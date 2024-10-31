حظر الأونروا: بروكسل تلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

بالنسبة لتجارة السلع يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك لإسرائيل، ومنذ أكثر من عقدين هناك اتفاقية شراكة تجارية مهمة بين الطرفين. وبعد قرار إسرائيلي بحظر الأونروا في غزة، هناك تزايد في الأصوات بشأن طرح الاتفاقية للنقاش.

حذر شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي اليوم الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) من أن قرار إسرائيل حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع بروكسل.

وأقرت إسرائيل يوم الاثنين مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل في غزة مما أثار مخاوف عن مدى قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في القطاع الفلسطيني بعد أكثر من عام من الحرب في القطاع الفلسطيني بين القوات الإسرائيلية ومسلحين بقيادة حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقال ميشيل للصحفيين في جنيف "القرار الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي بحظر الأونروا في إسرائيل، إذا تم تنفيذه، غير مقبول على الإطلاق ولا أستطيع تخيل أنه بلا عواقب من الاتحاد الأوروبي". وأضاف "أستطيع أن ألاحظ أصواتا متزايدة، بعضها على المستوى السياسي، وعلى أعلى مستوى سياسي في الاتحاد الأوروبي، تعتبر أن الوقت قد حان لطرح اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي للنقاش".

ودعت أيرلندا سابقا إلى إعادة النظر في الاتفاقية استنادا إلى قواعد تتعلق بحقوق الإنسان، وردت في اشتراطات الاتفاقية.

وتوفر الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000 الأساس القانوني للتجارة بين الطرفين. وأظهر موقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت أن التكتل هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل بنسبة 28.8 بالمئة من تجارتها في السلع في عام 2022، بينما تحتل إسرائيل المرتبة الخامسة والعشرين وسط أكبر شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين.

ص.ش/خ.س (رويترز)