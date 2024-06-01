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حفلات تايني هاوس – الحلقة الثانية

١ يونيو ٢٠٢٤

يمكن تقديم الموسيقى الكلاسيكية بأسلوب عصري وشبابي. ستيفن فالتر مدير مهرجان بيتهوفن يدعو نجوم هذا المشهد إلى بيته الذي يُعرف بـ " تايني هاوس". هناك يتحدث الفنانون سويا ويطبخون سويا ويعزفون الموسيقى أيضا. ضيف الحلقة الثانية هو عازف الغيتار كالِه كاليما الذي يحدثنا عن الجاز والباروك وحدود الأنماط الموسيقية بالنسبة له.

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في خمس حلقات يستضيف ستيفن فالتر، مدير مهرجان بيتهوفن في بون، مجموعة من النجوم الشباب من عالم الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية. بالتعاون مع الفنانة متعددة المواهب كوكو إلين، يستقبل موسيقيات وموسيقيين في منزله " تايني هاوس" الواقع في أطراف مدينة بون.

finnische Jazz-Gitarrist Kalle Kalima
صورة من: Michael Staab

ضيف الحلقة الثانية هو عازف الغيتار كالي كاليما. الفنان الفنلندي الأصل له دور مؤثر في مشهد الجاز الأوروبي وهو متخصص أيضا في المشاريع التي تمزج بين الجاز والباروك! في "حفلات تايني هاوس" يعرفنا على كسره الجريء لحواجز الأنماط الموسيقية كما يعزف كانون في سلم ري الكبير ليوهان باخيلبل بأسلوب موسيقى الجاز المرتجل.

في " حفلات تايني هاوس" ينقل لنا جيل من الفنانين الشباب خبراته في مجال الموسيقى الكلاسيكية. وإلى جانب إحضار آلاتهم الموسيقية، يأتي الفنانون بوصفات طعامهم المفضلة لإعدادها أيضا. تتميز الحلقات بطابع البرامج الحوارية بل وبرامج الطهي والحفلات الموسيقة الخاصة. مهرجان بيتهوفن، ستيفن فالتر، كالي كاليما، داناي دوركين

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