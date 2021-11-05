حقائق صحية أم افتراضات؟

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هل يجب أن يكون التدريب الناجح مؤلماً؟ هل يساعد حزام الخصر فعلاً على تخفيف الوزن؟ وهل يحرق الرجال أثناء ممارسة الرياضة دهوناً أكثر من النساء؟
يحلم العطشان بجرعة ماء باردة يطفئ بها ظمأه، لا سيما في رمضان أو في أيام الصيف الحارة، إلا أنه وحالما يصل الماء، يحذره كثيرون من عبّه بشراهة، بل يقولون إنّ هذا قد يضره ولاسيما على عملية الهضم، لكن هل هناك أسرارٌ أخرى؟
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