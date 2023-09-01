حفلات تايني هاوس - الحلقة الأولى

يمكن تقديم الموسيقى الكلاسيكية بأسلوب عصري وشبابي. ستيفن فالتر مدير مهرجان بيتهوفن يدعو نجوم هذا المشهد إلى بيته الذي يُعرف بـ " تايني هاوس". هناك يتحدث الفنانون سويا ويطبخون سويا ويعزفون الموسيقى أيضا. وضيفة الحلقة الأولى هي عازفة البيانو دناي دوركين والتي تتحدث عن الأطفال المعجزة وضغط المسيرة المهنية.

صورة من: Michael Stab/Beethovenfest Bonn

طفلة معجزة على البيانو في خمس حلقات يستضيف ستيفن فالتر، مدير مهرجان بيتهوفن في بون، مجموعة من النجوم الشباب من عالم الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية. بالتعاون مع الفنانة متعددة المواهب كوكو إلين، يستقبل موسيقيات وموسيقيين في منزله " تايني هاوس" الواقع في أطراف مدينة بون.

صورة من: Michael Staab

أولى ضيوف الحلقات الخمسة: عازفة البيانو الشابة دناي دوركين. عندما بدأت دراستها في إحدى أشهر مدارس المواهب الموسيقية في ألمانيا، كان عمرها 11 عاما فقط. كان الضغط من أجل تحقيق أداء أفضل هائلاً، إلا أنه مهد لها الطريق لمسيرة مهنية عالمية. في " تايني هاوس" تتحدث عن تطور موهبتها، وطرقها لمواجهة رهبة المسرح وتقديمها لحفلات موسيقية في مخيمات اللاجئين. ولاحقا، في منتصف الليل، تهتز جدران المنزل الخشبية أثناء عزفها لمقطوعة "رقصة النار" لـ مانويل دي فايا". تبادل عميق لتجارب جيل أكثر شبابا من مشهد الموسيقى الكلاسيكية العالمية. وإلى جانب إحضار الآلات الموسيقية، يأتي الفنانون بوصفات طعامهم المفضلة لإعدادها أيضا. تتميز الحلقات بطابع البرامج الحوارية بل وبرامج الطهي أيضا والحفلات الموسيقة الخاصة.