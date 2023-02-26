حصان قزم كعمدة قرية بريطاينة

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في الوقت الذي ينقسم فيه الناس سياسيا، أجمع سكان قرية بريطانية على انتخاب حصان قزم كعمدة لهم. مراسلة يوروماكس سافرت إلى هناك، والتقت العمدة شخصيا.
تعتبر رسومات فنان الغرافيتي، بانكسي، في بلدة لويستوفت في شرق إنجلترا نقطة جذب سياحي. السبب هو طائر النورس كبير الحجم على جدار المنزل. لكن هذا العمل الفني الرائع اختفى بين عشيه وضحاها. فماذا حدث؟
أعلنت جمعية "يوتوبيا 56" الفرنسية لمساعدة المهاجرين أنها تقدمت بشكوى ضد مدير البحرية الفرنسية في قناة المانش واثنين من مسؤولي الإنقاذ الفرنسيين والبريطانيين بعد حادثة الغرق التي أودت بحياة 27 مهاجرا في نوفمبر الماضي.
تحاول الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية النشطة في أوروبا توظيف أعمال الشغب الأخيرة في فرنسا لصالحها من خلال "خطاب عنصري كلاسيكي" وربط العنف والتحركات الاجتماعية بالعرق والهجرة واللجوء. فكيف تم ذلك؟
اندلعت نيران في ثماني سيارات شرطة في مدينة ميونيخ. ويأتي ذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا. وتشتبه الشرطة في أن تكون السيارات قد تعرضت للإحراق العمد.
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