 حصانة بن سلمان في ملف خاشقجي.. ماذا تعني قضائياً وسياسياً؟ | مسائية DW | DW | 19.11.2022

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مسائية DW

حصانة بن سلمان في ملف خاشقجي.. ماذا تعني قضائياً وسياسياً؟

في الولايات المتحدة.. إدارةُ جو بايدن تعتبر أن وليَ العهد السعودي محمد بن سلمان يملك حصانة ً تحُول دون ملاحقتِه في ملف جريمةِ قتل الصحفي جمال خاشقجي.. ماذا يعني هذا الموقف قضائيا وسياسيا؟

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TOPSHOT - Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman smiles as he arrives at the Elysee Palace in Paris on July 28, 2022 for a meeting with the French President. - French President Emmanuel Macron host Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman for talks in Paris on July 28, 2022, outraging rights groups and the fiancee of slain Saudi journalist Jamal Khashoggi. (Photo by Bertrand GUAY / AFP) (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

إدارة بايدن تقول إن بن سلمان لديه حصانة في قضية مقتل خاشقجي 18.11.2022

قالت وزارة العدل الأمريكية إن إدارة الرئيس بايدن خلصت إلى أن ولي العهد السعودي لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل خاشقجي. وسيقرر القاضي في النهاية ما إذا كان سيمنح له الحصانة أم لا.

Nach Tod von Jamal Khashoggi, Proteste vor der saudischen Botschaft in Paris Demonstration, following the call of the AIDL (International Alliance for the Defence of Rights and Freedoms), in front of the Saudi Arabian Embassy in Paris, on October 25th, 2018. To denounce the murder of journalist Jamal Kashoggi. PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xAurelienxMorissardx

هل يحقق القضاء الأمريكي العدالة في قضية الصحفي جمال خاشقجي؟ 17.11.2022

يعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أحد أبشع جرائم الاغتيال السياسي في السنوات الأخيرة. حتى الآن لم تتم إدانة مدبري العملية، لكن محكمة أمريكية يمكن أن تغير ذلك. فهل يبقى هذا آخر أمل في تحقيق العدالة في قضية خاشقجي؟

In this photo released by Saudi Press Agency, SPA, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, right, shakes hands with Chancellor Olaf Scholz, after his arrival in Jeddah, Saudi Arabia, Saturday, Sept 24, 2022. (Saudi Press Agency via AP)

شولتس عقب لقائه بن سلمان: نسعى لتعميق شراكة الطاقة 24.09.2022

ناقش المستشار أولاف شولتس خلال زيارة للسعودية التحديات الاقتصادية والسياسية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا. وقبيل توجهه للإمارات، المحطة الثانية في جولته الخليجية قال شولتس إنه يسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية.

FILE PHOTO: Saudi Crown Prince, Mohammed bin Salman receives French President Emmanuel Macron in Jeddah, Saudi Arabia, December 4, 2021. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

فرنسا.. شكوى ضد بن سلمان بتهمة التواطؤ في تعذيب خاشقجي وإخفائه 28.07.2022

في ظل انتقادات من شخصيات معارضة وجماعات حقوقية فرنسية لزيارة ولي العهد السعودي لباريس، تقدمت منظمتان غير حكوميتين بشكوى ضد ولي العهد بتهمة التواطؤ في تعذيب الصحافي جمال خاشقجي وإخفائه القسري.