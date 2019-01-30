 حفلة وداع عاطفية مؤثرة لـ فاغنر في بايرن ميونيخ | عالم الرياضة | DW | 31.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

حفلة وداع عاطفية مؤثرة لـ فاغنر في بايرن ميونيخ

وضع ساندرو فاغنر حداً لمسيرته الكروية مع بايرن ميونيخ، بعدما انتقل رسمياً إلى الدوري الصيني لكرة القدم. أجواء توديع النجم الألماني كانت عاطفية للغاية، فيما تمنى فاغنر لبايرن ميونيخ ومعجبيه الأفضل في الأيام القادمة.

1. Bundesliga 18. Spieltag | Bayer Leverkusen – FC Bayern München (Reuters/W. Rattay)

صورة من الأرشيف.

كما كان متوقعاً، رحل مهاجم بايرن ميونيخ ساندرو فاغنر رسمياً عن الفريق البافاري في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. النجم الألماني سيحمل قميص فريق تيانجين تيدا الصيني لمدة عامين، وسيتقاضى راتبا كبيراً (حوالي 15 مليون خلال عامين).

وأشار موقع صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن أجواء توديع ساندرو فاغنر (31 عاماً) كانت "مؤثرة للغاية"، فقد صفق نجوم بايرن ميونيخ كثيراً للنجم الألماني وأخذوا في ترديد اسمه، فضلاً عن احتضان المهاجم "المحبوب".

مختارات

يعرف هداف فريق هوفنهايم ساندرو فاغنر أن تحقيق حلمه بحمل قميص المنتخب الألماني لن يتحقق إلا بمواصلة تألقه مع فريقه الحالي هوفنهايم، لكنه في نفس الوقت لا يٌخفي حبه لنادي بايرن ميونيخ الذي يحلم بالعودة إلى تعزيز صفوف فريقه. (28.01.2017)

"القيمة المالية للتنازل" هي كلمة السر في انتقال فاغنر ليكون مساعدا لروبرت ليفاندوفسكي في هجوم بايرن. وهناك من يعتقد أن عودة فاغنر إلى ناديه السابق أمست في حكم المؤكد. لكن السؤال هو ماذا يمكن أن يضيف اللاعب لبايرن؟ (18.11.2017)

وأوضح الموقع أن رحيل فاغنر عن بايرن ميونيخ لم يكن بالأمر الهين على اللاعب، الذي كان يمني النفس بالبقاء طويلاً مع الفريق البافاري. وقال فاغنر في هذا الصدد "بالطبع كانت خطتي هي البقاء لفترة طويلة في ميونيخ وإنهاء مسيرتي الكروية مع البايرن". وأضاف: "لكن للأسف تطورت الأمور بشكل مختلف، وكان عليَّ تقبل ذلك". وأردف: "أتمنى لبايرن ميونيخ ومعجبيه الأفضل".

وعن انتقاله إلى الدوري الصيني لكرة القدم، يقول فاغنر "سعيد جداً بالانتقال إلى الدوري الصيني، إذ يُعطي المسؤولون من الصين انطباعاً رائعاً وكل شيء احترافي للغاية". وأضاف: "بغض النظر عن كرة القدم، ستكون الصين مغامرة كبيرة، حيث سترافقني هناك عائلتي".

يشار إلى أن ساندرو فاغنر، جلس هذا الموسم طويلاً على دكة بدلاء فريق بايرن ميونيخ، بعدما فشل في نيل ثقة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، الذي يعتمد على البولندي روبرت ليفاندوفسكي كمهاجم رئيسي.

وكان فاغنر قد اثاراهتمام عدة أندية إنجليزية أبرزها وست هام وكريستال بالاس، بيد أن المهاجم الألماني فضل خوض تجربة كروية بعيدة عن القارة الأوروبية والانتقال إلى الدوري الصيني، الذي يواصل منذ سنوات جلب عدة لاعبين من طراز كبير.

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

حفلة وداع عاطفية مؤثرة لـ فاغنر في بايرن ميونيخ

مسعود أوزيل.. 50 ألف يورو يومياً للجلوس على مقاعد البدلاء

ريال مدريد يبحث عن خليفة بنزيما في البوندسليغا

قطر – الإمارات: عندما تهاطلت الأحذية من المدرجات

كأس آسيا: قطر تحسم موقعة مشحونة مع الإمارات برباعية نظيفة

هل سيحلق الجناح الهولندي إلى اليابان؟