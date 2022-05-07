حفل بسيط.. ماكرون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لفترة ثانية

أدى إيمانويل ماكرون اليمين الدستورية رئيساً لفرنسا لفترة ثانية اليوم السبت (07 مايو/ أيار 2022) في حفل أقيم في قصر الإليزيه، أعقبه إطلاق المدافع في حدائق انفاليد.
ونُصّب ماكرون خلال مراسم بسيطة لكنها زاخرة بالدلالات الرمزية في قصر الإليزيه. وبذلك يكون تنصيب الرئيس الرابع الذي يعاد انتخابه في ظل الجمهورية الخامسة في فرنسا بعد ديغول وميتران وشيراك، مشابهاً لحفل تنصيب أسلافه، من دون الخروج من القصر الرئاسي.
وفي بلد نادراً ما يُعاد انتخاب الرؤساء فيه، فاز ماكرون بنسبة 58,5 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، على الرغم من المعارضة القوية لسياساته المؤيدة للأعمال التجارية واقتراح رفع سن التقاعد.
وفي خطاب قصير، تحدث ماكرون عن الحاجة إلى الابتكار في وقت يشهد تحديات غير مسبوقة في فرنسا والعالم، وقال إن فترته الثانية ستكون "جديدة" وليست مجرد استمرار للأولى. وقال "نحتاج إلى ابتكار طريقة جديدة معا بعيداً عن التقاليد الروتينية المرهقة، يمكننا من خلالها بناء عقد اجتماعي وبيئي جديد مليء بالإنتاج"، وتعهد بالتصرف "باحترام"، داعياً في خطابه أمام نحو 450 شخصية إلى "التحرك دونما هوادة" لتكون فرنسا "أكثر استقلالاً"
نهج جديد وفرنسا أكثر حيوية
ووعد ماكرون بأن يقود البلاد بـ"نهج جديد" عبر "التخطيط والإصلاح وإشراك" الفرنسيين، وقطع وعدًا للشباب بأن "يورثهم كوكبًا قابلًا للعيش أكثر وفرنسا أكثر حيوية وأقوى".
وتغذي صعوبات ماكرون المحتملة في إيجاد الشخصية المناسبة لقيادة الحكومة، التكهنات، إذ يبدو أن فيرونيك بيداغ مديرة مكتب رئيس الوزراء السابق إيمانويل فالس، والمديرة العامة لمجموعة "نكسيتي" العقارية راهناً، رفضت العرض فضلاً عن النائبة الاشتراكية فاليري رابو التي قالت إنه تم الاتصال بها لكنها رفضت لكي لا تضطر إلى رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً. في المقابل يؤكد قصر الإليزيه أن "الرئيس لم يقترح منصب رئيس الوزراء على أي شخص".
وكان من بين الضيوف الذين حضروا حفل التنصيب الرئيسان السابقان فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي، ورؤساء الوزراء السابقون إدوار فيليب ومانويل فالس وآلان جوبيه وجان-بيير رافاران بالإضافة إلى زعماء دينيين وشخصيات حكومية أخرى. وتبدأ فترة ماكرون الجديدة رسميا مساء يوم 13 مايو/أيار، وما زال رئيس وزرائه جون كاستكس في منصبه.
ع.ح./ع.ج. (رويترز، ا ف ب)
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جولة في قصر الإليزيه.. بيت ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد
هذا هو منزل ماكرون الجديد، وبالنسبة للرئيس الفرنسي لن يكون منزله في قصر الإليزيه بعيدا عن القصور الحكومية الأخرى، في شارع فوبورغ سانت أونوريه رقم 55، الواقع في الدائرة الثامنة في منتصف العاصمة الفرنسية باريس، وبالرغم من موقعه المركزي إلا أنه محمي بشكل جيد ليكون بعيدا عن أعين المتطفلين.
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جولة في قصر الإليزيه.. بيت ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد
قاعة قصر الاليزيه تحتوي على كل التجهيزات التي تليق باسمها الفاخر، حيث الستائر الوثيرة، والثريات الضخمة، والسقف والأعمدة المذهبة، التي تثير إعجاب الضيوف من كل أنحاء العالم، كذلك يقدم مطبخ القصر أفضل أنواع الأطباق الفرنسية الشهيرة، فأقصر طريق لقلب الرجل معدته، وكذلك هو الحال بالنسبة للرئيس ماكرون.
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جولة في قصر الإليزيه.. بيت ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد
وبالرغم من تجهيزات المطبخ الفاخرة، فليس مطلوبا بالطبع من الرئيس الفرنسي الطبخ، حيث أثار مطبخ القصر إعجاب جميع الزوار، وحتى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أرسلت الطباخ الخاص بالمستشارية، من أجل أن تلهمه أجواء الإليزيه، حيث يقدم المطبخ هناك ما يزيد عن 95 ألف وجبة طعام سنويا، من الشطائر وحتى وجبات الطعام الرئيسية.
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جولة في قصر الإليزيه.. بيت ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد
كما هو الحال في أي عائلة فرنسية راقية فإن "الكعك الملكي" يعتبر تقليدا متوارثا، وكذلك هو الحال أيضا في القصر الرئاسي، حيث سيتاح للرئيس الفرنسي ماكرون تذوق هذا الكعك، والتلذذ بطعمه.
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جولة في قصر الإليزيه.. بيت ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد
ومع أن إيمانويل ماكرون لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، إلا أن بانتظاره في الإليزيه الأواني والأطقم المذهبة أو الفضية الفاخرة. ويبدو أن أطقم التقديم هذه غالية الثمن بحيث يتم وضعها في خزنة للحفاظ عليها، وهو ما ذكره مرة أحد الطهاة السابقين للإعلام، كما قال أن الزوار يحاولون الاحتفاظ ببعض الملاعق كتذكار، لا سيما ملاعق القهوة الصغيرة.
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جولة في قصر الإليزيه.. بيت ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد
ومن غير المعروف ما إذا كان إيمانويل ماكرون أو زوجته بريجيت يحبان أعمال الحدائق، إلا أن الحديقة التي تحيط بالقصر كبيرة وتستقبل الزوار. وكانت ميشيل أوباما، السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأمريكية، قد ذكرت سابقا أنها تحب أعمال البستنة، وقالت إنها زرعت بعض الخضراوات في حديقة البيت الأبيض.
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جولة في قصر الإليزيه.. بيت ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد
ويعج قصر الإليزيه بالغرف المختلفة مثل الغرفة الخضراء التي نراها هنا في الصورة، وهو ما يمثل حظا جيدا لماكرون وزوجته بأن أعمال التنظيف لا تقع على عاتقهما. ومن أجل أن يشعر الرئيس الفرنسي وزوجته بأنهما في بيتهما، يحظى الزوجان برعاية من قبل مجموعة من الخدم والمساعدين. حيث يقع المخدع المخصص لهما في الجناح الشرقي من القصر.
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جولة في قصر الإليزيه.. بيت ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد
الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند يلقي بنظرة الوداع على حديقة قصر الإليزيه، حيث مثل هذا المنظر الطبيعي إطلالة جميلة لأولاند طيلة خمس سنوات، حيث جاورت هذه الشرفة مكتب الرئيس، وكان يخرج إليها من أجل استنشاق بعض الهواء النقي.
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جولة في قصر الإليزيه.. بيت ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد
ويمثل الشعار المنقوش "RF" الأحرف الأولى من جملة الجمهورية الفرنسية، حيث يعتبر قصر الإليزيه المقر الرسمي للقادة الفرنسيين منذ العام 1873، وعاصر القصر العديد من زعماء فرنسا الكبار. وسيمكث ماكرون هنا مدة خمس سنوات فقط، هي الفترة الرئاسية في فرنسا مالم يتم انتخابه مجددا. فمرحبا بك في بيتك سيدي الرئيس. (فيرا كيرن/ علاء جمعة)