 حفنة صغيرة من اللوز يومياً تحسن صحة أمعائك! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.10.2022

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صحة

حفنة صغيرة من اللوز يومياً تحسن صحة أمعائك!

تناول حفنة صغيرة من اللوز يومياً قد يكون له تأثيرات إيجابية على الجراثيم المعوية وصحة الأمعاء، وفق ما كشف عنه فريق من الباحثين من بريطانيا. فكيف يؤثر اللوز على صحة الأمعاء؟ وما هي فوائده الأخرى؟

Nüsse und Samen in Tonschalen auf Küchentisch

اللوز مفيد للصحة أكثر من الوجبات الخفيفة الأخرى!

قام فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور كيفين فيلان، من جامعة كينجز كوليدج لندن بدراسة تأثيرات اللوز الكامل و كذلك اللوز المطحون على تكوين ميكروبيوم الأمعاء وصحتها. نتائج هذا البحث نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ونقلها الموقع الألماني الطبي"Heilpraxis". فكيف يعزز اللوز صحة الأمعاء؟

يتكون ميكروبيوم الأمعاء من آلاف الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء. وأوضح الباحثون أنها تلعب دوراً مهماً في هضم العناصر الغذائية ويمكن أن تؤثر على صحتنا، بما في ذلك الجهاز الهضمي والجهاز المناعي، بشكل إيجابي أو سلبي.

النظام الغذائي بدوره، له آثار بعيدة المدى على تركيبة الفلورا المعوية، والتي بدورها يمكن أن يكون لها عواقب صحية لا تقتصر على الأمعاء. فعلى سبيل المثال، تؤثر الجراثيم المعوية أيضاً على خطر الإصابة بالتصلب المتعدد وحتى الدماغ والسلوك عبر محور القناة الهضمية.

ولا تزال الآليات التي يؤثر بها ميكروبيوم الأمعاء على صحة الإنسان قيد البحث، ولكن هناك أدلة على أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يؤثر إيجابًا على أنواع البكتيريا في أمعائنا أو ما تفعله في أمعائنا، وفق فريق الباحثين البريطاني.

تأثير اللوز على الأمعاء

للتحقق من تأثير اللوز على صحة الأمعاء. استهلك 87 من الأشخاص البالغين الأصحاء في الدراسة، أقل من الكمية الموصى بها من الألياف والوجبات الخفيفة غير الصحية (مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس) قبل بدء الدراسة.

وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات: مجموعة استبدلت وجباتهم الخفيفة بـ 56 غراماً من اللوز الكامل يومياً لمدة أربعة أسابيع، ومجموعة أخرى مقابل 56 غراماً من اللوز المطحون يومياً، وأكلت المجموعة الأخرى، الكعك بنفس محتوى السعرات الحرارية.

الجوز يطيل العمر... ولكن كيف؟

على الرغم من أن تناول اللوز كانت له تأثيرات محدودة على تكوين ميكروبيوم الأمعاء، إلا أن مستويات ما يسمى بـ "الزبدات" زادت، مما يشير إلى تغييرات إيجابية في وظائف الميكروبات، كما قال فريق الباحثين.

كما كان محتوى "الزبدات" أعلى بشكل ملحوظ لدى المجموعات التي تناولت اللوز مقارنة بالمجموعة الأخرى. "تؤثر بكتيريا الأمعاء على صحة الإنسان، من خلال إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة مثل الزبدات" ، كما ذكر البروفيسور كيفين فيلان.

 ويعمل الحمض الدهني قصير السلسلة مثل مصدر وقود للخلايا الموجودة بالأمعاء الغليظة، وينظم امتصاص العناصر الغذائية الأخرى في الأمعاء ويساهم في توازن جهاز المناعة وبالتالي يلعب دوراً مهماً في صحة الأمعاء.

فوائد أخرى لاستهلاك اللوز

وفق الباحثين، لم تكن هناك فروق بين المجموعات من حيث ما يعرف بـ "زمن العبور المعوي"، وهو الوقت الذي يستغرقه الطعام في المرور عبر الأمعاء. لكن ازدادت لدى المشاركين الذين تناولوا اللوز الكامل، الحاجة للتبرز بمعدل 1.5 في الأسبوع مقارنة بالمجموعات الأخرى. كما أظهرت نتائج الدراسة أن تناول اللوز يساعد أيضاً في علاج الإمساك.

إضافة إلى ذلك أدى تناول اللوز الكامل والمطحون إلى تحسين النظام الغذائي للمشاركين بشكل كبير، حيث استهلكوا المزيد من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والألياف والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الهامة الأخرى مقارنة بالمجموعة الأخرى.

ويخلص البروفيسور فيلان: "نعتقد (...) أن استهلاك اللوز قد يعزز عملية التمثيل الغذائي البكتيري بطريقة قد تؤثر على صحة الإنسان".

إ.م/ أ.ح

  • فوائد معجون اللوز وأضراره

    أصل المرصبان

    المرصبان (معجون اللوز) هو نوع من الحلويات المصنوعة من عجينة اللوز والسكر يعود أصلها إلى ايران وانتقلت إلى أوروبا في العصور الوسطى، إذ كان يستخدم كدواء لعلاج مشاكل المعدة ولتحفيز القدرة الجنسية وبمرور الوقت انضم المرصبان إلى قائمة الحلويات.

  • فوائد معجون اللوز وأضراره

    مكوناته الأساسية

    هو مزيج ثلثيه لوز وثلث من السكر. ومن الممكن إضافة القليل من ماء الزهر للنكهة. ويستخدم معجون اللوز أو المرصبان عالي الجودة في صناعة الكثير من الحلويات اللذيذة.

  • فوائد معجون اللوز وأضراره

    السكر لزيادة الليونة

    تخفيض كمية السكر تجعل نوعية المرصبان أفضل. فأحيانا تضاف كمية كبيرة من السكر إلى المرصبان أحيانا لانخفاض سعره بالنسبة للوز، كما أن السكر يجعله أكثر ليونة ويزيد من مدة صلاحيته.

  • فوائد معجون اللوز وأضراره

    متى يكون عالي الجودة؟

    يمكن معرفة جودة المرصبان من نسبة اللوز الموجودة فيه. فإذا كانت نسبته 50 بالمئة يعني أن جودته عالية. أما إذا كانت نسبته 30 بالمئة وأقل فهذا يخفض من جودته.

  • فوائد معجون اللوز وأضراره

    اللون الأبيض دليل على ارتفاع السكر

    أما المرصبان العادي فتصل نسبة السكر فيه إلى 70 بالمئة، ويمكن معرفة ذلك من لونه الأبيض. والأشكال الملونة أيضا تحتوي على الكثير من السكر والملونات والتي قد لا تناسب الأشخاص المصابين بالحساسية.

  • فوائد معجون اللوز وأضراره

    هل تناوله صحي فعلا؟

    عندما تكون نسبة اللوز عالية في المرصبان فهذا يعني أنه يحتوي على المعادن مثل الكالسيوم الموجود في الحليب ومنتجاته مثلا إضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم كما أنه غني بفيتامين B المفيد للتركيز. ويحتوي زيت اللوز على الأحماض الدهنية غير المشبعة والتي تقلل نسبة الكوليسترول في الدم.

  • فوائد معجون اللوز وأضراره

    أضرار المرصبان

    ترجع أضرار المرصبان إلى الدهون والسكر الموجودة فيه . فمئة غرام من المرصبان تحتوي على 500 سعرة حرارية، بينما تحتوي تفاحة بنفس الوزن على 50 فقط.

  • فوائد معجون اللوز وأضراره

    الطريقة الأنسب لحفظه

    من الأفضل الاستمتاع به باعتدال. وبحفظه مبردا تطول مدة صلاحتيه لعدة أشهر، إلا أنه غالبا ما يُستهلك بسرعة.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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