 حصوات الكلى.. لماذا تزداد حدة الألم في الصيف؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 20.07.2022

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صحة

حصوات الكلى.. لماذا تزداد حدة الألم في الصيف؟

تزداد حدة آلام حصوات الكلى مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. طبيب، يشرح العلاقة بين الحرارة وتكوين الحصوات في الكلى وكذلك نصائح للتقليل أوالوقاية من هذا المرض.

DW Good Shape | Explainer-Nieren

قلة الحركة في الشتاء قد تعزز من تكون حصوات الكلى!

حصوات الكلى هي عبارة عن هياكل صلبة، في الغالب ما تكون غير منتظمة الشكل، تتكون من الأملاح المعدنية والحمضية. يمكن أن تنتقل الحصوات من الكلى إلى الحالبين وتستقر هناك، مما يتسبب للمريض في آلام مبرحة أسفل الظهر والفخذين.

حصوات الكلى شائعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى. يسعى ما يقرب من واحد من كل ثمانية أشخاص إلى الحصول على رعاية طبية للمرض مرة واحدة على الأقل في السنة.

لماذا تزداد حدة الألم في الصيف؟

تزداد حدة آلام حصوات الكلى في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وكذلك في المناطق القريبة من خط الاستواء. نقلاً عن موقع "・heilpraxis" الألماني، يتكون حوالي 80 في المائة من حصوات الكلى في الغالب من الكالسيوم.

في الشتاء، غالباً ما يكون الكالسيوم في البول أكثر منه في الصيف. يساعد ارتفاع مستوى الكالسيوم في البول على تكوين حصوات الكلى. غير أن حدة آلام الحصوات تزداد بشكل أكبر في الصيف. من جانبه  يوضح  د. سري سيفالينغام، طبيب مسالك بولية في عيادة كليفلاند الشهيرة في أوهايو (الولايات المتحدة الأمريكية)، سبب زيادة آلام حصوات الكلى في درجات الحرارة الدافئة: "عندما يصبح الطقس دافئاً، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والجفاف إلى زيادة نمو الحصوات التي تكونت خلال أشهر الشتاء".

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كيف تعمل الكلى؟

عن سبب الآلام خلف حصوات الكلى، يوضح سيفالينغام: " لأن القيلة الحالبية تزيد من الضغط والإجهاد، فهناك انزعاج شديد ووخز أسفل الظهر أو الفخذ وغالباً ما يكون مصحوباً بالغثيان والقيء". ويتابع الطبيب:"يمكن أن تكون الحصوات صغيرة مثل حبة الملح أو كبيرة مثل كرة الغولف. يتأثر الرجال والنساء بشكل متساوي تقريباً بحصوات الكلى".

يشير د. سيفالينغام،  إلى أن تقريباً كل شخص أصيب بحصوات الكلى، قد تتكون لديه  حصوة أخرى في الكلى في غضون السنوات الخمس التالية. ويذكر الطبيب أن خطر الإصابة بحصوات الكلى، يزداد بشكل عام مع تقدم عمر الإنسان.

تقليل خطر الإصابة

ينفي د. سيفالينغام وجود حماية بنسبة 100 في المائة ضد تكون الحصوات في الكلى، إذ يمكن أن تحدث أيضاً لدى الأشخاص الأصحاء. لكن يمكن تقليل خطر الإصابة بها، وفق الطبيب:"الاستهلاك المنتظم للفاكهة والخضروات، يساهم في تقليل حموضة البول. لأن الحجارة تتشكل بشكل رئيسي في بيئة حمضية. كما أن الاستهلاك العالي للملح يعزز تكوين حصوات الكلى، لأن الملح يزيد من محتوى الكالسيوم في البول. من أجل تقليل المخاطر، يجب الانتباه لذلك إلى اتباع نظام غذائي قليل الملح".

ينصح الطبيب بشرب كمية كافية من السوائل. 2.5 لتر على الأقل، خاصة في الصيف."شرب الكثير من الماء يساعد على تخفيف البول وتقليل تكوين البلورات مثل أكسالات الكالسيوم، وهي المادة التي تشكل معظم أنواع حصوات الكلى". كما يساعد التمرين الكافي أيضاً على الحماية من حصوات الكلى. في فصل الشتاء، تقل الحركة وهو ما يعزز تكون حصوات الكلى.

تحتوي الكولا و المشروبات الغازية الأخرى على حمض الفوسفوريك (المادة المضافة E338)، الذي يُعتقد أنه يعزز تكوين حصوات الكلى. هذه النتيجة توصلت إليها العديد من الدراسات حول تأثير الكولا الخالية من السكر وعصير الليمون على هذا المرض. لذلك تنصح الجمعية الألمانية للمسالك البولية، المرضى بتجنب المشروبات الغازية بشكل كلي.

إ.م/ ع.خ

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


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