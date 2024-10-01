حفلات تايني هاوس - الحلقة الخامسة

يمكن تقديم الموسيقى الكلاسيكية بأسلوب عصري وشبابي. ستيفن فالتر مدير مهرجان بيتهوفن يدعو نجوم هذا المشهد إلى بيته الذي يُعرف بـ " تايني هاوس". هناك يتحدث الفنانون سويا ويطبخون سويا ويعزفون الموسيقى أيضا. السوبرانو أنا لينا إلبرت هي ضيفة الحلقة الخامسة التي تتحدث فيها عن الظهور على خشبة المسرح.

صورة من: Michael Staab

في خمس حلقات يستضيف ستيفن فالتر، مدير مهرجان بيتهوفن في بون، مجموعة من النجوم الشباب من عالم الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية. بالتعاون مع الفنانة متعددة المواهب كوكو إلين، يستقبل موسيقيات وموسيقيين في منزله " تايني هاوس" الواقع في أطراف مدينة بون.

ضيفة الحلقة الخامسة هي أنا لينا إلبرت. في تايني هاوس تروي السوبرانو الحاصلة على جوائز عدة كيف أتقنت الظهور على خشبة المسرح، وتتحدث عن حبها للأغاني التي ظهرت عبر القرون والأداء الحي: بدءا من مؤلفات من عصر النهضة وحتى الموسيقى الجديدة.

في " حفلات تايني هاوس" ينقل لنا جيل من الفنانين الشباب خبراته في مجال الموسيقى الكلاسيكية. وإلى جانب إحضار آلاتهم الموسيقية، يأتي الفنانون بوصفات طعامهم المفضلة لإعدادها أيضا. تتميز الحلقات بطابع البرامج الحوارية بل وبرامج الطهي والحفلات الموسيقة الخاصة.