حظر التعليم الجامعي على نساء أفغانستان – قلق أممي وإدانة ألمانية

متجاهلة الإدانة الدولية وموجهة ضربة أخرى لحقوق نصف سكانها، منعت الحكومة الأفغانية، بقيادة حركة طالبان، الفتيات من الالتحاق بالجامعات بمختلف أنحاء البلاد وفرضت الأمر تحت تهديد السلاح في بعض الأماكن.

وأمس الثلاثاء، حظرت حركة طالبان التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان حتى إشعار آخر، مما يعني أن الفتيات والنساء لا يمكنهن تلقي التعليم سوى فى المرحلة الابتدائية.

ومنع حراس مسلحون الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول) مئات الشابات من دخول حرم جامعات أفغانية غداة إعلان حكومة طالبان حظر التعليم الجامعي للفتيات، ما يسدد ضربة أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.

وشاهد فريق ضم صحافيين من وكالة فرانس برس مجموعات من الطالبات اللواتي تجمعن أمام جامعات في العاصمة كابول، وقد منعهن من الدخول حراس مسلحون وفيما كانت البوابات مغلقة.

وقالت إحدى الطالبات بجامعة كاردان الخاصة في كابول في مكالمة هاتفية إنه يتم السماح للطلاب بالدخول وأنهم صوبوا البنادق نحونا وطلبوا منا أن نعود إلى المنزل".

وأضافت أن "الأمل المتبقي الأخير ضاع مشيرة إلى أنه يتم إعادة البلاد إلى تسعينيات القرن الماضي وهذا ما كان يخشاه الجميع".

وكانت حركة طالبان تعهّدت إثر استعادتها السلطة في آب/أغسطس 2021 بإبداء مرونة أكبر فيفرض الشريعة الإسلامية، لكنها سرعان ما رجعت إلى تفسيرها المتشدّد جدّا للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.

وعززت الحركة القيود على كافة النواحي التي تطال حياة النساء متجاهلة سخطا دوليا.

غوتيرش: انتهاك للمساواة

وأبدى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه العميق" إزاء قرار طالبان داعياً الحركة الإسلامية المتشدّدة إلى "ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كلّ المستويات".

أفغانستان: طالبان تحرم الفتيات من التعليم

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش في بيان الثلاثاء إنّ "الأمين العام يجدّد التأكيد على أنّ الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمّراً على مستقبل البلاد".

بيربوك: طالبان تدمر مستقبل بلدها

وفي برلين، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأربعاء أن حكومة طالبان في أفغانستان "قررت تدمير" مستقبل هذا البلد بحظر التعليم الجامعي على النساء.

وكتبت في تغريدة "بتدمير مستقبل البنات والنساء في أفغانستان، تكون طالبان قررت تدمير مستقبل بلدها" وأضافت السياسة الألمانية: "ربما تحاول طالبان جعل النساء غير مرئيات، لكن لن تنجح، العالم يراقب". وقالت بيربوك إنها قررت طرح المسألة على جدول أعمال مجموعة السبع التي تتولى ألمانيا حاليا رئاستها الدورية.

بلينكن: انتكاسة

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن عن استياء الولايات المتحدة الشديد من إعلان حركة طالبان حرمان الفتيات من الحق في التعليم الجامعي في أفغانستان. وأضاف بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر ليل الثلاثاء/الأربعاء: "تستحق المرأة الأفغانية ما هو أفضل. أفغانستان تستحق ما هو أفضل من ذلك. لقد منيت بلا شك مساعي طالبان المتمثلة في القبول من جانب المجتمع الدولي بانتكاسة".

أفغانستان: حاجة ماسة لطبيبات

والجامعات في أفغانستان مغلقة حالياً بسبب العطلة الشتوية، ومن المفترض أن تعيد فتح أبوابها في آذار/مارس.

ويأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للفتيات والنساء بعد أقلّ من ثلاثة أشهر من خضوع الآلاف منهنّ لامتحانات دخول إلى الجامعات في سائر أنحاء البلاد.

ص.ش/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)