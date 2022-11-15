حصانة بن سلمان في ملف خاشقجي.. ماذا تعني قضائياً وسياسياً؟

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في الولايات المتحدة.. إدارةُ جو بايدن تعتبر أن وليَ العهد السعودي محمد بن سلمان يملك حصانة ً تحُول دون ملاحقتِه في ملف جريمةِ قتل الصحفي جمال خاشقجي.. ماذا يعني هذا الموقف قضائيا وسياسيا؟
قالت وزارة العدل الأمريكية إن إدارة الرئيس بايدن خلصت إلى أن ولي العهد السعودي لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل خاشقجي. وسيقرر القاضي في النهاية ما إذا كان سيمنح له الحصانة أم لا.
يعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أحد أبشع جرائم الاغتيال السياسي في السنوات الأخيرة. حتى الآن لم تتم إدانة مدبري العملية، لكن محكمة أمريكية يمكن أن تغير ذلك. فهل يبقى هذا آخر أمل في تحقيق العدالة في قضية خاشقجي؟
ناقش المستشار أولاف شولتس خلال زيارة للسعودية التحديات الاقتصادية والسياسية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا. وقبيل توجهه للإمارات، المحطة الثانية في جولته الخليجية قال شولتس إنه يسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية.
في ظل انتقادات من شخصيات معارضة وجماعات حقوقية فرنسية لزيارة ولي العهد السعودي لباريس، تقدمت منظمتان غير حكوميتين بشكوى ضد ولي العهد بتهمة التواطؤ في تعذيب الصحافي جمال خاشقجي وإخفائه القسري.
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