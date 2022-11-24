 حظوظ ″الماكينات″ المحدودة بعد الهزيمة أمام ″الساموراي″! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.11.2022

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رياضة

حظوظ "الماكينات" المحدودة بعد الهزيمة أمام "الساموراي"!

لا أحد يفهم سبب تغييرات مدرب منتخب ألمانيا وإخراج أهم لاعبيه قبل عشرين دقيقة من نهاية اللقاء الذي خسره أمام منتخب اليابان. الصحف الألمانية التي انشغلت قبل المباراة بانتقاد قطر والفيفا توجه انتقادها للمدرب هانزي فليك.

ليس امام المنتخب الألماني سوى الفوز بالمتبقي من المباريات

ليس أمام المنتخب الألماني سوى الفوز على إسبانيا وكوستاريكا

عاصفة من الانتقادات طالت هانزي فليك، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، في أعقاب الخسارة المفاجئة لمنتخب الماكينات (الأربعاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) أمام منتخب اليابان، في نهائيات كأس العالم المقامة بقطر.

الخسارة بهدفين لهدف صعقت ألمانيا ووسائل الإعلام فيها، التي كانت قبل أيام، وحتى ساعات مشغولة بالرسالة التي يمكن أن يقدمها المنتخب الألماني لدعم حقوق المثليين والتعددية والحرية في قطر. وتسبب إهدار المنتخب الألماني للفرص السهلة وسوء حالة خط دفاعه في تفريط الفريق في فوز سهل كان في متناوله، خاصة بعد تقدمه 1 / صفر في الشوط الأول، حيث تلقى هدفين في آخر 15 دقيقة من منافسه الآسيوي.

مختارات

جمال موسيالا موهبة جديدة لا تتكرر كثيرا في الكرة الألمانية. إنه يذكر ماتيوس بمارادونا وميسي في شبابهما، أما توماس مولر زميله في بايرن، فيرى أن النجم الشاب ذكاؤه مرتفع حقا وأن ما يقدمه ليس سوى انعكاس لقدراته ومهاراته.

بعد أقل من شهرين ينطلق مونديال الدوحة. وتقع ألمانيا في مجموعة قوية بجانب إسبانيا. ويرى الأسطورة لوتار ماتيوس ثلاث نقاط ضعف في "المانشافت"، لكنه معجب بلاعب شاب ويشبهه بمارادونا وميسي في شبابهما. من هو؟

انتقاد الاتحاد الألماني

أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ انتقد أداء الاتحاد الألماني لكرة القدم، واصفا أياه بأنه يفتقد إلى الشجاعة. ونقلت صحيفة "بيلد" عنه قوله حول قضية "شارة الحب" التي تم مناقشتها بشكل مكثف خلال أيام قبل لعب المنتخب أول مبارياته، قائلا إن الاتحاد الألماني تحدث عن إجراءات سيتخذها وبالأخير لم يفعل شيئا. وأضاف بالقول : "لم تكن لديهم الشجاعة للوقوف بوجه الفيفا، كان مثل هذا الموقف ضروري جدا. بالنسبة لي يمثل إنفانتينو كارثة على كرة القدم، كانت هناك فرصة لتذكيره بحدوده التي لا يمكن له تجاوزها".

إلا أنه أشار إلى أن المقاطعة أو المغادرة المبكرة للبطولة ستكون طريقة خاطئة، على الرغم من الانتقادات المستمرة لقطر  المضيفة، وقال "لسنوات كان هناك وقت كاف لمعالجة الأمور وممارسة الضغط للقيام بذلك. لا أعتقد أن الاتحادات الأوروبية قد أدركت القوة التي تمتلكها بالفعل".

ماتيوس: بإخراج توماس مولر وإلكاي غوندوغان، وهما لاعبان خبيران في نفس الوقت، غاب النظام وكذلك أسلوب اللعب.

لحظة تسجيل الهدف الثاني لليابان

تغييرات فليك

تساءلت وسائل الإعلام حول سبب قيام فليك باستبدال إيلكاي غوندوغان، صاحب هدف ألمانيا الوحيد من ركلة جزاء، قبل 20 دقيقة من انتهاء المباراة مع توماس مولر. وكتبت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية "لا يزال من غير المفهوم لماذا كان على غوندوغان، الذي ظهر بأداء مقنع بمركز لاعب الوسط في اللقاء، أن يترك المباراة، ولماذا لم يتقدم للعب في مركز صانع الألعاب (الذي كان يشغله مولر)". أضافت كيكر "انقلب ميزان القوى وانحرفت المباراة تماما عن مسارها بالنسبة لمنتخب ألمانيا عقب استبدال غوندوغان ومولر.. صنعت اليابان 5 فرص متتالية للتسجيل وقلبت المباراة على المنتخب الألماني الذي فقد اتزانه تماما".

كما انتقد الثنائي الألماني الفائز بكأس العالم سابقا،  لوثار ماتيوس وباستيان شفاينشتايغر ، أداء نيكلاس زوله. وكان مدافع بوروسيا دورتموند، والذي سبق له اللعب تحت قيادة هانزي فليك مدرب المنتخب الألماني حينما كان مدربا لبايرن ميونيخ، قد شارك كظهير أيمن، في حين أنه يلعب عادة كقلب دفاع في ناديه، فيما تم استبعاد تيلو كيرر. وقال ماتيوس  (61 عاما) وهو الفائز بكأس العالم 1990 لتليفزيون بيلد "دائما أساند هانزي فليك، لكنني لا أفهم بعض الأشياء التي حدثت في المباراة، المدرب يجب عليه التعامل مع هذه التساؤلات". وأضاف: "لماذا لم يلعب كيرر، رغم أنه كان دائما يلعب مؤخرا، الأهداف جاءت من جانب الجناح، وزوله ليس ظهيرا".

ولم يكن ماتيوس راضيا كذلك عن تبديلات فليك خلال المباراة. وأوضح ماتيوس: "بإخراج توماس مولر وإلكاي غوندوغان، وهما لاعبان خبيران في نفس الوقت، غاب النظام وكذلك أسلوب اللعب".

وكان شفاينشتايغر قد ساعد المنتخب الألماني على تحقيق اللقب في عام 2014، لكنه كان مستاء من أداء زوله. وقال لاعب بايرن ميونخ السابق في تصريحات لقناة "ايه آر دي" خلال تحليله لهدف التعادل الذي أحرزه المنتخب الياباني عن طريق ريتسو دوان بعد أن تقدم الألمان بهدف غوندوغان من ضربة جزاء: "ارتكبنا أخطاء كبيرة في الدفاع".

غوندوغان لحظة تسجيله هدف السبق من ضربة جزاء في شباك المنتخب الياباني

غوندوغان لحظة تسجيله هدف السبق من ضربة جزاء في شباك المنتخب الياباني

وأضاف: "حينما تكون في موقف رجل لرجل وخاصة حينما يكون مندفعا، لا يجب أن تجعله يدخل بالكرة لمنطقة الجزاء، بل يجب عليك أن تسد المنطقة وتجعله يجري بعيدا عنها، لأنه يمكنه فعل القليل فقط خارجها".

وجاء الهدف الثاني من تاكوما أسانو، وهو مثل دوان ريتسو، يلعب في الدوري الألماني، وهو الهدف الذي كان يمكن تجنبه على حسب شفاينشتايغر. وأوضح شفاينشتايغر: "كان على زوله أن يحاول إيقاعه في مصيدة التسلل، وبعد ذلك ربما كان هناك وقت للحاق به والوصول إلى أسانو.

وتحدثت موقع مجلة "دير شبيغل" الإخباري عن "هزيمة فليك" واتفقت معها صحيفة "الباييس" الإسبانية، حيث أشارت إلى أن "تبديلات فليك تركت ألمانيا تنهار" كما تساءلت أيضًا عن سبب قيام المدرب الألماني في وقت لاحق من المباراة بإخراج  جمال موسيالا  أيضا من ملعب اللقاء، رغم ظهوره بشكل جيد.

وتعرض خط الدفاع أيضا للانتقادات، حيث تساءل البعض عن قرار فليك بنقل قلب الدفاع نيكلاس زوله للعب في جهة اليمين. وشنت وسائل الإعلام هجوما على أداء زوله وكذلك زميله نيكو شلوتربيك خلال المباراة، على وجه الخصوص، وكلاهما يلعبان في خط دفاع دورتموند.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن خطة فليك التي كانت تعتمد على الضغط المتقدم، حملت مخاطرة كبيرة، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنه كان مضطرا للقيام بذلك "لمعالجة أوجه القصور في فريقه بطريقة هجومية". وعلقت الصحيفة على المباراة قائلة إن "ألمانيا قدمت مباراة افتتاحية جيدة لكنها كانت بداية كارثية" في كأس العالم، مضيفة أنه يتعين على فليك الآن "العثور على نظام يؤسس على إبداع فريقه ويتمتع باستقرار كاف".

فرص بقاء الألمان

أصبح منتخب ألمانيا مطالبا بالفوز يوم الأحد القادم في الجولة المقبلة بالمجموعة على نظيره الإسباني، الذي استهل مشواره في البطولة  باكتساح منتخب كوستاريكا 7 / صفر  أمس، إذا أراد تجنب الوداع المبكر لكأس العالم من مرحلة المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال روسيا 2018.

أصبح منتخب ألمانيا مطالبا بالفوز يوم الأحد القادم في الجولة المقبلة على نظيره الإسباني، الذي استهل مشواره في البطولة باكتساح منتخب كوستاريكا 7 / صفر

يبدو أن مدرب الماتادور الإسباني لويس انريكي قد قطع نصف المسافة إلى الدور الثاني

إذا ما أراد المنتخب الألماني الحفاظ على فرصه في البقاء في البطولة فيتعين عليه اجتياز عقبة منتخب إسبانيا، الذي سحق منتخب (الماكينات) 6 / صفر في آخر لقاء جرى بين المنتخبين خلال بطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2020. وحافظ المنتخب الإسباني على سجله خاليا من الهزائم أمام نظيره الألماني في البطولات الكبرى، منذ الخسارة في كأس الأمم الأوروبية (يورو 1988)، الذي أقيم بألمانيا الغربية.

وبشرط أن يفوز منتخب كوستاركيا على نظيره الياباني وفوز المانيا على كوستاريكا.  أما في حال تعادل منتخب ألمانيا وإسبانيا، فإن شرط العبور يعتمد على خسارة إسبانيا أمام اليابان وهو سيناريو غير متوقع.

ولذا، لا أمل قوي للمنتخب الألماني في البقاء بالطولة إلا بالفوز على نظيره الإسباني والكوستاريكي وحصد ست نقاط، ليراهن على فارق الأهداف أو النقاط مع الفريق الياباني والإسباني. صحيفة (بيلد) الألمانية الواسعة الانتشار كتبت ينبغي على "فليك أن يظهر ضد إسبانيا أنه يستطيع أن يفعل ما هو أفضل".

من جانبها، كتبت صحيفة "بليك" السويسرية، أن إيماءة المنتخب الألماني قبل المباراة - وتغطية اللاعبين لأفواههم احتجاجا على قرار فيفا بشأن حظر شارة قيادة "حب واحد"، يمكن رؤيتها بطريقة مختلفة تماما بعد الهزيمة. وكتبت الصحيفة "هذا يمثل الآن أيضا المزاج السائد في البلاد: تعرض جيراننا الشماليون لمفاجأة مدوية بالخسارة 1 / 2 أمام اليابان في مباراتهم الافتتاحية بكأس العالم".

عباس الخشالي

  • الساحر موسيالا

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جمال موسيالا 19 عاما (ألمانيا)

    أصبح موسيالا الوجه الجديد للمنتخب الألماني والفائز بكأس العالم في أربع مرات. وبالرغم من صغر سنه، يستعد نجم بايرن ميونيخ للعب دور رئيسي في مونديال قطر. ويتميز موسيالا بقدرته على المراوغة بالقدمين، وتسجيل الأهداف وإبداعه فوق المستطيل الأخضر.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart | Jude Bellingham

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جودي بيلنغهام (19 عاما)

    أبرز موهبة في بروسيا دورتموند والمنتخب الإنكليزي، شخصيته على أرضية الملعب أكبر بكثير من عمره، حتى أنه حمل شارة قيادة دورتموند في غياب الكابتن هوملز. لاعب خط وسط ، صانع ألعاب، هداف، قائد، يلعب في دورتموند منذ منتصف عام 2020، وكل عيون الأندية الإنكليزية عليه، إذ ترغب بعودة ابنها إليها من ملاعب ألمانيا.

  • المتألق غابي

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    غابي 18 عاما (إسبانيا)

    غابي أصغر لاعب دولي في تاريخ إسبانيا. وجعله تألقه عنصرا لاغنى عنه في تشكيلة المنتخب الإسباني. ويتميز نجم برشلونة بقدرته على المراوغة وتمرير الكرة، ما جعله يدخل في خانة المقارنات مع عظماء اللعبة الإسبان على غرار إنييستا وتشافي، والذين فازوا بكأس العالم سنة 2010. ويعد غابي القائد الجديد للجيل الحالي من المنتخب الإسباني وينتظر منه أن يقوده للقمة مجددا.

  • الزئبقي ساكا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    ساكا 21 عاما (إنجلترا)

    شارك ساكا في أول بطولة دولية له مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020. وأهدر ساكا ركلة جزاء حاسمة ضد المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية. رغم ذلك، أصبح ساكا أكثر ثقة أمام المرمى وتأثيرا على الرغم من الهجمات العنصرية التي تعرض لها لاحقا. ويعد نجم أرسنال من الشباب الموهوبين في المنتخب الإنجليزي.

  • المبدع كوبو.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كوبو 21 عاما (اليابان)

    يلقب بـ"ميسي اليابان" ويتمتع بقدم يسرى ساحرة. كوبو نجم المنتخب الياباني ولاعب فريق ريال سوسيدا من اللاعبين الذين يستمتع المشاهد بمتابعتهم رغم أنه ليس فعالا دائما، ويحتاج إلى تسجيل المزيد من الأهداف. ويأمل المنتخب الياباني أن تساعده عبقرية كوبو في تخطي مجموعة صعبة في كأس العالم تضم: إسبانيا، ألمانيا وكوستاريكا.

  • المحارب كامافينغا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كامافينغا 20 عاما (فرنسا)

    رأى كامافينغا النور في مخيم للاجئين في أنغولا لأبوين كونغوليين، لكنه انتقل إلى فرنسا وهو في الثانية من عمره. يشغل مركز وسط الميدان ويتميز بقدرته على المراوغة والتمرير. كما أنه فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022. ويتوقع أن يلعب كامافينغا دورا رئيسا مع منتخب فرنسا الساعي للحفاظ على لقبه.

  • الفنان رودريغو

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    رودريغو 21 عاما (البرازيل)

    يعتبر رودريغو أحد أهم المواهب الهجومية الشابة في البرازيل. رغم أن اللاعب الشاب قد يجد صعوبة في ضمان اشتراكه مع منتخب مليء بخيارات هجومية رائعة، إلا أن رودريغو قادر على تقديم إضافة خاصة: عين ثاقبة فوق الملعب وخلق فرص للتسجيل. أما في حال حصول لاعب ريال مدريد عى فرصته باللعب، فإنه يصعب سحبه مع أرضية الملعب.

  • الأنيق رينا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جيو رينا 20 عاما (الولايات المتحدة)

    إيرليينغ هالاند، الذي لم يتأهل مع المنتخب النرويجي إلى كأس العالم، أشار إلى زميله السابق في بوروسيا دورتموند جيو رينا بأنه "الحلم الأمريكي". ويوصف رينا باللاعب الأنيق ويضفي الكثير من التنوع على خط الوسط الهجومي للولايات المتحدة. باستثناء الإصابات، التي عانى منها كثيراً، فإن رينا سيكون عنصرا أساسيا في كتيبة المنتخب الأمريكي في كأس العالم بقطر.

  • السريع جيان.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    فيليكس أفينا جيان 19 عاما (غانا)

    قدم جيان مستويات رائعة ساعدته على حجز مكانة له مع روما الإيطالي في الموسم الماضي. واستطاع المهاجم الغاني أن يترك بصمته مع فريقه السابق اعتمادا على سرعته الكبيرة التي تزعج المدافعين، وسرعة تفكيره واتخاذ القرار فوق ملعب المباراة.

  • المميز أنيس.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    أنيس بن سليمان 21 عاما (تونس)

    أنيس لاعب خط وسط شاب متعدد الاستخدامات، وسيعتمد عليه المنتخب التونسي لدعم خط الهجوم. مثل أنيس سابقا منتخب الدنمارك في فئة أقل من 19 عاما، لكنه اختار اللعب مع المنتخب التونسي سنة 2019. يتميز لاعب بروندبي بابداعه ويطمح لمساعدة تونس على تجاوز دور المجموعات، التي أوقعت "نسور قرطاج" مع فرنسا، أستراليا والدنمارك. إعداد: لولادي أديوجي/ ر.م