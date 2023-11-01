حضور عربي قوي في قائمة كاف لجائزة الأفضل وللمغرب نصيب الأسد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء )23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، عن القوائم الأولية للمرشحين للحصول على جوائزه لعام 2023، والتي سيتم تقديمها خلال حفل ضخم بمدينة مراكش المغربية في 11 كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وكشف كاف على حسابه الرسمي بمنصة إكس (تويتر سابقا) عن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام الحالي، حيث ضمت القائمة الأولية 30 لاعبا من بينهم 14 لاعباً عربيّاً.

وكان للمغرب نصيب الأسد من المرشحين لنيل الجائزة، حيث بلغ عدد ممثليه سبعة لاعبين بالقائمة، وذلك بعد الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس الذي حصل على المركز الرابع في نهائيات كأس العالم بقطر أواخر العام الماضي. وكان المنتخب المغربي أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في المونديال.

وتواجد بالقائمة كل من أشرف حكيمي ويوسف النصيري وياسين بونو ويحيى جبران وسفيان امرابط وحكيم زياش وعزالدين أوناحي من المغرب، والرباعي المصري محمد صلاح ومحمد عبدالمنعم ومحمد الشناوي ومحمود عبدالمنعم (كهربا)، والثنائي الجزائري رياض محرز ورامي بن سبعيني، والتونسي محمد علي بن رمضان.

وضمت قائمة المرشحين أيضا الثنائي السنغالي بابي ماتار سار وساديو ماني، إضافة إلى الثنائي الكاميروني فرانك أنغويسا وفانسون أبوبكار، والثنائي الغاني محمد قدوس وتوماس بارتي، والنيجيري فيكتور أوسيمين والثنائي الإيفواري إبراهيم سانجاري وسيكو فوفانا، والثنائي الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي وتشانسيل مبيمبا، والغيني سيرهو غيراسي، والمالي يفيس بيسوما، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والبوركيني إدموند تابسوبا، والناميبي بيتر شالوليلي.

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أما عن قائمة أفضل اللاعبين داخل القارة السمراء، التي أعلن عنها كاف، فضمت 20 لاعباً هم:

حسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم كهربا، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد الشناوي، ومصطفى فتحي من مصر. يوسف المطيع ويحيى جبران ويحيى عطية الله من المغرب، وزين الدين بلعيد وأسامة بن بوط وأيمن محيوس من الجزائر، وعلي معلول ومحمد علي بن رمضان من تونس، وبيرسي تاو ورانجا تشيفافيرو ورونوين وليامز من جنوب أفريقيا، وماكابي ليليبو وفيستون ماييلي من الكونغو الديمقراطية، وبيتر شالوليلي من ناميبيا، ودجيجوي ديارا من مالي.

أما جائزة أفضل نادٍ بأفريقيا، فيتنافس عليها 10 أندية، يأتي في مقدمتها الأهلي المصري، حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 11 لقباً، بالإضافة إلى وصيفه الوداد البيضاوي المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، الفائز بلقبي النسخة الأخيرة من بطولتي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) والسوبر الأفريقي.

كما ضمت القائمة أيضا الترجي التونسي، والرجاء البيضاوي المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري، وماميلودي صن داونز ومارومو غالانتس من جنوب أفريقيا، وأسيك ميموزا الإيفواري، ويانغ أفريكانز التنزاني.

أفضل منتخب

ويتنافس منتخب المغرب على جائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2023 مع منتخبات السنغال (بطل أفريقيا) وغينيا بيساو وغامبيا والرأس الأخضر وموريتانيا وغينيا الاستوائية وتنزانيا وناميبيا وموزمبيق.

وأعلن كاف أيضا عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدير فني في القارة السمراء لهذا العام، والتي يتنافس عليهاالمغربي وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، والسويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري، والجزائري عبدالحق بن شيخة (اتحاد العاصمة)، وأليو سيسيه (منتخب السنغال)، وبابي ثياو (منتخب السنغال للمحليين).

وتواجد بالقائمة أيضا خوان أوبيانج (غينيا الاستوائية)، أمير عبده (منتخب موريتانيا)، باسيرو كاندي (منتتخب غينيا بيساو)، توم ساينتفيت (منتخب جامبيا)، تشيكوينيو كوندي (منتخب موزمبيق).

وضمت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى بأفريقيا كل من المغربي ياسين بونو (أشبيلية الإسباني والهلال السعودي)، والمصري محمد

الشناوي (الأهلي)، والجزائري أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة)، والسنغالي إدواردو ميندي (تشيلسي الإنجليزي، أهلي جدة السعودي)، والكاميروني أندريه أونانا (إنتر الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والجنوب أفريقي رونوين وليامز (صن داونز)، والسنغالي لاندينج بادجي (أم صلال القطري)، مواطنه باب مامادو سي (آر إف سي البلجيكي), والمالي دجيجي

ديارا (يانج أفريكانز)، والمغربي يوسف المطيع (الوداد البيضاوي).

وانضم لقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب كل من الثنائي المغربي عبدالصمد الزلزولي وبلال الخنوسي، والثنائي البوركيني دانجو واتارا وسوليماني أليو، والنيجيري غيفت أوربان، والغاني إيرنست نواماه، بالإضافة إلى الرباعي السنغالي أمارا ضيوف، وبابي ديوب، وبابا أمادو دياللو، ولامين كامارا.

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