 حصان قزم كعمدة قرية بريطاينة | يوروماكس | DW | 13.08.2023

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يوروماكس

حصان قزم كعمدة قرية بريطاينة

في الوقت الذي ينقسم فيه الناس سياسيا، أجمع سكان قرية بريطانية على انتخاب حصان قزم كعمدة لهم. مراسلة يوروماكس سافرت إلى هناك، والتقت العمدة شخصيا.

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