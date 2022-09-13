حظرتها ألمانيا- من هي مجموعة "يونايتد تريبون" المتهمة بالإتجار بالبشر؟

قبل حوالي 18 سنة وتحديدا في سنة 2004، أسس ملاكم بوسني سابق مجموعة شبيهة بعصاباتالدراجات النارية يطلق عليها "يونايتد تريبون". ورأت هذه المجموعة النور في مدينة فيلينغن شفينينغن الواقعة بولاية بادن فورتمبورغ الألمانية، حسب مجلة "دير شبيغل" الألمانية، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية الاتحادية.

وأصبحت هذه المجموعة في وقت قصير تحت الأضواء بعد دخولها في نزاعات عنيفة مع مجموعات مشابهة على غرار "هيل إنغلز"، فضلا عن التحاق أعداد كبيرة من الأشخاص بمجموعة "يونايتد تريبون"، التي تقدم نفسها على أنها "ذات صلة بفنون الدفاع عن النفس وبيئة اللياقة البدنية".

ويبدو أن هذه المجموعة كانت تخفي الكثير من الممارسات الخارجة عن القانون، فقد حظرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مجموعة "يونايتد تريبون". وقالت الوزيرة الألمانية اليوم الأربعاء (14 سبتمبر/أيلول 2022) في العاصمة برلين إن أعضاء المجموعة ارتكبوا أفدح الجرائم، من بينها جرائهم اعتداء جنسي والإتجار بالبشر والشروع في القتل.

وبحسب البيانات، فتشت السلطات صباح اليوم ومعها أمر الحظر عقارات في تسع ولايات ألمانية. وتم حظر المجموعة بالتنسيق مع وزارات الداخلية المحلية في ولايات بافاريا وبادن-فورتمبرغ وهامبورغ وهيسن وميكلنبورغ-فوربومرن وسكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا وشليزفيج-هولشتاين وتورينغن.

ر.م/ ا ف (د ب أ)