حظر التجول في فيلادلفيا الأمريكية بعد مقتل رجل أسود

أعلنت سلطات مدينة فيلادلفيا الأمريكية فرض حظر التجول اعتباراً من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول/أكتوبر 2020).



وقال مكتب رئيس البلدية إن المدينة تسعى إلى السيطرة على أعمال النهب والعنف التي شابت ليلتين من الاحتجاجات على مقتل رجل أسود برصاص الشرطة. وأضاف مكتب رئيس بلدية فيلادلفيا، جيم كيني، في بيان إن حظر التجول سيستمر حتى الساعة السادسة صباح الخميس.

واجتاحت الاحتجاجات شوارع فيلادلفيا منذ إطلاق الشرطة النار يوم الاثنين على والتر والاس (27 عاماً)، الذي كان مسلحاً بسكين ووصفه أقاربه بأنه يعاني من انهيار نفسي.

وطالب مئات المتظاهرين بالعدالة العرقية، ووقعت بعض المناوشات مع الشرطة ليلة الثلاثاء وحتى وقت مبكر من اليوم الأربعاء، فيما أصبحت فيلادلفيا أحدث بؤرة ساخنة في الولايات المتحدة بشأن قضايا العرق واستخدام الشرطة للقوة قبل ستة أيام من الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء القادم.

ودعا المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم الأربعاء إلى الهدوء وقال إن للمحتجين الحق في التظاهر سلمياً لكن ليس لهم الحق في التخريب. وأضاف بايدن، الذي كان أيضاً نائباً سابقاً للرئيس، للصحفيين بعد أن أدلى بصوته في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير: "ليس هناك أي عذر على الإطلاق للنهب والعنف". وأضاف بايدن أن الاحتجاج على قتل الشرطة يوم الاثنين لوالتر والاس (27 عاماً) "مشروع تماماً ومنطقي تماماً" لكنه أشار إلى مناشدة والد القتيل بإنهاء العنف.

م.ع.ح/خ.س (رويترز)