حصيلة صادمة جديدة لوفيات كورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا أعلى عدد وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية منذ شباط/ فبراير الماضي. فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء (الثامن في ديسمبر/ كانون الأول 2021)، عن 527 حالة وفاة جراء كورونا في غضون يوم واحد.

وكانت ألمانيا قد سجلت أعلى حصيلة وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في الـ 14كانون ثان/ يناير الماضي بواقع 1244 حالة. وإجمالا بلغت وفيات الوباء في البلاد منذ ظهوره لأول مرة 104 ألفا و47 حالة.

وأمس الثلاثاء نعت دار المسنين في بلدة رودولشتات بولاية تورينغن (وسط)، في بيان 28 من نزلاءها توفوا في يوم واحد بعد إصابتهم بالفيروس. وذكرت متحدثة باسم الدار أن 22 منهم لم يتلقوا التطعيم الكامل.

وكان تقرير إعلامي قد أفاد الجمعة الماضية نقلا عن مكتب إدارة المنطقة ذاتها، بوفاة 18 شخصا بسبب الوباء.

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وتوالت ردود الفعل في إعقاب هذه الحالات على مستوى البلاد مطلع الأسبوع الجاري. وأعرب وزير الصحة الجديد كارل لاوترباخ عن شعوره بالفزع وتحدث عن "عدم معقولية تامة".

وأفادت وزارة صحة ولاية تورينغن بتقديم ما يكفي من اللقاحات في دار الرعاية. وتنبع الأحداث المأسوية من رفض نزلاء الدار وذويهم تلقي اللقاح، حسبما أعلنت المتحدثة باسم الدار.

ويتزامن ارتفاع الوفيات مع ارتفاع الإصابات، فقد تمّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 69 الفا و601 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 291 ألفا و612 إصابة.

في المقابل انخفض الأربعاء بمستوى طفيف معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، إلى 427 إصابة فيما استقر الثلاثاء عند 2,432 إصابة. وتم تسجيل أدنى معدل في السادس من تموز/ يوليو الماضي عند 4,9 إصابات.

و.ب/ ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب)