حفل موسيقي خيري في هولندا وتخصيص ريعها للمتضررين الأوكرانيين

روسيا تقاطع جلسات محكمة العدل الدولية في قضية غزو أوكرانيا

غابت روسيا عن حضور جلسة في محكمة العدل الدولية في قضية أقامتها أوكرانيا التي تطالب بإصدار أمر لموسكو بوقف غزوها. أحكام هذه المحكمة ملزمة إلا أنها لا تملك وسيلة إرغام على التنفيذ، علاوة عن أن البت في القضايا يستغرق سنوات.