حفل تأبين لبيكنباور بحضور سياسي وجماهيري كبير

يقام حفل تأبيني كبير اليوم "للقيصر" فرانز بيكنباور في ملعب في ميونيخ بحضور الرئيس الألماني شتاينماير والمستشار شولتس والعديد من الشخصيات الرياضية والسياسية البارزة في البلاد وبحضور جماهيري كبير.

يقام اليوم الجمعة (19 كانون الثاني/يناير 2024) حفل تأبيني كبير لفرانز بيكنباور التي توفي في السابع من كانون الثاني/يناير 2024، عن 78 عاما بعد مسيرة حافلة كلاعب ومدرب ومسؤول في الملاعب الألمانية. ويقام الحفل في ملعب "أليانز أرينا" لبايرن ميونيخ الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج، والذي سيكون مفتوحاً أمام الجمهور وسيتم بث الحفل على التلفزيون الألماني.

وذكر موقع "تي أونلاين" الألماني أن العديد من الشخصيات الرياضية والسياسية سيحضرون حفل التأبين، بالإضافة إلى الأصدقاء والمشجعين. ويتوقع حضور عشرات الآلاف إلى الملعب. ونقل الموقع عن باول برايتنر، الذي سيشارك في مراسم التأبين كأحد رفاقه العديدين: "لقد كان من دواعي سروري وشرف عظيم أن ألعب إلى جانبه". بالإضافة إلى برايتنر سيحضر الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ أولي هونيس، وأبطال مونديال 1974 غونتر نيتسر، فولفغانغ أوفيرات، وراينر بونهوف. كما يتحدث هونيس عن حياة وعمل "القيصر".

وكذلك سيحضر رئيس ألمانيا فرانك-فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس ورئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر ورئيس نادي بايرن هربرت هاينر. وقال هاينر: "كان فرانز أكثر أهمية من أي شخص آخر، ليس فقط لنادي بايرن ميونيخ، ولكن أيضًا لكرة القدم الألمانية وكرة القدم العالمية".

أهم محطات "القيصر" فرانز بكنباور الذي رحل عن 78 عاماً To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وكان زميله السابق في المنتخب الألماني وبايرن وميونيخ، كارل هاينز رومينيغه الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ، قد أعرب عن أمله في أن يحظى الأسطورة الراحل فرانز بيكنباور بتكريم خاص من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم. وقال رومينيغه (68 عاماً) لمحطة "فيلت تي في": "أعتقد أن اتحاد الكرة الألماني ينبغي أن يشيد نصبا تذكاريا له، لأن كرة القدم الألمانية لم تكن لتصل لهذه المكانة من دونه". وأضاف "فرانز يساوي وزنه ذهبا بالنسبة لاتحاد الكرة الألماني، اتحاد الكرة الألماني كان غنيا في عهد فرانز بيكنباور، واليوم كما هو معروف حاليا يعاني من صعوبات مالية".

وتوفي بيكنباور عن 78 عاما بعد مسيرة حافلة كلاعب ومدرب ومسؤول في الملاعب الألمانية. وانضم بيكنباور إلى بايرن ميونيخ، وهو لاعب صغير وسرعان ما أصبح لاعبا محوريا في النادي البافاري، حيث توج معه بأربعة ألقاب في البوندسليغا وثلاثة ألقاب أوروبية ولقب كأس إنتركونتيننتال وأربعة ألقاب في كأس ألمانيا، بجانب فوزه كلاعب بلقب كأس العالم مع منتخب ألمانيا. ولعب بيكنباور إلى جوار الأسطورة البرازيلي بيليه في نادي نيويورك كوسموس، الذي احترف في صفوفه لمدة عامين قبل العودة إلى ألمانيا عبر بوابة هامبورغ، لكنه أنهى مسيرته الحافلة بعد رحلة احترافية أخرى قصيرة في كوسموس في 1993.

وبعدها بعام، أصبح بيكنباور مدربا لمنتخب ألمانيا، وبعد خسارة المباراة النهائية لمونديال 1986 أمام الأرجنتين بقيادة نجمها الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، عاد بيكنباور ليقود بلاده للتتويج بمونديال 1990 بالفوز على الأرجنتين أيضا. وتولى بيكنباور تدريب بايرن ميونيخ مؤقتا، كما عمل رئيسا للنادي بين عامي 1994 و2009 ورئيسا للجنة المنظمة لمونديال 2006 في ألمانيا.

ووري بكنباور الثرى في 12 كانون الثاني/يناير 2024 في ميونيخ في مراسم خاصة صغيرة. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن "القيصر" دُفِن في مقبرة غابة بيرلاخر، على بعد كيلومترين فقط من المكان الذي نشأ فيه بكنباور في ضواحي ميونيخ. وقد دُفن بجوار ابنه ستيفان الذي توفي في 2015 عن 46 عاماً بسبب ورم في المخ، وبالقرب من قبر والديه أيضاً. واقتصرت مراسم الدفن الجمعة على عدد قليل من الأصدقاء وأفراد العائلة.

ز.أ.ب/و.ب (د ب أ، أ ف ب)