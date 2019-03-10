 حقائق تزيل عنك الخوف من السفر بالطائرة | عالم المنوعات | DW | 10.03.2019

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منوعات

حقائق تزيل عنك الخوف من السفر بالطائرة

الحقيقة البديهية هي أنّ السفر بالطائرة هو الأسرع، كما أنه نسبياً الأكثر أمناً مقارنة بحوادث السيارات المميتة وحودث القطارات وكوارث غرق السفن. لكنّ التحليق مع الطيور وفوق السحاب والمطر يمر بلحظات خطر كما كشفت شركة بوينغ.

Deutschland Seminar gegen Flugangst (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

صورة رمزية (أرشيف)

ليست هذه دراسة صحفية، بل دراسة مهنية تحليلية أجراها خبراء بتكليفٍ من شركة بوينغ لصناعة الطائرات. وبهذا الشكل يمكن أن يكون ما تعرضه قريباَ جداً للدقة. وبما أنّ الغالب على رحلات الطيران هو الأمان والسرعة، فإنّ ما يتذكره الناس برعب مدام هو حوادث سقوط الطائرات، حيث أن حظوظ النجاة في هذه الحوادث نادرة حقاً.

 الدراسة غطت الفترة المحصورة بين عامي 2007 و2016، وخلصت في المجمل إلى أنّ 48% من الحوادث المميتة وقعت في الجزء الأخير من الرحلة، حيث تستعد الطائرة للهبوط وتبدأ في الانخفاض. وهذه النسبة كبيرة حقا لأنّ هذه المرحلة في الرحلة مساحتها 4 % من وقت الطيران فحسب.

فيما تحتل مرحلة إقلاع الطائرة وبدئها بالتسلق والارتفاع المرتبة الثانية في مراحل الخطر اثناء الرحلات، مشكّلة بذلك 13 % من مجمل حوادث السقوط القاتلة المسجلة.

وهكذا تقع 80% من حوادث سقوط الطائرات خلال الدقائق الثلاث الأولى من التحليق، وخلال الدقائق الثمان الأخيرة منه، أما سائر الرحلة فإنّ احتمالات السقوط تتدنى إلى حد كبير جداً، وتُعزى في الغالب إلى عوامل خارجية (تعرّض الطائرة لهجوم من طائرة مقاتلة، اصطدام ببناية أو جبل، أو بطائرة أخرى، عوامل الطقس، حمم بركانية متصاعدة وغيرها).

 

هذه الحقائق ظهرت في دراسة نشرت بصحيفة "ترافل أند تريشر" المتخصصة بشؤون السفر والرحلات.

وإذا كانت هذه الحقائق تتعلق بالفيزياء وحتمية معادلاتها، أو بعوامل خارجية خارقة القدرة، وكل ذلك لا يملك الإنسان تغييره، فإنّ المطلوب من كل مسافر أن يتعايش مع هذه الحقائق المخيفة، وهذا يدخل ضمن سيطرة الإنسان على مشاعر الخوف الطبيعي، وهنا تظهر قوته وقوة أعصابه.

كيف تقضي على الرعب في داخلك؟

رغم أنّ المطبات الجوية المؤدية إلى اهتزاز الطائرة بشدة وهي تطير بارتفاع 35 ألف قدم خلال عبور المطبات، يثير لدى الركاب مشاعر الرعب، إلا أنّ الخبراء يقولون إنها في الغالب غير مؤذية، ولا تعرض الركاب لأي خطر، والمسجّل من الإصابات التي تصيب الركاب خلال المطبات الجوية قليل جدا، ويُعزى في الغالب إلى عدم ربط بعضهم أحزمة الطيران، أو لتركهم بوابة الأمتعة العليا فوق رؤوسهم مفتوحة ما يؤدي إلى تساقط بعضها فوق رؤوسهم.

خير من يعرف ما يصيب المسافر في الرحلات الجوية وكيفية السيطرة عليه هم الطيارون، الذين سجلوا عشرات آلاف ساعات الطيران خلال حياتهم المهنية، وبهذا الخصوص نشرت صحيفة تلغراف البريطانية بضعة نصائح:

مختارات

*شدّ على اعصابك، وأزل حالة الارتخاء والخدر التي أصابت مقعدك بسبب طول الجلوس، وحسب هؤلاء الطيارين، يساعد هذا كثيراً رغم بساطته على تناسي الخوف مما تمر به الطائرة أثناء الهبوط أو الإقلاع أو المرور بمطبات جوية.

*أكتب اسمك على قصاصة ورق. والفكرة هنا، تكمن في تغيير تركيز المرء ونقله من موقع ملاحظة المؤثرات الجارية على الطائرة إلى مكان آخر. وحسب الكابتن رون نيسلون المشارك في توجيه النصائح فإنّ تكرار كتابة الاسم على قصاصة ورق باليد التي لا تستعملها في الكتابة يخفف من الرعب الذي ينتاب بعض المسافرين إلى حد كبير، حيث ينصرف التركيز إلى محاولة اتقان الكتابة بشكل غير معتاد.

*ضع قصبة شرب بلاستيكية في فمك، وانشغل في محاولة التنفس خلالها. والفكرة هنا أن هذه العملية ستساعد في خفض تسارع الأنفاس الذي قد يصيب الخائفين.

*اجلس في مقدمة الطائرة- إن كان ذلك ممكنا آنياً، أو ليكن حجزك للمقعد دائماً في مقدمة الطائرة. هذا المكان يُشعر المسافر بما يشعر به راكب السيارة حين يعبر مطبّاً، وهذا يقلل من خوفه.

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*تخيل أنك تحلق في رحلة ممتعة، متناسياً المطبات الجوية، أو أي شيء غير عادي، وربما كان فتح موضوع للحوار مع المسافر الجالس بجانبك سينسيك المخاوف.

*اجرِ مساجاً لمناطق رقبتك وكتفيك المتشنجة، مساجٌ هادئ براحتيك، وحسب تجارب الطيارين ، يساعد هذا كثيراً في تخفيف مشاعر الرعب. وسيكون من المفيد أكثر أن تتناوب أنت والمسافر الجالس إلى جانبك على المساج بالتناوب.

*تجنب تناول المشروبات الكحولية والمنشطة، فهي تؤثر على الاعصاب بشدة في هذه الأحوال.

*تجاهل الأصوات الغامضة التي تسمعها، وإذا فشلت، يمكنك أن تسأل المضيفات والمضيفين عن مصدر الصوت، فجوابهم غالباً سيهدئ مشاعرك.

*حاول أن تتطلع على حقائق السفر الجوي، من خلال القراءة، قبل قيامك بأي رحلة جوية، فالمعرفة تقلل المخاوف إلى حد كبير.

ملهم الملائكة

  • A British Airways jumbo approaching Heathrow Airport near London

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    تقترب الخطوط الجوية البريطانية من مطار هيثرو بالقرب من لندن. ويظهر في هذه الصورة السبب وراء تسمية طائرة بوينغ 747 رسمياً باسم "طائرة جامبو" بعد وقت قصير من إطلاقها في السوق منذ 50 عاماً. فهي ببساطة طائرة ضخمة ذات أربع محركات.

  • Boeing President Bill Allen and the head of Pan Am, Juan Trippe

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    تجمع هذه الصورة رئيس شركة بوينغ بيل ألين (يسار)، ورئيس شركة الطيران الأمريكية بان آم، خوان تريبي، في 9 شباط/ فبراير 1968 بعد انطلاق أول رحلة لطائرة بوينغ747 إذ ربطتهما صداقة لوقت طويل. ويقال أن تريبي قد اقترب من ألين، حيث كان تصميم الطائرة على وشك الانتهاء، وقال له : "إن صعنتها، سأشتريها"، وأجابه ألين :"إذا كنت ستشتريها، سأصعنها".

  • Inside a Boeing

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    لم تكتسب بوينغ 747 الجديدة شعبيتها لتقنياتها العالية فحسب، بل ولفخامتها أيضاً. مع صالة تقدم الكوكتيلات، تعد بتجربة سفر أنيقة ومريحة. يبلغ طولها أكثر من 70 متراً (230 قدماً) ويصل طول جناحيها 60 متراً تقريباً، حيث تستوعب مساحتها بين 366 و 550 راكباً، تبعاً لطريقة ترتيب المقاعد.

  • Crash of a jumbo over the small town of Lockerbie in Scotland

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    لسوء الحظ، لم تسلم الطائرة من الحوادث المأساوية. إذ تحطمت طائرة لوفتهانزا في عام 1974 بعد وقت قصير من إقلاعها في نيروبي وتسببت بمقتل 59 شخصاً. وفي عام 1977، اصطدمت طائرتان "جامبو" في مطار في تينيريفي، حيث لقي 583 شخصاً مصرعهم في ذلك الحادث. وفي عام 1988، قتل 270 شخصاً في تحطم جامبو فوق بلدة لوكربي الصغيرة بإسكتلندا بتفجير قنبلة إرهابي على متن الطائرة.

  • Farnborough International Airshow

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    تشتهر طائرة الجامبو بوجود سنام عملاق - السطح العلوي، حيث توجد قمرة القيادة وأشياء أخرى. يسمح هذا التصميم بهذه النسخة بوجود باب متحرك لشحن الكثير من البضائع. واليوم، تبيع بوينغ الطائرات ذات الأربع محركات في نسخة الشحن فقط لأنها تستهلك كمية كبيرة من الوقود، نظراً للمنافسة.

  • Boeing 747 carrying the Discovery space shuttle

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    المكوك الفضائي الأمريكي ديسكفري محمولاً على ظهر الطائرة جامبو (في الصورة ) من عام 2012. وأطلق اسم الطائرة الحاملة للمكوك على طائرتين من طراز بوينغ 747-100 عدلتا لتكونا قادرتين على نقل مكوك الفضاء إلى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. كانت تستخدم عادة لإعادة المكوك الفضائي إلى مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا.

  • Air Force One

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    من أصل 1548 طائرة جامبو، هناك عدد قليل فقط "اير فورس وان". وقد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء الطائرة الرئاسية المقبلة على طراز 747. كما يستخدم إمبراطور اليابان، وسلطان بروناي "ملكة السماء" كطائرة حكومية رسمية.

  • The British heavy metal band Iron Maiden lands their chartered Boeing 747 in Dusseldorf

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    وصلت فرقة الميتال البريطانية "أيرون ميدن" في أيار/ مايو 2016 بطائرة من طراز بوينغ 747 في مطار دوسلدورف، حيث تجمع الناس لمشاهدة الطائرة.

  • An Airbus A380 and a Boeing 747 at Frankfurt Airport

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    مثل طائرة "إيرباص" A380 الضخمة (في المقدمة)، بوينغ 747 لم تعد تفي بالمتطلبات الاقتصادية لشركات الطيران التي تفضل الطائرات ذات المحرك المزدوج طويلة المدى مثل A350 أو بوينغ 777 و 787. إذ انخفض الطلب بشكل ملحوظ على طائرة 747 جامبو في العام الماضي.


مختارات

بوينغ 747: نصف قرن في السماء

قبل خمسين عاماً، انطلقت أول رحلة لطائرة بوينغ 747. ولم تكتسب هذه الطائرة التي عرفت باسم "جامبو جت" شهرتها من ضخامتها وتقنياتها العالية فحسب، وإنما لفخامتها الراقية. تعرف على بوينغ "ملكة السماء" في هذه الجولة المصورة. (12.02.2019)  

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