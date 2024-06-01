حفلات تايني هاوس - الحلقة الثالثة

الموسيقى الكلاسيكية بأسلوب عصري. ستيفن فالتر مدير مهرجان بيتهوفن يدعو نجوم هذا المشهد إلى بيته الذي يُعرف بـ " تايني هاوس". يتحدث الفنانون ويطبخون سويا ويعزفون الموسيقى أيضا. ضيف الحلقة عازف التشيلو إيزانغ إندرس في حديث عن التكيف والرغبة في التحرر.

في خمس حلقات يستضيف ستيفن فالتر، مدير مهرجان بيتهوفن في بون، مجموعة من النجوم الشباب من عالم الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية. بالتعاون مع الفنانة متعددة المواهب كوكو إلين، يستقبل موسيقيات وموسيقيين في منزله " تايني هاوس" الواقع في أطراف مدينة بون.

ضيف الحلقة 3 هو إيزانغ إندرس. عندما كان يبلغ من العمر عشرين عاما فقط تقلد وظيفة في الأوركسترا تعد حلما للكثيرين إذ أصبح عازف التشيلو الرئيسي المنفرد في شتاتسكابل دريسدن. لكنه سرعان ما لاحظ أنه سيتحول "إلى شخص مترف" حسب قوله فترك الوظيفة. وها هو اليوم يستمتع بالحرية فيما يخص مسيرته المهنية كعازف منفرد ويظهر قدراته في عزف مؤلفات باخ وهانس فيرنر هينتسه بل وأيضا مهاراته في الطهي.

في " حفلات تايني هاوس" ينقل لنا جيل من الفنانين الشباب خبراته في مجال الموسيقى الكلاسيكية. وإلى جانب إحضار آلاتهم الموسيقية، يأتي الفنانون بوصفات طعامهم المفضلة لإعدادها أيضا. تتميز الحلقات بطابع البرامج الحوارية، بل وبرامج الطهي والحفلات الموسيقة الخاصة.