حصاد 2023.. شباب عرب يتألقون في السينما وعُمان تحتفي بالبوكر

لم تتألق السينما العربية كثيراً في عام 2023، ولم تحصد جوائز كبيرة رغم المشاركة في عدة مهرجانات، بينما احتفت عمان بأول جائزة بوكر لها في تاريخها.

شهد عام 2023 مشاركة عربية في عدد من المهرجانات السينمائية، من أبرزها مهرجان كان السينمائي، الذي عرف تتويج ثلاثة أفلام عربية في مسابقة "نظرة ما" المخصصة لتشجيع المواهب الشابة في المجال السينمائي، لكن الأفلام العربية لم تتوج عموماً بجوائز كبرى في المهرجانات السينمائية الرئيسية.

تتويج للمواهب

وفاز الفيلم المغربي "كلاب الصيد" للمخرج كمال لزرق بجائزة لجنة التحكيم، وحازت المخرجة المغربية أسماء المدير على جائزة الإخراج عن فيلمها الوثائقي "كذب أبيض"، بينما فاز الفيلم السوداني "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني بجائزة الحرية، وهي اول مشاركة لفيلم سوداني، بينما شارك الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، في المسابقة الرسمية.

وعادت أسماء المدير للتألق في مهرجان مراكش الدولي للفيلم، وحازت على جائزة النجمة الذهبية، وهي الجائزة الكبرى، لتكون المرة الأولى التي يتوج فيها فيلم مغربي بهذه الجائزة منذ انطلاق المهرجان الأكبر من نوعه في المملكة.

كما فاز الفيلم اللبناني "يرقة" للشقيقتين ميشيل ومانويل كسرواني، بجائزة "الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير" في مهرجان برلين السينمائي، كما فاز فيلم "المرهقون"، للمخرج اليمني عمرو جمال، على جائزة أمنستي الدولية لحقوق الإنسان في المهرجان ذاته.

ولم تحقق السينما العربية أيّ تتويج في مهرجان البندقية، كما خرجت مبكراً من ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، فيما أجلت نسخة هذا العام من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ولم تحقق السينما المصرية نجاحات كبيرة خلال هذا العام في المهرجانات العالمية، لكن عدداً من الأفلام حققت نجاحات في شباك التذاكر، منها فيلم "بيت الروبي" للنجم كريم عبد العزيز، الذي حقق إيرادات هي الأكبر في تاريخ السينما المصرية، متجاوزاً فيلم "كيرة والجن" للممثل نفسه، الصادر العام الماضي.

عُمان تتوج بالبوكر

وفي مجال الأدب، فاز الروائي ذو الأصول العراقية فرات العاني بجائزة الأدب العربي التي تقدمها مؤسسة جان لوك لاجاردير ومعهد العالم العربى بباريس، عن روايته "Je me souviens de Falloujah" (أتذكر الفلوجة).

بينما فاز الروائي العماني زهران القاسمي بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، عن روايته "تغريبة القافر"، وهو أول عماني يتوج بهذه الجائزة التي تعدّ أرفع الجوائز العربية في الرواية.

كما فاز كل من المصري أشرف العشماوي عن روايته "الجمعية السرية للمواطنين"، ورشا عدلي عن روايتها "أنت تشرق أنت تضيء" بجائزتين من كتارا القطرية. كما فاز محمد اليحيائي من سلطنة عُمان عن روايته "الحرب"، بجوائز كتارا للرواية العربية، عن فئة الروايات العربية المنشورة.

وفاز الموسيقار المصري عمر خيرت بجائزة شخصية العام الثقافية التي تقدمها جائزة الشيخ زايد للكتاب، فيما فاز العراقي علي جعفر العلاق بجائزة الآداب ضمن الجائزة ذاتها.