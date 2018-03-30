حظيت بسمعة عالمية ـ إشارات مرور ألمانية لمستخدمي الهتف الذكي

كثيرا ما يتم الحديث عن مزايا "الثورة التكنولوجية"، التي يشهدها العالم منذ عدة سنوات، حيث ربطت وسائل الاتصال الحديثة أماكن متباعدة على كوكب الأرض، ومنحت الناس فرصة التواصل مع بعضهم البعض بشكل مباشر.

وتأتي الهواتف الذكية على رأس أدوات الاتصال، التي يعتمد عليها الناس بشكل شبه كلي من أجل ربط قنوات الاتصال بينهم، بيد أن للهواتف الذكية أيضا تأثيرات واضحة تجاوزت العلاقات الإنسانية لتشمل حياة الناس ككل.

وتشير تقارير صحفية، أن الكثير من الأشخاص يلقون حتفهم سنويا، نتيجة انشغالهم الدائم بهواتفهم الذكية، التي تشغلهم وتشتت إنتباههم للطريق، مما يؤدي إلى وقوع حوادث سير قاتلة. غير أن مدينة أوغسبورغ، والتي تقع في ولاية بافاريا الألمانية، أطلقت مبادرة يُمكن وصفها بـ "الرائدة" للتعامل مع هذه الظاهرة، التي تُعرف باسم "Smombie“.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع صحيفة "أوغسبورغ" أن المبادرة تتمثل في تركيب مصابيح أرضية متلألئة تعمل بتقنية LED بالقرب من بعض محطات خط الترام، سيما تلك التي تقع بالقرب من المدارس والمناطق المزدحمة. وأضافت أن هذه المصابيح صممت خصيصاً لمستعملي الهواتف الذكية، الذين يُحدقون طيلة الوقت في شاشات هواتفهم، بهدف تحذيرهم من حركة المرور وبالتالي إبعاد الخطر عن حياتهم.

وتوضح الصحيفة الألمانية أن هذا الاختراع، كان قد ظهر لأول مرة في مدينة فرانكفورت الألمانية سنة 2010، غير أنه لم ينل اهتمام أكبر إلا في مدينة أوغسبورغ سنة 2016،

وكشفت الصحيفة أن عدة دول على غرار أستراليا وإسبانيا والأرجنتين وهولندا، قررت محاكاة الاختراع ألألماني في سعيها للتقليل من الحوادث التي تقع بسبب انشغال مستخدمي الهاتف الذكي بهواتفهم في الشوارع. وقال المتحدث باسم باسم المرافق البلدية بالمدينة إنهم تلقوا اتصالات من كثير من الدول لمعرفة طبيعة هذه التقنية وجدواها.

محاكاة

وفي نفس السياق، يؤكد موقع "shz" أن مدينة بودغرافن الهولندية، وضعت نظاما خاصا لمستخدمي الهواتف الذكية بحيث يتكيف مع أنظمة إشارات المرور. وأضاف الموقع الألماني أنه تم تثبيت مصابيح أرضية بمحاذاة إشارة مرور المشاة، حيث تتوهج هذه المصابيح إما باللون الأحمر أو الأخضر وفقاً لإشارة حركة المرور.

ويتابع نفس المصدر، أنه في بلدان مثل بلجيكا والصين وضعت طرقا خاصه للأشخاص، الذين لا يتوقفون عن النظر إلى شاشة هواتفهم الذكية، فيما وضعت السلطات في العاصمة السويدية ستوكهولم صورا تُنبه المشاة بضرورة رفع رؤوسهم، والنظر إلى الأمام أثناء استعمال الهاتف الذكي.

نتائج ملموسة

في المقابل، أدى استخدام المصابيح الأرضية إلى تحقيق نتائج جيدة فيما يخص تقليص عدد الحوادث وبالتالي الحفاظ على حياة الناس، فقد قال المتحدث باسم المرافق البلدية في مدينة أوغسبورغ يورغن فيرغ "تراجع عدد الحالات الخطيرة في الأماكن التي وضعت فيها المصابيح الأرضية". وأضاف وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "أوغسبورغ" أنه "منذ وضعت المصابيح الأرضية لم تُسجل أي حواد"لها علاقة باستخدام الهواتف الذكية.

ر.م/ع.خ