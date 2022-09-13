 حظرتها ألمانيا- من هي مجموعة ″يونايتد تريبون″ المتهمة بالإتجار بالبشر؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.09.2022

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منوعات

حظرتها ألمانيا- من هي مجموعة "يونايتد تريبون" المتهمة بالإتجار بالبشر؟

حظرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مجموعة "يونايتد تريبون" التي تأسست سنة 2004 على يد ملاكم بوسني سابق. الوزيرة الألمانية قالت إن أعضاء المجموعة ارتكبوا أفدح الجرائم، من بينها جرائهم اعتداء جنسي وإتجار بالبشر.

صورة لأختام شرطية تم وضعها على أحد الأبواب في مدينة ريمشايد بعد حملة تفتيش بتاريخ 14 سبتمبر 2022

يبدو أن هذه المجموعة كانت تخفي الكثير من الممارسات الخارجة عن القانون.

قبل حوالي 18 سنة وتحديدا في سنة 2004، أسس ملاكم بوسني سابق مجموعة شبيهة بعصاباتالدراجات النارية يطلق عليها "يونايتد تريبون". ورأت هذه المجموعة النور في مدينة فيلينغن شفينينغن الواقعة بولاية بادن فورتمبورغ الألمانية، حسب مجلة "دير شبيغل" الألمانية، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية الاتحادية.

مختارات

أًصيب 11 شخصا في ثلاث هجمات بين عصابات في برلين، في توتر بين عشائر عربية وأخرى روسية- شيشانية، في تطوّر جديد يعكس تنامي الخطر الإجرامي بين العصابات الإجرامية في العاصمة الألمانية.

بات خطر الجريمة المنظمة يهدد الدولة والمواطن في أوروبا بشكل غير مسبوق وخاصة مع انتشار جائحة كورونا. فكيف تنظم هذه العصابات أنشطتها وهياكلها الإجرامية؟ ولماذا تعجز الدول عن التصدي لها والقضاء عليها؟

تعد برلين "مركز" تجار البشر الفيتناميين في غرب أوروبا. وقامت الشرطة في برلين بمداهمات لأكثر من عشرة منازل ومتجر وألقت القبض على شخص يشتبه أنه زعيم عصابة فيتنامية تحتال لحصول لنساء فيتناميات على إقامة مقابل مبالغ كبيرة.

وأصبحت هذه المجموعة في وقت قصير تحت الأضواء بعد دخولها في نزاعات عنيفة مع مجموعات مشابهة على غرار "هيل إنغلز"، فضلا عن التحاق أعداد كبيرة من الأشخاص بمجموعة "يونايتد تريبون"، التي تقدم نفسها على أنها  "ذات صلة  بفنون الدفاع عن النفس وبيئة اللياقة البدنية".

ويبدو أن هذه المجموعة كانت تخفي الكثير من الممارسات الخارجة عن القانون، فقد حظرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مجموعة "يونايتد تريبون". وقالت الوزيرة الألمانية اليوم الأربعاء (14 سبتمبر/أيلول 2022) في العاصمة برلين إن أعضاء المجموعة ارتكبوا أفدح الجرائم، من بينها جرائهم اعتداء جنسي والإتجار بالبشر والشروع في القتل.

وبحسب البيانات، فتشت السلطات صباح اليوم ومعها أمر الحظر عقارات في تسع ولايات ألمانية. وتم حظر المجموعة بالتنسيق مع وزارات الداخلية المحلية في ولايات بافاريا وبادن-فورتمبرغ وهامبورغ وهيسن وميكلنبورغ-فوربومرن وسكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا وشليزفيج-هولشتاين وتورينغن.

ر.م/  ا ف (د ب أ)

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عشر ضحايا قُتلوا بدم بارد

    تسعة من الضحايا لهم جذور أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما تم قتل شرطية ألمانية من قبل المجموعة الإرهابية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Privatfoto der Familie Şimşek. Enver Şimşek, auf dem Bild rechts, sitzt mit seiner Ehefrau auf einer Couch. (Foto: privat)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    أنور سيمسك

    في التاسع من نوفمبر 2000 قُتل بائع الزهور أنور سيمسك البالغ من العمر 38 عاما في نورنبرغ ـ في الصورة مع زوجته. كان يبيع الزهور في موقف صغير للسيارات خارج المدينة. والد ثمانية أطفال قُتل بثمان طلقات نارية. هاجر سيمسك في 1986 من تركيا إلى ألمانيا. وهو يُعد الضحية الأولى في سلسلة قتل الخلية العنصرية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Abdurrahim Özüdoğru. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عبد الرحمن أوزودوغرو

    في 13 يونيو 2001 تم قتل الخياط من أصول تركية عبد الرحمن أوزودوغرو داخل محله للخياطة في نورنبرغ. كان عمره 49 عاما، وكان مطلقا وخلف وراءه بنتا في الـ 19 من عمرها.

  • Ein gerahmtes Foto von Süleyman Tasköprü steht an eine Mauer gelehnt, davor liegen Blumen. (Foto: Axel Heimken/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    سليمان تاسكوبرو

    في 27 يونيو 2001 تم قتل بائع الفواكه والخضار سليمان تاسكوبرو في هامبورغ داخل محل والده بثلاث رصاصات في الرأس. وكان عمره 31 عاما، وكانت له بنت في الثالثة من عمرها.

  • Schwarz-weiß Portrait von Habil Kiliç. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    هابل كيليتش

    في ميونيخ وفي 29 أغسطس 2001 تم قتل بائع الخضار البالغ من العمر 38 عاما، هابل كيليتش في محله. وحتى هو تلقى الرصاص في رأسه. زوجته وبنته البالغة من العمر حينها 12 عاما غادرتا ألمانيا. هابل كيليتش هو الضحية الرابعة في سلسلة الاغتيالات التي نفذتها الخلية النازية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Turgut. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد تورغوت

    في روستوك تم قتل محمد تورغوت في 25 فبراير 2004 داخل محل لبيع المأكولات السريعة بثلاث رصاصات في الرأس. كان يزور حينها صديقا كان يعمل لصالحه في المحل يوم الجريمة. وكان الرجل البالغ من العمر 25 عاما يعيش في هامبورغ.

  • Schwarz-weiß Portrait von İsmail Yaşar. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    إسماعيل ياسر

    داخل محله لبيع المأكولات السريعة في نورنبرغ تمت تصفية إسماعيل ياسر البالغ من العمر 50 عاما في 9 يونيو 2005. وقد عثر زبون عليه في المحل. خمس طلقات نارية وُجهت لياسر الذي خلف وراءه ثلاثة أطفال.

  • Privatfoto von NSU-Opfer Theodoros Boulgarides. (Foto: DW/ I. Anastassopoulou)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    تيودوروس بولغاريديس

    في ميونيخ، وفي 15 يونيو 2005 قُتل تيودوروس بولغاريديس في محله لخدمة المفاتيح، وهو ينحدر من اليونان. والأب البالغ من العمر 41 عاما الذي خلف طفلين وراءه هو الضحية السابعة في سلسلة الاغتيالات.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Kubaşik. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد كوباتشيك

    في دورتموند يوم 4 أبريل 2006 تم قتل صاحب المتجر محمد كوباتشيك بعدة طلقات نارية في الرأس،، تم ذلك وقت الظهيرة في شارع تسوده حركة سير قوية. الرجل البالغ من العمر 39 عاما خلف وراءه زوجة وثلاثة أطفال.

  • Schwarz-weiß Portrait von Halit Yozgat. (Foto: BKA/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    خالد يوزغات

    كذلك برصاصات في الرأس تمت تصفية خالد يوزغات في 6 أبريل 2006 في كاسيل بولاية هسن. وقعت الجريمة داخل مقهى للإنترنيت كان يديره مع والده. كما كان يتردد على مدرسة ليلية من أجل نيل شهادة البكالوريا. عمر خالد كان 21 عاما وهو ألماني من أصل تركي.

  • Ein gerahmtes Foto von Michèle Kiesewetter steht vor einer Kirche, davor liegen Blumen. (Foto: Norbert Försterling dpa/lsw)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    ميشيل كيزفيتر

    الشرطية المنحدرة من ولاية تورينغن ميشيل كيزفيتر كانت تبلغ من العمر 22 عاما عندما قُتلت في 25 أبريل 2007 في هايلبرون (بادن فورتمبرغ) برصاصة في الرأس. كيزفيتر هي الضحية العاشرة والأخيرة للثلاثي الإرهابي من الخلية السرية النازية.