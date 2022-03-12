 حفل موسيقي خيري في هولندا وتخصيص ريعها للمتضررين الأوكرانيين | DW الأخبار | DW | 15.03.2022

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DW الأخبار

حفل موسيقي خيري في هولندا وتخصيص ريعها للمتضررين الأوكرانيين

في هولندا أقيم حفل خيري للموسيقي الكلاسيكية من أجل مساعدة المدنيين المتضررين في أوكرانيا. وشارك في الحفل كل من دار الأوبرا الهولندية وفرقة الباليه الوطني والأروكسترا الفلهارمونية.

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