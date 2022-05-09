حطمت "نساء الجزائر"! بيع لوحة لوجه مارلين مونرو بسعر قياسي

بعد أربع دقائق فقط من انطلاق المزاد في قاعة مزدحمة بمقر كريستيز في نيويورك خلال الاحتفال بافتتاح مزادات الربيع، بيعت لوحة "شوت سايج بلو ماريلين" التي رسمها أندي وارهول سنة 1964 للنجمة الهوليوودية مارلين مونرو بعد عامين من وفاتها، وبلغ سعرها بالضبط 195,04 مليون دولار، شاملاً النفقات.

وفيما كان العشرات من وسطاء كريستيز يتلقون عروض الشراء بواسطة هواتفهم، صدر العرض الرابح من القاعة نفسها التي كانت اللوحة معروضة فيها. وأفاد عدد من خبراء المزادات الذين كانوا حاضرين بأن صاحب العرض الرابح هو تاجر الأعمال الفنية الأمريكي لاري غاغوسيان الذي يملك صالات عرض تحمل الاسم نفسه. ولكن لم يتضح ما إذا كان اشتراها لنفسه أو نيابة عن أحد زبائنه. ولم تشأ دار كريستيز المملوكة للملياردير الفرنسي فرنسوا بينو في إعطاء أي توضيحات عن الشاري.

ومع أن "شوت سايج بلو مارلين" بيعت بسعر أدنى بقليل من ذاك الذي توقعته كريستيز وهو 200 مليون دولار، تمكنت اللوحة من تحطيم الرقم القياسي السابق للأعمال الفنية من القرن العشرين في المزادات الذي كانت تحمله لوحة "نساء الجزائر (النسخة 0)" لبابلو بيكاسو (179,4 مليون دولار في أيار/ مايو 2015).

ولا يزال السعر القياسي المطلق لكل الأعمال الفنية مجتمعة في تاريخ المزادات ومن كل الحقب مسجلاً للوحة "سالفاتور موندي" لليوناردو دا فنتشي التي بيعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 في مقابل 450,3 مليون دولار في مزاد لدار كريستيز، وثار الكثير من الجدل بشأنها وقيل حينها بأنها موجودة على يخت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك بعدما جرى الحديث عن فقدانها منذ شرائها بمبلغ هائل قبل عام ونصف العام.

وكان رسم البورتريه الشهير للممثلة الأمريكية والأيقونة العالمية مارلين مونرو (1926-1962) من ضمن مجموعة أعمال طرحتها للبيع مساء الاثنين مؤسسة توماس ودوريس أمان في زيوريخ التي تحمل اسم صديق وارهول تاجر الأعمال الفنية وهاوي الجمع السويسري توماس أمان الذي توفي بمرض الإيدز عام 1993، وشقيقته دوريس.

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وستخصص كل إيرادات القطع الأربع والثلاثين التي بيعت (من 36 ضمتها المجموعة) والبالغة 317 مليون دولار، لتمويل "أعمال خيرية" مرتبطة "ببرامج صحية وتربوية" موجهة للأطفال حول العالم، وفق دار كريستيز.

تندرج "شوت سايج بلو مارلين" ضمن خمس لوحات يبلغ قياس كل منها متراً في متر نفذها الفنان النيويوركي عام 1964 استناداً على صورة لمارلين مونرو استخدمت للترويج لفيلم "نياغارا" (1953). وتتسم هذه اللوحة المرسومة بالحبر على شاشة حريرية وبالأكريليك بألوانها الزاهية والمشبعة والمتناقضة، إذ استخدم فيها اللون الوردي لوجه النجمة الراحلة، مع شعر أشقر وأحمر شفاه فاقع على ثغرها الباسم، على خلفية زرقاء فيروزية.

ويعود أعلى سعر بيع به عمل لوارهول في المزادات إلى لوحة "سيلفر كار كراش (دبل ديزاستر)" التي تمثل حادثاً مرورياً، إذ بلغ سعرها 105 ملايين دولار عام 2013.

ع.ج.م/ ع.غ (أ ف ب)