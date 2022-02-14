حضور أمريكي بارز في مؤتمر ميونيخ للأمن لطمأنة الحلفاء

تتوجه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى ألمانيا اليوم (الخميس 17 فبراير/ شباط 2022) للاجتماع مع الرئيس الأوكراني والحلفاء الأوروبيين القلقين وسط حالة من الغموض حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يتراجع عن "خططه" في مهاجمة أوكرانيا كما يعتقد المسؤولون الغربيون. ووفقا لصحيفة لوس أنجليس تايمز، تمثل مشاركة هاريس في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث تترأس وفدا أمريكيا يضم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أحدث محاولة رفيعة المستوى من جانب البيت الأبيض لإظهار الاتحاد مع قادة دول الغرب وأوكرانيا في مساعي تفادي ما يمكن أن يشعل أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن غير المتوقع أن يحضر مسؤولون روس هذا التجمع السنوي لكبار مسؤولي الأمن القومي في العالم، كما أن مشاركة الجانب الأوكراني غير مؤكدة، بينما أكدت تقارير إعلامية أمريكية بأن هاريس تعتزم الاجتماع يوم السبت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال المسؤول في البيت الأبيض أن اللقاء بينهما "سيشكل فرصة حقيقية لتأكيد التزامنا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها". وأضاف أن برنامج اللقاءات الدبلوماسية لنائبة الرئيس التي ستلقي كلمة السبت وهو اليوم الثاني من المؤتمر، "مكثّف جدا". كما أنها ستجتمع الجمعة بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ وقادة دول البلطيق، ثم تلتقي السبت إضافة إلى الرئيس الأوكراني، المستشار الألماني أولاف شولتس.
من جهة أخرى، ستتوجه وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراست في نهاية الأسبوع إلى كييف ثم وارسو قبل أن تلتحق بـ مؤتمر الأمن في ميونيخ وقمة مجموعة السبع في ألمانيا المزمع انعقادها السبت، لتؤكد من جديد دعمها لأوكرانيا في مواجهة المخاوف من غزو روسي. وفي كييف ووارسو تلتقي تراست نظيريها الأوكراني ديمترو كوليبا والبولندي زبينيو راو لتؤكد لهما "دعما موحدا للسيادة الأوكرانية" وتكرار التحذير البريطاني إلى موسكو من "عواقب اقتصادية خطيرة" لغزو روسي لأوكرانيا، حسب بيان صدر عن مكتب وزيرة الخارجية البريطانية في لندن الخميس.
وتواجه أوروبا أزمة دبلوماسية وأمنية خطيرة بسبب حشد روسيا قوات على حدود أوكرانيا. وشكك الغربيون في صحة الإعلانات الأخيرة عن انسحاب وحدات روسية مشيرين إلى أن موسكو تبقي قواتها على الحدود الأوكرانية.
ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب)
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الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة
تعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة.
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الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة
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الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة
في 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.
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الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة
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الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة
أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة في رومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى المملكة المتحدة للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء حلف الناتو في شرق أوروبا
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الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة
طلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفارتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا..
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الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة
بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّرهم عدد متزايد من التدريبات للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."
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الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة
تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كييف وموسكو. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".
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الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة
بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى موسكو وكييف. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة. إعداد: خالد سلامة