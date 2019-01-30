حفلة وداع عاطفية مؤثرة لـ فاغنر في بايرن ميونيخ

كما كان متوقعاً، رحل مهاجم بايرن ميونيخ ساندرو فاغنر رسمياً عن الفريق البافاري في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. النجم الألماني سيحمل قميص فريق تيانجين تيدا الصيني لمدة عامين، وسيتقاضى راتبا كبيراً (حوالي 15 مليون خلال عامين).
وأشار موقع صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن أجواء توديع ساندرو فاغنر (31 عاماً) كانت "مؤثرة للغاية"، فقد صفق نجوم بايرن ميونيخ كثيراً للنجم الألماني وأخذوا في ترديد اسمه، فضلاً عن احتضان المهاجم "المحبوب".
وأوضح الموقع أن رحيل فاغنر عن بايرن ميونيخ لم يكن بالأمر الهين على اللاعب، الذي كان يمني النفس بالبقاء طويلاً مع الفريق البافاري. وقال فاغنر في هذا الصدد "بالطبع كانت خطتي هي البقاء لفترة طويلة في ميونيخ وإنهاء مسيرتي الكروية مع البايرن". وأضاف: "لكن للأسف تطورت الأمور بشكل مختلف، وكان عليَّ تقبل ذلك". وأردف: "أتمنى لبايرن ميونيخ ومعجبيه الأفضل".
وعن انتقاله إلى الدوري الصيني لكرة القدم، يقول فاغنر "سعيد جداً بالانتقال إلى الدوري الصيني، إذ يُعطي المسؤولون من الصين انطباعاً رائعاً وكل شيء احترافي للغاية". وأضاف: "بغض النظر عن كرة القدم، ستكون الصين مغامرة كبيرة، حيث سترافقني هناك عائلتي".
يشار إلى أن ساندرو فاغنر، جلس هذا الموسم طويلاً على دكة بدلاء فريق بايرن ميونيخ، بعدما فشل في نيل ثقة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، الذي يعتمد على البولندي روبرت ليفاندوفسكي كمهاجم رئيسي.
وكان فاغنر قد اثاراهتمام عدة أندية إنجليزية أبرزها وست هام وكريستال بالاس، بيد أن المهاجم الألماني فضل خوض تجربة كروية بعيدة عن القارة الأوروبية والانتقال إلى الدوري الصيني، الذي يواصل منذ سنوات جلب عدة لاعبين من طراز كبير.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
بداية متعثرة
بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
سانيول يُدرب البايرن مؤقتا
تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
عودة المخضرم هاينكيس
في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
العودة إلى سكة الانتصارات
في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
مواصلة التألق
واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
استعادة الصدارة
في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
توسيع الفارق
تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الابتعاد بالقمة
واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الاقتراب من اللقب
في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
التتويج باللقب
في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان