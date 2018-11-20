 حظر لعبة فيديو تمجد الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا | عالم المنوعات | DW | 31.10.2019

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منوعات

حظر لعبة فيديو تمجد الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا

حظرت نيوزيلندا لعبة فيديو تمجد عملية إطلاق النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش. وبحسب جهاز الرقابة في البلاد، فإن مصصمي اللعبة جعلوا أي شخص ليس من الذكور البيض هدفاً للقتل.

Neusseland Polizei Moschee Absperrung (Getty Images/A. Vidanagama)

قال رئيس جهاز الرقابة في نيوزيلندا إنه حظر لعبة فيديو تمجد فيما يبدو إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايستشيرش هذا العام. حيث استهدف مسلح في الهجوم، الذي استخدم فيه سلاحا آليا وبثه مباشرة من خلال موقع فيسبوك، مسلمين في صلاة الجمعة في 15 مارس/آذار مما أدى إلى مقتل 51  شخصا وإصابة عشرات آخرين.

مختارات

تتدفق علينا إعلانات البريد الإلكتروني وإعلانات اليوتيوب، وتلفت نظرنا صورة على فيسبوك فنوزعها، ونسجل فيديو بشكل عابر لطائر يتناول حبات الأرز من يد طفل، وننشره فتشتعل مواقع التواصل به. لكن ألا يؤثر ذلك على البيئة والمناخ؟ (13.07.2019)

في الوقت الذي تواصل فيه الاختراعات العلمية شق طريقها الطويلة والمليئة بالتحديات للتغلب على الأمراض المزمنة وعلاجها، توصل بعض الخبراء إلى ابتكار طريقة جديدة لعلاج مرض الباركنسون. فما هي؟ وكيف تعمل؟ (29.09.2017)

ووجه الاتهام بشن الهجوم إلى الأسترالي برينتون تارانت الذي يشتبه بأنه ممن يؤمنون بتميز البيض وسيمثل أمام المحكمة العام القادم.

وقال رئيس الرقابة ديفيد شانكس إنه تقرر تصنيف لعبة الفيديو التي تحتفي بالبث الحي لإطلاق النار كلعبة مرفوضة. وأضاف في بيان "مصممو هذه اللعبة شرعوا في إنتاج وبيع لعبة تضع من يمارسها في دور قاتل إرهابي من المتعصبين للبيض"، وتابع: "في هذه اللعبة، أي شخص ليس من الذكور البيض هدف للقتل".

وحظر شانكس في السابق فيديو البث الحي للهجوم وبيانا منسوباً للمتهم بإطلاق النار.

ع.ح./ع.ج. (رويترز)

  • Terroranschlag Neuseeland Trauer Christchurch (picture-alliance/dpa)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    نصف ساعة هزت الصورة

    لطالما افتخرت نيوزيلندا بالأمن وقلة عدد الجرائم، إذ لم يسجل في عام 2017 سوى 48 جريمة حسب الشرطة، التي لا يحمل أفرادها عادة أسلحة أثناء خدمتهم. ويأتي البلد ثانياً بعد آيسلندا في مؤشر السلام العالمي. لكن في 36 دقيقة فقط من بعد ظهر الجمعة (15 آذار/مارس 2019)، قتل إرهابي عنصري 49 مسلماً في مسجدين في كرايست تشيرش، وهو رقم أكبر من ضحايا كافة حوادث القتل المسجلة العام الفائت.

  • Neuseeland - Polizei vor Moschee (picture-alliance/empics/PA Wire/D. Lawson)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    هجرة مبكرة

    تعود بدايات حركة هجرة المسلمين إلى نيوزيلندا إلى نهايات القرن التاسع عشر. وفي النصف الأول من القرن العشرين فرّ إلى البلد مسلمون من طغيان النظم الشمولية في ألبانيا ويوغسلافيا السابقة ودول أخرى. وبعد ذلك جاءت موجة هجرة كبيرة من جزر فيجي في تسعينات القرن العشرين.

  • Christchurch Anschlag auf Moschee (picture-alliance/dpa/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    قرابة خمسين ألف مسلم

    تبلغ نسبة المسلمين في نيوزيلندا حوالي 1% من مجموع عدد السكان البالغ 5 ملايين نسمة. وينحدر حوالي نصفهم من شبه القارة الهندية ومن الشرق الأوسط. ويتمركز المسلمون في مناطق ومدن أهمها أوكلاند وكريست تشيرش. وبنى المسلمون أول مسجد في سبعينات القرن العشرين في مدينة أوكلاند.

  • Neuseeland Referendum die alte Flagge bleibt (Reuters/R. Ben-Ari)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    "جنة" المهاجرين على الأرض

    البلد مقصد للمهاجرين الباحثين عن عمل وفرص النجاح من كل أصقاع العالم. وحسب السلطات الرسمية كانت الغالبية العظمى من مهاجري 2018 من الصين والهند وبريطانيا وأستراليا والفلبين. يصف المهاجرون نيوزيلندا بأنها بلد "منفتح وودي" تجاههم. في المقابل هناك تقارير عن حوادث عنصرية وأخرى معادية للمهاجرين تحدث بين الفينة والأخرى، لكنها لا تلفت انتباه وسائل الإعلام لأنها لا تمثل التيار السائد في البلاد.

  • Neuseeland Christchurch - al Noor Mosque (Reuters/SNPA/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    معاداة المسلمين؟

    في السنوات الأخيرة بدأ الكلام عن "معاداة" ما للمسلمين في البلد. ففي 2015 أورد تقرير لصحيفة New Zealand Herald أن المسلمين يجدون صعوبة في الحصول على عمل، على الرغم من أنهم أكثر تأهيلاً مهنياُ وأكاديمياً من المجموعات الدينية الأخرى. دراسة لجامعة فيكتوريا النيوزيلندية كشفت أن المهاجرين من دول مسلمة كباكستان وإندونيسيا يتعرضون للرفض من السكان الأصليين أكثر من الصينيين أو الفلبينيين.

  • Neuseeland nach Anschlag in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    1.5 مليون قطعة سلاح

    يمكن لمن تجاوز 16 عاماً اقتناء السلاح. وصرحت الشرطة العام الفائت أن معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد وأن الشرطة لا تعرف "عدد قطع السلاح لدى المواطنين في نيوزيلندا". خبير في قوانين الأسلحة يذهب إلى أن عددها يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.

  • Jacinda Ardern (picture-alliance/AP Photo/New Zealand Prime Minister Office)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    وعود بتشديد القوانين

    وتعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بعد الاعتداء الإرهابي بتشديد قوانين حيازة السلاح، التي لم تتغير منذ 1992، بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع اثنان منها شبه آلية. إعداد: خالد سلامة


مختارات

في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

36 دقيقة من الإرهاب كانت كافية لجعل نيوزيلندا في بؤرة اهتمام الرأي العام الدولي، محررة إياها من موقعها الجغرافي في أقصى جنوب الأرض. DW عربية أعدت ألبوم صور عن الجالية المسلمة ومعاملة السكان لها وقوانين السلاح هناك. (16.03.2019)  

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