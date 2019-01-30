حفلة وداع عاطفية مؤثرة لـ فاغنر في بايرن ميونيخ

كما كان متوقعاً، رحل مهاجم بايرن ميونيخ ساندرو فاغنر رسمياً عن الفريق البافاري في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. النجم الألماني سيحمل قميص فريق تيانجين تيدا الصيني لمدة عامين، وسيتقاضى راتبا كبيراً (حوالي 15 مليون خلال عامين).

وأشار موقع صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن أجواء توديع ساندرو فاغنر (31 عاماً) كانت "مؤثرة للغاية"، فقد صفق نجوم بايرن ميونيخ كثيراً للنجم الألماني وأخذوا في ترديد اسمه، فضلاً عن احتضان المهاجم "المحبوب".

وأوضح الموقع أن رحيل فاغنر عن بايرن ميونيخ لم يكن بالأمر الهين على اللاعب، الذي كان يمني النفس بالبقاء طويلاً مع الفريق البافاري. وقال فاغنر في هذا الصدد "بالطبع كانت خطتي هي البقاء لفترة طويلة في ميونيخ وإنهاء مسيرتي الكروية مع البايرن". وأضاف: "لكن للأسف تطورت الأمور بشكل مختلف، وكان عليَّ تقبل ذلك". وأردف: "أتمنى لبايرن ميونيخ ومعجبيه الأفضل".

وعن انتقاله إلى الدوري الصيني لكرة القدم، يقول فاغنر "سعيد جداً بالانتقال إلى الدوري الصيني، إذ يُعطي المسؤولون من الصين انطباعاً رائعاً وكل شيء احترافي للغاية". وأضاف: "بغض النظر عن كرة القدم، ستكون الصين مغامرة كبيرة، حيث سترافقني هناك عائلتي".

يشار إلى أن ساندرو فاغنر، جلس هذا الموسم طويلاً على دكة بدلاء فريق بايرن ميونيخ، بعدما فشل في نيل ثقة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، الذي يعتمد على البولندي روبرت ليفاندوفسكي كمهاجم رئيسي.

وكان فاغنر قد اثاراهتمام عدة أندية إنجليزية أبرزها وست هام وكريستال بالاس، بيد أن المهاجم الألماني فضل خوض تجربة كروية بعيدة عن القارة الأوروبية والانتقال إلى الدوري الصيني، الذي يواصل منذ سنوات جلب عدة لاعبين من طراز كبير.