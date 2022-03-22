حقائق حول المركبات الكهربائية

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عندما يتعلق الأمر بحماية المناخ وتجنب الانبعاثات يتحدث الجميع عن السيارات الكهربائية. لكن لماذا لا نغير ذلك بشكل أسرع؟ عوامل بيئية أخرى تضر بسمعة المركبات الكهربائية.
أعلنت الأمم المتحدة أن الاستغلال المفرط للأنواع البرية يهدد مليارات البشر، خصوصا الفقراء، مشيرة إلى أن الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية يحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الاتجار بالبشر والمخدرات، فما الحلول المقترحة؟
في تطور ملفت، صادق البرلمان الأوروبي على العلامات الخضراء لاستثمارات الطاقة شملت الغاز والطاقة النووية وسط أزمة طاقة غير مسبوقة عقب العدوان الروسي على أوكرانيا، قرار له تداعيات بالغة الأهمية وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
تنتشر شائعات مختلفة بشأن السيارات الكهربائية حول مدى إسهامها في الحفاظ على البيئة وخصوصاً ما يتعلق بإنتاج البطاريات التي تعمل بها تلك السيارات ومحطات الشحن المختلفة لتلك البطاريات.. فما هي الحقيقة؟
على مدار أربعة أيام سافر نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، عبر الشرق الأوسط حاملا معه أفكارا ورؤى مستقبلية حول السلام والتعاون بين دول المنطقة. ويعتقد أن التغير المناخي ينبغي أن يجبر الدول على التعاون رغم خلافاتها.
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