 حصول أوكرانيا على أسلحة "نوعية"...مسألة وقت؟ | مسائية DW | DW | 15.02.2023

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مسائية DW

حصول أوكرانيا على أسلحة "نوعية"...مسألة وقت؟

دول حلف شمال الأطلسي الناتو، يتدارسون في بروكسل سبل تسريع تسليم أسلحة وذخائر جديدة لأوكرانيا. وعلى الأرض الروس يتحدثون عن تقدم في شرق أوكرانيا، بينما يتحدث الأوكرانيون عن وضع صعب يواجهونه هناك. هل يحصل الأوكرانيون على ما يريدونه من أسلحة نوعية؟

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