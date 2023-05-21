حفلات الزفاف: تقاليد لا يستغني عنها الألمان؟

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ما هي يا ترى التقاليد التي ترافق حفلات الزفاف في ألمانيا، وهل يكررالألمان مراسم الزواج مرتين؟ مراسلة يوروماكس هانا هوميل تكشف التفاصيل.
ستتضمن مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا الكثير من التقاليد التي تعود جذور معظمها إلى قرون خلت. فكيف سيجري التتويج للملك وقرينته؟ وما هي الفعاليات؟ ومن سيحضر؟ وما نوع الطعام الذي سيقدم بالمناسبة؟
إعلان عبر الإنترنت عن حفل لفنان سوري بعيد الميلاد في ألمانيا لاقى إقبالاً واسعاً من قبل المئات من محبي الموسيقى، الذين اشتروا التذاكر وتقاطروا من مختلف أنحاء ألمانيا، ليكتشفوا أن لا وجود للحفل المزعوم. فكيف كان رد فعلهم؟
علاقة طويلة مليئة بمطبات الانفصال والعودة، ولكن يبدو أن الحب يتغلب على الخلافات. بحسب وسائل إعلام ألمانية تزوج الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف من زوجته السابقة بيتينا للمرة الثالثة.. فهل سينجح زواجهما هذه المرة؟
تناقلت عدة وسائل إعلام ألمانية واقعة حدثت خلال جلسة تصوير دعائية لفريق بايرن ميونيخ الألماني حيث امتنع السنغالي ساديو ماني والمغربي نصير مزراوي عن حمل اكواب من بيرة القمح الشهيرة.
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