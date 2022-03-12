حفل موسيقي خيري في هولندا وتخصيص ريعها للمتضررين الأوكرانيين

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في هولندا أقيم حفل خيري للموسيقي الكلاسيكية من أجل مساعدة المدنيين المتضررين في أوكرانيا. وشارك في الحفل كل من دار الأوبرا الهولندية وفرقة الباليه الوطني والأروكسترا الفلهارمونية.
تزايدت الروابط وأشكال التعاون بين الصين وروسيا خاصة وأن كلتا الدولتين تعارضان الولايات المتحدة وتشتركان بمناطق حدودية. ورغم ذلك، هل يمكن أن يشكل هذا التعاون الوثيق مع موسكو عبئا على كاهل بكين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا؟
مع وصول اللاجئين من أوكرانيا إلى الحدود الألمانية البولندية، يسارع المواطنون لتقديم المساعدة وتوفير الإقامة وسبل العيش لهم. كما يتبرعون بسخاء لمساعدة اللاجئين والأوكرانيين الذين لا يزالون في بلدهم ويحتاجون للمساعدة.
تشهد ألمانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مضايقات لأفراد من الجالية الروسية في مختلف مجالات الحياة اليومية. ويحذر خبراء من "تحميل جميع الروس مسؤولية أفعال موسكو"، مشيرين إلى أن المجتمع الروسي أيضاً ضحية للصراع.
غابت روسيا عن حضور جلسة في محكمة العدل الدولية في قضية أقامتها أوكرانيا التي تطالب بإصدار أمر لموسكو بوقف غزوها. أحكام هذه المحكمة ملزمة إلا أنها لا تملك وسيلة إرغام على التنفيذ، علاوة عن أن البت في القضايا يستغرق سنوات.
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