حصول أوكرانيا على أسلحة "نوعية"...مسألة وقت؟

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دول حلف شمال الأطلسي الناتو، يتدارسون في بروكسل سبل تسريع تسليم أسلحة وذخائر جديدة لأوكرانيا. وعلى الأرض الروس يتحدثون عن تقدم في شرق أوكرانيا، بينما يتحدث الأوكرانيون عن وضع صعب يواجهونه هناك. هل يحصل الأوكرانيون على ما يريدونه من أسلحة نوعية؟
بحثت الدول الأعضاء في حلف الناتو في سبُل تسريع شحناتها من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، لكن لم يحسم موضوع تزويد كييف بمقاتلات، وأكّدت وفود عدّة أنّه "من غير المتوقّع اتخاذ قرار بشأن المقاتلات" خلال هذا الاجتماع.
كثفت القوات الروسية هجماتها في شرق أوكرانيا قبل أن تستلم كييف دبابات من حلفائها. وأكدت أوكرانيا حاجتها إلى المزيد من الأسلحة، بينما أعلن زيلينسكي إطلاق حملة لمنع مشاركة الروس في أولمبياد باريس.
ردت الخارجية الروسية سريعا على تصريحات للمستشار الألماني بأنه سيواصل الحديث مباشرة مع الرئيس الروسي من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأكد شولتس أنه لن يسمح بتصعيد يحول حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى حرب بين روسيا وحلف الناتو.
شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية في مختلف أنحاء أوكرانيا، حسب مسؤولين أوكرانيين. وكييف تجدد مطالبتها الحلفاء بإمدادها بصواريخ وطائرات مقاتلة، غداة جولة أوروبية لزيلينسكي طلبا لمزيد من الدعم.
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