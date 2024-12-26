حصاد 2024: نجاحات كبيرة وإخفاقات مفاجئة للرياضيين العرب

كان 2024 عاما رياضيا بامتياز، كيف لا وقد شهد مسابقات كروية قارية على أعلى مستوى ودورة أولمبية وبطولات للعالم. وكانت للدول العربية نجاحات كبيرة في هذه المسابقات ولكن إخفاقات أيضا. نظرة على أداء الرياضيين العرب في 2024.

في عام 2024، الذي شارفنا على توديعه، بدأت المسابقات الرياضية بالنسبة للدول العربية مبكرا، ففي الأسبوع الثاني من العام انطلقت في الدوحة النسخة 18 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، وفي اليوم التالي انطلقت النسخة 34 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت بكوت ديفوار.

كأس آسيا: نهائي عربي تحسمه قطر بجدارة

أقيمت كأس أمم آسيا في قطر في الفترة بين 12 يناير/ كانون الثاني و10 فبراير/ شباط 2024. ومن بين الفرق الـ24 كانت هناك عشرة منتخبات عربية تشارك في البطولة وهي قطر، صاحبة الأرض وبطلة النسخة السابقة، لبنان، سوريا، الإمارات، العراق، الأردن، البحرين، السعودية والإمارات والمنتخب الفلسطيني.

عبرت ثمانية منتخبات عربية مرحلة المجموعات وغادر البطولة منتخبان فقط هما لبنان وعمان. وفي دور الستة عشر نجح فريقان عربيان فقط في الفوز هما منتخب الأردن، الذي فاز على شقيقه العراقي 3/2، وكان مفاجأة البطولة، ومنتخب قطر، الذي فاز على المنتخب الفلسطيني بهدفين لهدف.

واصل منتخبا الأردن وقطر المسيرة بنجاح في ربع النهائي ثم نصف النهائي ليلتقيا في المباراة النهائية على ملعب لوسيل، حيث تألق نجم المنتخب القطري أكرم عفيف وسجل ثلاثة أهداف من ثلاث ركلات جزاء، مقابل هدف واحد للأردن سجله يزن النعيمات، لتفوز قطر 3/1 وتحسم لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وفاز نجمها أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب وجائزة هداف البطولة.

كأس أمم أفريقيا: خيبة أمل عربية كبيرة

شارك في البطولة التي أقيمت في كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير/ كانون الثاني و12 فبراير/ شباط 2024، خمسة منتخبات عربية هي: مصر، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا. كانت كلها، فيما عدا موريتانيا، تمني النفس بحصد اللقب، خصوصا المغرب، الذي احتل المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

كما أن مصر بنجمها العالمي محمد صلاح كانت مرشحة للفوز أيضا، وكذلك منتخب الجزائر بنجومه الكبار مثل محرز وسليماني. أما منتخب تونس فكان يطمح للفوز بدوره بنجومه الكثر وعلى رأسهم المساكني.

ورغم كل النجوم المذكورة أسماؤهم، جاء الأداء مخيبا، فخرجت الجزائر من الدور الأول أيضا هذه المرة، وهو نفس ما وقع لمنتخب تونس، فيما حققت موريتانيا إنجازا تاريخيا بالصعود لدور الـ16، بجانب مصر والمغرب.

بيد أنّ المنتخبات الثلاثة خرجت جميعها من هذا الدور ولم يصعد أي فريق عربي لربع النهائي، وهي مسألة لم تحدث منذ زمن بعيد. كما لم يدخل لاعب عربي واحد في التشكيلة المثالية للبطولة، التي سيطر عليها لاعبو كوت ديفوار الذين فازوا بالبطولة.

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الحفناوي يختفي ومصريتان تتألقان ببطولة العالم بقطر

وفي الفترة من الثاني إلى 18 فبراير/ شباط استضافت قطر، كأول دولة بالشرق الأوسط، منافسات النسخة 21 من بطولة العالم للألعاب المائية وشارك فيها رياضيون من 201 دولة. وفشل السباح التونسي أحمد الحفناوي (22 عاما)، صاحب الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو في الحصول على أية ميدالية أو حتى مركز متقدم في السباقات التي شارك فيها.

ولم يشارك الحفناوي في الصيف في الدورة الأولمبية في باريس، مثيرا تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة عما وقع له وأدى لتراجعه بهذا الشكل المأساوي.

وفي المقابل حصلت مصر، الدولة العربية الوحيدة، على ميداليتين، حيث أحرزت السبّاحة المصرية فريدة عثمان (29 عاما) برونزية سباق 50 مترًا فراشة للسيدات. وحصلت مها عامر على برونزية الغطس من سلم متحرك على ارتفاع متر.

السباح التونسي العالمي أحمد الحفناوي اختفى من منصات التتويج في 2024 بل وغاب عن الدورة الأولمبية في باريس ليخسر الدفاع عن ذهبية طوكيو. صورة من: Miho Ikeya/Yomiuri Shimbun/picture alliance

بطولة العالم للكرة الشاطئية في دبي

واحتضنـت دبي في الفترة بين 15 و25 فبراير/ شباط "كأس العالم لكرة القدم الشاطئية ـ الإمارات 2024" والتي شارك فيها 16 منتخبا بينهما منتخبان عربيان: الإمارات ومصر. وخرجت مصر من مرحلة المجموعات بعد الخسارة أمام الإمارات وإيطاليا وتحقيق فوز على الولايات المتحدة، بينما صعدت الإمارات لربع النهائي لكنها خسرت أمام إيران.

الأهلي والزمالك بطلا أفريقيا

وعلى مستوى بطولات أندية كرة القدم، فاز الزمالك المصري بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بهدف لصفر في مباراة الإياب للدور النهائي للبطولة على ملعب استاد القاهرة (19 مايو/ أيار 2024). وكان الفريق المغربي قد فاز بمباراة الذهاب 2/1، ليفوز الزمالك باللقب وفقا لقاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين.

وبعد أقل من أسبوع من إنجاز الزمالك فاز غريمه التقليدي، الأهلي المصري، بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه على الترجي التونسي بهدف لصفر (السبت 25 مايو / أيار) على ملعب القاهرة الدولي. وكانت مباراة الذهاب في رادس قد خرجت بالتعادل بدون أهداف.

العين بطل دوري أبطال آسيا

وفي 25 مايو/ أيار أيضا، فاز العين الإماراتي بالنسخة 42 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لموسم 2023–2024 بعد فوزه الكاسح على يوكوهاما مارينوس الياباني بنتيجة 5/1 في إياب المباراة النهائية للبطولة. وكان الفريق الياباني قد فاز في الذهاب على أرضه 2/1. وفاز بلقب هداف البطولة اللاعب المغربي سفيان رحيمي هداف العين برصيد 13 هدفا.

إنجاز تاريخي في أولمبياد باريس

وفي النسخة 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد باريس) والتي أقيمت في فرنسا في الفترة من 24 يوليو/ تموز و11 أغسطس/ آب 2024، سجل الرياضيون العرب أفضل مشاركة لهم في تاريخ الأولمبياد.

فرغم أن الدورة السابقة (أولمبياد طوكيو 2020) سجل فيها العرب أكبر عدد من الميداليات، 18 ميدالية متنوعة، مقابل 17 ميدالية في باريس إلا أن عدد الميداليات الذهبية في باريس هو الأعلى في تاريخهم، حيث فازوا بسبع ميداليات ذهبية مقابل خمس ميداليات في أولمبياد طوكيو.

البحرين في المقدمة

جاءت الذهبيات السبع في ست رياضات وتوزّعت على أربعة رجال وثلاث سيدات. وحلّت البحرين في المركز الأول عربيا والـ33 عالميا، حيث حققت ذهبيتين وفضية وبرونزية.

وتم تحقيق الذهبية الأولى في ألعاب القوى بواسطة العداءة البحرينية وينفريد يافي في سباق 3 آلاف م موانع. وفي آخر يوم من الألعاب، حصد البحريني أحمد تاج الدين آخر ذهبيات العرب بوزن 97 كلغ في المصارعة الحرّة.

ذهبيتان فريدتان لنساء الجزائر

وحلت الجزائر ثانية عربيا و39 عالميا بذهبيتين وبرونزية. إحدى الذهبيتين كانت من نصيب لاعبة الجمباز كايليا نمور (17 عاما) في العارضتين مختلفتي الارتفاع. وهي أول مرة يحرز العرب فيها ميدالية في الجمباز.

الذهبية الثانية للجزائر أحرزتها الملاكمة إيمان خليف في وزن 66 كلغ. وأثار فوزها ومازال يثير نقاشا حول أهليتها الجنسية، وتعرضت إيمان للتنمّر والاتهامات. وقالت خليف: "أنا امرأة مثل أي امرأة أخرى. لقد وُلدت امرأة، وعشت امرأة وتنافست كامرأة".

واكتفى العداء جمال سجاتي ببرونزية سباق سريع لمسافة 800 م، وكان يحلم بتحقيق الذهبية.

أحمد الجندي يمنح مصر الذهبية الوحيدة

وحصدت مصر ثلاث ميداليات: ذهبية وفضيتان. فبرقم قياسي عالمي، حسّن أحمد الجندي فضية طوكيو، بإحرازه ذهبية الخماسي الحديث، مانحاً مصر ذهبيتها الوحيدة في الألعاب.

أكمل الثلاثية المصرية، الرباعة سارة سمير بفضية وزن 69 كلغ والمبارز محمد السيّد في فئة السيف. لكن مصر فرطت في تأهلها إلى نصف النهائي مسابقة كرة اليد للمرة الثانية توالياً عندما خسرت امام إسبانيا 28-29 بعد التمديد.

القرطوسي فتى تونس الذهبي

ونالت تونس ميدالية من كل لون، مع فضية للمبارز فارس فرجاني في الحسام، وبرونزية لمحمد خليل الجندوبي في وزن 58 كلغ في التايكوندو. أما الذهبية التونسية فقد حصل عليها فراس القطوسي في وزن 80 كلغ لرياضة التايكونو، بعد أن حُرم التأهل إلى طوكيو.

لكن هذه الرياضة (التايكونو) عرفت إخفاق الأردني صالح الشرباتي، مهدراً فوزه بعد تعرضه لخمس إنذارات وضعته في مرمى الانتقادات. خيبة الشرباتي، عوّضها مواطنه زيد مصطفى بنيله فضية وزن 68 كلغ.

البقالي ذهبي كالعادة وإنجاز جديد للكرة المغربية

وبرهن المغربي سفيان البقالي أنه سيّد سباق 3 آلاف م موانع، بعد احتفاظه بالذهبية، في إنجاز حققه قبله الفنلندي فولماري ايسو-هولو في 1932 و1936. وأصبح ثالث رياضي عربي يتوّج مرّتين في الألعاب بعد مواطنه العداء هشام الكروج والسبّاح التونسي أسامة الملولي.

وكان لافتاً حصول المغرب على برونزية كرة القدم على حساب مصر 6-0، في أول ميدالية عربية بهذه الرياضة.

رغم خسارته الذهب برشم يدخل التاريخ

ورغم اكتفائه بالبرونزية، إلا أن القطري معتز برشم أصبح أول رياضي يحرز ميدالية الوثب العالي أربع مرات توالياً. في مشاركته الأولمبية الأخيرة، سجّل المتوّج بالذهب في طوكيو والذي عانى من إصابة بظهره: 2.34 متر.

الألعاب البارالمبية – إنجازات عربية رائعة

بعد أسبوعين من ختام أولمبياد باريس استضافت فرنسا بين 28 أغسطس/ آب و8 سبتمبر/ أيلول النسخة 17 من الألعاب البارالمبية، التي شاركت فيها 169 دولة.

وقد حقق الرياضيون العرب إنجازات رائعة وخصوصا الجزائر، التي حلت الأولى عربيا برصيد 11 ميدالية، بينها 6 ميداليات ذهبية، بينما حققت تونس المركز الثاني عربيا برصيد 11 ميدالية مثل الجزائر، لكنها فازت بخمس ميداليات ذهبية. وحل المغرب ثالثا رغم أن لديه أكبر رصيد من الميداليات، 15 ميدالية متنوعة، منها ثلاث ذهبيات.

وحلت مصر رابعة عربيا برصيد 7 ميداليات بينها اثنتان ذهبيتان، ثم الأردن التي حققت ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية، ثم العراق الذي حقق ذهبية واحدة وفضية وثلاث برونزيات، ثم الكويت بميدالية ذهبية وأخرى برونزية وأخيرا السعودية التي حققت ميدالية وحيدة من معدن الذهب.

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المغرب وليبيا بكأس العالم للصالات

وشارك المغرب وليبيا في كأس العالم للصالات التي أقيمت في أوزبكستان بين 14 سبتمبر/أيلول و16 أكتوبر/ كانون الأول. وفي حين خرجت ليبيا من مرحلة المجموعات صعد منتخب المغرب إلى ربع النهائي لكنه واجه منتخب البرازيل فخسر 3/1 وخرج من هذا الدور.

منتخب السودان يتحدى الظروف ويتأهل لأمم أفريقيا

ووسط حرب مستعرة في بلاده منذ أبريل/ نيسان 2023، رسم منتخب السودان البسمة على شفاه عشاق الكرة السودانية (18 نوفمبر/ تشرين الثاني) عندما حجز مقعدا بالنسخة 35 من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقررة في المغرب نهاية عام 2025.

وحل منتخب السودان ثانيا في المجموعة السادسة خلف أنغولا، وهذه هي المرة العاشرة له في البطولة التي فاز بلقبها مرة واحدة عام 1970 عندما أقيمت على أرضه.

الجوادي يعوض غياب الحفناوي

وعوض السباح التونسي الشاب أحمد الجوادي (19 عاما) إخفاق أحمد الحفناوي في الدوحة، عندما فاز بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر في بطولة العالم للسباحة في بودابست في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وانضم الجوادي بذلك إلى إنجازات السباح التاريخي لتونس أسامة الملولي بطل العالم في 2009 و2010 في سباق 1500 متر وأحمد الحفناوي بطل العالم في نفس السابق في 2023.

بطولة خليجي 26 بالكويت

ويوم السبت 21 ديسمبر/ كانون الأول انطلقت في الكويت مباريات بطولة كأس الخليجي لكرة القدم (خليجي 26). وتشارك في البطولة ثمانية منتخبات قسمت على مجموعتين تضم الأولى الكويت وقطر والإمارات وعمان، وتضم المجموعة الثانية العراق والبحرين والسعودية واليمن.

وحتى كتابة هذه السطور كان المنتخب البحريني أول المتأهلين للمربع الذهبي للبطولة فيما حافظت السعودية على فرصها في البقاء في خليجي 26 بفوزها المثير على اليمن.

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025.