15.09.2017 in Hamburg und hoert Musik mit ihrem Smartphone (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

كيف نسمع؟ 05.11.2021

Vitamin D research. Embargoed to 0001 Sunday April 14 File photo dated 21/11/2016 of a person holding a multivitamin tablet. Vitamin D can dramatically affect the immune system and could make people less susceptible to diseases such as multiple sclerosis, scientists have discovered. Issue date: Sunday April 14, 2019. Researchers at the University of Edinburgh say their study has shed light on how vitamin D deficiency may influence the risk of autoimmune diseases. See PA story SCIENCE VitaminD. Photo credit should read: Charlotte Ball/PA Wire URN:42313134 |

فيتامين د - فيتامين مفيد؟ 05.11.2021

Ein Mann hält sich mit zwei Fingern die Ohren zu (gestelltes Illustrationsfoto zum Thema Lärm). In einer unlängst vorgestellten Studie der Berliner Charite wird z.B. ein niedrigerer Grenzwert für Lärmschutz von 65 bis 70 Dezibel gefordert. Der gesetzliche Grenzwert liegt zur Zeit bei 85 Dezibel. Die Studie war im Auftrag und unter Beteiligung des Umweltbundesamts und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin erstellt worden. Das Umweltbundesamt kritisiert nach Vorliegen der Studie nun aber angebliche Auswertungsmängel. Foto: Hans Wiedl +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/H. Wiedl

طنين الأذن - ضجيج مستمر يعيق السمع 05.11.2021

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - الاستماع والتحدث 05.11.2021

***ACHTUNG: Bild nur im Kontext von In Good Shape verwenden!*** via Jörg Gero Grüner Rechte: DW Die Fitness-Trainerin Aurelia Damann im Gespräch mit In Good Shape.

تمارين الضغط لتحسين اللياقة البدنية 05.11.2021

Still aus WDR Beitrag: 'Durchbruch in der Stottertherapie'

ما الذي يساعد ضد التأتاة؟ 05.11.2021

17.10.2018, Berlin: ILLUSTRATION - In der Logopädischen Praxis Heidrun Otto wird bei einer Stotter-Therapie mit dem Mund und der Zunge der Laut L geformt. (Gestellte Aufnahme - zu «Wochenendumfrage Welttag des Stotterns» vom 20.10.2018) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

عندما تصبح التأتأة عبئا 05.11.2021

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