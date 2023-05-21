حفلات الزفاف: تقاليد لا يستغني عنها الألمان؟

ألمانيا ـ حفل وهمي لفنان سوري يغضب المئات من المخدوعين

إعلان عبر الإنترنت عن حفل لفنان سوري بعيد الميلاد في ألمانيا لاقى إقبالاً واسعاً من قبل المئات من محبي الموسيقى، الذين اشتروا التذاكر وتقاطروا من مختلف أنحاء ألمانيا، ليكتشفوا أن لا وجود للحفل المزعوم. فكيف كان رد فعلهم؟