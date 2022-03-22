 حقائق حول المركبات الكهربائية | صنع في ألمانيا | DW | 13.07.2022

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صنع في ألمانيا

حقائق حول المركبات الكهربائية

عندما يتعلق الأمر بحماية المناخ وتجنب الانبعاثات يتحدث الجميع عن السيارات الكهربائية. لكن لماذا لا نغير ذلك بشكل أسرع؟ عوامل بيئية أخرى تضر بسمعة المركبات الكهربائية.

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