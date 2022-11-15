حصانة بن سلمان في ملف خاشقجي.. ماذا تعني قضائياً وسياسياً؟

هل يحقق القضاء الأمريكي العدالة في قضية الصحفي جمال خاشقجي؟

يعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أحد أبشع جرائم الاغتيال السياسي في السنوات الأخيرة. حتى الآن لم تتم إدانة مدبري العملية، لكن محكمة أمريكية يمكن أن تغير ذلك. فهل يبقى هذا آخر أمل في تحقيق العدالة في قضية خاشقجي؟