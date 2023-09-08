حصيلة رسمية أولية: زلزال المغرب يخلف نحو 300 قتيل وعشرات المصابين

قتل 296 شخصا وأصيب 153 جراء زلزال قوي ضرب المغرب ليل الجمعة/ السبت (8/ 9 سبتمبر/ أيلول 2023) متسببا بأضرار جسيمة ومثيرا الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية موقتة. وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان "في حصيلة أولية أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت". وأضافت الوزارة "كما سجلت إصابة 153 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات".

ونقل موقع "ميديا 24" المغربي عن مصادر طبية أن ثمة "تدفقا هائلا" للجرحى إلى مستشفيات مراكش.

وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قد قال إن زلزالا بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر هز المغرب في ساعة متأخرة من ليل الجمعة على السبت، مشيرا إلى أن أن مركز الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا. وسُجل وقوع الزلزال بعيد الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي (22,11 ت غ). وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال في وقت سابق إن قوة الزلزال 7 درجات وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرقي مدينة مراكش المغربية. وأفادت تقارير أن سكان العاصمة الرباط ومدن الدار البيضاء ومراكش والمحمدية وأغادير شعروا بالزلزال، مما أثار الذعر بين السكان والسياح في مراكش ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار جسيمة أو خسائر بشرية.



لكن بعض الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، عرضت اللحظات الأولى لحدوث الزلزال. وأظهرت المقاطع المصورة المنشورة على المنصة أشخاصا يهرولون إلى الشوارع وأبنية تهتز.

يُذكر أن آخر زلزال مدمر شهده المغرب أصاب مدينة الحسيمة في فبراير/ شباط 2004 وتسبب بمقتل حوالي 630 شخصاً وخلف مئات الجرحى، وكان بشدة 6.3 درجة.

ع.غ/ ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)