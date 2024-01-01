حصيلة غير رسمية: السعودية نفذت 170 حكمًا بالإعدام في 2023

أعدمت السعودية 170 شخصا عام 2023، من بينهم 33 شخصا أعدموا لإدانتهم بقضايا إرهاب. ويتجاوز هذا العدد الأحكام التي نُفذت العام الماضي. وتقول منظمات حقوقية إنّ هذه الإعدامات تقوّض "رؤية 2030"، لكن للرياض تبرير آخر.

أظهرت حصيلة أعدتها ونشرتها وكالة فرانس برس اليوم الإثنين (الأول من يناير/كانون الثاني 2024) استنادًا إلى بيانات رسمية أن السلطات السعودية نفذت 170 حكم إعدام خلال العام المنصرم 2023، ومن بينهم 33 شخصا أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب وعسكريان أُعدما لإدانتهما بتهمة الخيانة.

وأعدمت السعودية الأحد أربعة سعوديين دينوا بتهمة القتل، اثنان في تبوك (شمال) وثالث في العاصمة الرياض ورابع دين بقتل زوجته في جازان (جنوب)، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وسجل أكبر عدد من الإعدامات خلال شهر واحد في 2023، في ديسمبر/ كانون الأول مع 38 حكما.

وتتجاوز الأحكام التي نُفذت عام 2023 تلك التي نفذت العام الذي سبقه. وكانت السعودية نفذت 147 حكما بالإعدام في 2022 ، بينهم 81 شخصا في يوم واحد في خطوة أثارت تنديدا دوليا واسعا.

ولا يزال عدد إعدامات 2023 بعيدا عن الرقم القياسي المسجّل في 2019 حين أعدمت المملكة 187 شخصا. ونفذت السعودية 69 حكما بالإعدام في 2021، و27 حكما في 2020 خلال ذروة تفشي فيروس كورونا.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية. لكنّ سلطات المملكة الخليجية تؤكد دوما أنّ ذلك يأتي حرصا على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله" في المعتدين على "الآمنين".

وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إنّ الأمر "يكشف عن استخفاف (السعودية) المروع بالحق في الحياة" و"يتناقض بوضوح مع وعود السعودية المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام".

وفي سبتمبر الماضي أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن "الخجل" من الحكم بالإعدام على المواطن محمد الغامدي لمجرد انتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي. وحُوكم الغامدي، وهو مدرس متقاعد يبلغ 55 عاما، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب الذي أقرته السعودية نهاية 2017 بعد أشهر من وصول ولي العهد لمنصبه. وعزا بن سلمان صدور مثل هذه الأحكام لوجود "قوانين سيئة".

واحتلّت السعودية في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.

ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز الى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" غير الحكومية المناهضة لعقوبة الإعدام ومقرّها في بريطانيا، والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع 2023.

ونهاية العام الماضي استؤنف تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لحوالي ثلاث سنوات. وأعدمت السعودية شخصين هذا العام دينا بتهمة تهريب مخدرات.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)