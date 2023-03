DW الأخبار

حفل أوسكار 2012: سبع جوائز لفيلم: "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة"

هيمن فيلم "كل شيء، كل مكان، في نفس الوقت" (Everything Everywhere All at Once) على حفل الأوسكار، إثر فوزه بسبع جوائز في فئات رئيسية من بينها أفضل فيلم، ونالت بطلته ميشيل يوه جائزة أفضل ممثلة لتصبح أول ممثلة من أصل آسيوي تنال هذه المكافأة الكبرى.