 حقائق حول النفايات الإلكترونية تحتاج إلى معرفتها | عالم المنوعات | DW | 25.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

حقائق حول النفايات الإلكترونية تحتاج إلى معرفتها

ما مصير الاجهزة الإلكترونية التي نستعملها في حياتنا. كثيرون لا يعلمون أنها لا تفقد قيمتها حتى بعد عطلها، فهي تحتوي على مواد غالية الثمن مثل الذهب النقي. في المقال خمس حقائق حول نفاياتنا الإلكترونية.

Ausstellung von mehrr als 6.000 Handys älterer Generationen (picture-alliance/dpa/K. Mayama)

1- كمُ النفايات الإلكترونية التي تنتج في العالم؟

في جميع أنحاء العالم يتم إنتاج حوالي 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية والكهربائية سنوياً، حسب ما رصده تقرير مشترك جديد نشرته سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة.

إذا استمر استهلاكنا وإتلافنا لهذه الأدوات بالمعدل الحالي، تتوقع جامعة الأمم المتحدة (UNU) بأن تكون هناك زيادة تصل إلى 120 مليون طن في الثلاثين عاماً القادمة.

Afrika Togo - EcoAfrica zu Müllentsorgung (DW/B. Thoma)

2- كم من هذه الأدوات يعاد تدويرها؟

يعاد تدوير 20 بالمائة فقط من نفاياتنا الإلكترونية بشكل رسمي.

ووفقًا لتقرير جديد للأمم المتحدة يدعمه المنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، يعمل ملايين الأشخاص حول العالم في قطاع النفايات الإلكترونية.

يجب الإشارة إلى أن السموم في النفايات الإلكترونية، لها آثار صحية سلبية.

3- ماذا يحدث لـ 80 في المائة المتبقية؟

ينتهي الأمر ببعض هذه الأدوات الإلكترونية غر الصالحة في مدافن النفايات، في حين تحرق الأخرى، وهو ما يؤدي إلى انبعاثات كربونية تؤثر سلبا في البيئة.

Ghana | Müllhalde in Accra (picture alliance/dpa/K. Nietfeld)

4- من هي الدول الأكثر إنتاجا للنفايات الإلكترونية؟

توصلت إحدى الدراسات السابقة التي أجرتها جامعة الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة والصين أنتجتا أكبر قدر من النفايات الإلكترونية عام 2016، إذ بلغت 7.2 و 6.3 مليون طن على التوالي. وتلتهما اليابان بـ 2.1 مليون طن.

5-  ما هي أهمية النفايات الإلكترونية؟

لهذه النفايات الإلكترونية قيمة كبيرة، فالخبراء يقولون إن طنا من النفايات الإلكترونية يحتوي ما قيمته مائة مرة من الذهب النقي، مقارنة بالطن الواحد من الذهب الخام. لأن الذهب الخام يحتوي على عناصر مختلفة وليس الذهب النقي وحده. 

تساوي القيمة المادية لنفاياتنا الإلكترونية حاليا أكثر من 62.5 مليار دولار.

م.م/ ع.خ (DW)

  • Photo: Insect made of electronic waste. (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    لا يحب الكثير من الأشخاص رؤية الحشرات، لكن حشرات جولي أليس شابل تختلف عن غيرها، إذ تستخدم الفنانة البريطانية الأجهزة الالكترونية المعطلة والمتروكة في صنع أعمالها الصغيرة الزاهية بالألوان والأسلاك.

  • Photo: Bug made out of e-waste. Source: Julie Alice Chappell

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    تصف الفنانة البريطانية شابل نفسها بالمحبة للحشرات، وبدأت بتصميم هذه الأعمال الفنية قبل أربعة أعوام خلال دراستها للفن بجامعة بورتسمث، فقد تجمعت لديها الكثير من الأجهزة الالكترونية المستخدمة، فرأت أن الأسلاك والدوائر الصغيرة تذكرها بالحشرات الملونة. وهكذا كانت البداية.

  • Photo: Computer Component Bug (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    الأسلاك، الألوان، وجميع القطع والمكونات الصغيرة تذكر الفنانة بالأجسام الملونة للحشرات وسيقانها وأجسامها الهزيلة والرقيقة، كما يبدو في هذه الخنفساء الفضية ذات الأرقام.

  • Photo: Computer Component Bug (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    وتقول شابل إن إلهام التصاميم يأتيها من التكنولوجيا القديمة والحديثة، وإنها تستنبط الأشكال من الكتب المختصة بعلوم الحشرات، كما يبدو في هذه الفراشة الماسية-النحاسية. وتعتمد الفنانة أيضاً في تصاميمها على نماذج من الطبيعة والرياضيات.

  • Computer Component Butterfly (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    وتوضح شابيل أن تقليد هذه الأجسام بالأسلاك والأزرار ليس بالعمل الهين، إذ يتطلب منها إنجاز كل قطعة الكثير من الوقت والجهد. هذه الفراشة البنفسجية اللون مصنوعة من بقايا نظام لتكبير الصوت من شركة ألتك لانسنغ الأمريكية.

  • Computer Component Bug (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    لكن هدف شابل الرئيس من أعمالها الفنية لم يكن لغايات فنية بحتة فقط، إذ تحاول من خلال أعمالها نشر الوعي بخطورة النفايات الالكترونية على الطبيعة وتسليط الضوء على النزعة الاستهلاكية في مجتمعات العالم.

  • Photo: Dragonfly (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    وتوضح شابل أن البقايا المعاد تدويرها من القمامة الالكترونية هي العامل المشترك الذي يجمع هذه الأعمال، التي تعد بدورها مواجهة مع مخلفات الحياة العصرية وتكشف مخاطر أن تصبح هذه الأجهزة قمامة الكترونية.

  • Photo: Computer Component Bug (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    في العام الماضي وصل ما خلفته دول العالم من القمامة الالكترونية إلى 41.8 مليون طن، وهو رقم قياسي أثار رعب منظمات حماية البيئة. واستناداً إلى تقرير للأمم المتحدة صدر حديثاً عن هذه المشكلة، سيرتفع هذا الرقم مستقبلاً. لكن هل تحل هذه الخنفساء الالكترونية الملونة تلك المشكلة؟

  • Photo: Computer Component Bug (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    والجزء الأكبر من هذه النفايات هي من أجهزة المطبخ والغسالات والميكروويف، وكذلك أجهزة الموبايل والحاسوب. أجزاء هذه الفراشة قد كانت ربما في جهاز هاتف أحدهم، تحدث فيه يوماً عن فراشات ملونة.

  • Photo: Computer Component Bug (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    في بعض الأحيان يتم تدوير جزء من النفايات الالكترونية، ولكن في أحيان كثيرة يتم دفنها أو حرقها، حيث تتسرب المكونات السامة، مثل الزئبق والرصاص، إلى الأرض والهواء، ما يؤثر بشكل سلبي على الطبيعة وعلى صحة الإنسان.

  • Photo: Computer Component Bug (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    تعد الدول النامية، التي لا تملك آليات للتعامل مع هذه المخلفات، ضحية للدول المنتجة لهذا النوع من النفايات مثل الصين واليابان والولايات المتحدة وألمانيا. التجارة الالكترونية العالمية وعمليات التدوير المحدودة تسببا في أضرار بيئية كبيرة في دول مثل الصين وغانا.

    الكاتب: جينيفر كولينز/ مي قمرة


 

مختارات

الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

صنعت الفنانة البريطانية جولي أليس شابل حشرات ملونة دقيقة الصنع من النفايات الالكترونية. ولكن ليس بغرض العمل الفني وحده، بل من أجل تسليط الضوء على مشكلة تهدد العالم أجمع. (18.05.2015)  

مواضيع ذات صلة

Goldbarren auf Goldmünzen, gold bullion on gold coins

سويسرا- ذهب وفضة بالملايين في مياه الصرف الصحي 12.10.2017

نتائج مفاجئة تلك التي كشفت عنها دراسة حديثة، حيث توصل خبراء من سويسرا إلى أن مياه الصرف الصحي في البلاد تستقبل سنويا كميات من الذهب والفضة تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين فرنك. فمن أين تأتي هذه المعادن الثمينة؟

Köln Moschee Imame

ألمانيا ـ انتقادات للاتحاد الإسلامي التركي بسبب الإخوان المسلمين 09.01.2019

لمحت وزارة داخلية ولاية بافاريا إلى أنها لم تعد تستبعد وضع الاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب) تحت مراقبة هيئة حماية الدستور، وذلك بعد مشاركة ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين في ندوة لديتيب نظمت مؤخرا في مدينة كولونيا.

Marokkanische Landarbeiter in Südspanien

يسكنون دوراً قذرة.. مهاجرون مغاربة على حبال المعاناة بإسبانيا 13.01.2019

عدد من المغاربة القادمين إلى إسبانيا يدخلون البلد بشكل غير نظامي، لكن الكثير من الوافدين يجدون صعوبات كبيرة في إيجاد مسكن لائق، ما يضطرهم للسكن في مناطق تنعدم فيها أدنى شروط الحياة الصحية مثل الصرف الصحي والنظافة.

إعلان
Themenbild Facebook

 