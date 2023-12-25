حصاد 2023: تقدم وانتكاسات في حماية البيئة ومكافحة الاحترار

نسلط الضوء في هذا التقرير على أبرز النجاحات والإخفاقات في حماية البيئة خلال عام 2023: ما بين توديع الطاقة النووية في ألمانيا وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

أكد العلماء أن عام 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق؛ إذ بلغت مستويات الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس نتيجة حرق البشر مصادر الوقود الأحفوري مستويات غير مسبوقة.

وفي مقابلة مع DW الشهر الماضي، قال جون كينيدي، مستشار مستقل في شؤون المناخ، "إننا ننتقل من ظاهرة النينيا إلى ظاهرة النينيو. كنا نتوقع أن ترتفع درجات الحرارة على مستوى العالم بمعدلات منخفضة، لكنها ارتفعت بمعدل مثل مفاجأة للكثيرين".

ورغم أن ارتفاع درجات الحرارة على أساس سنوي يقف وراءه تغيرات طبيعية، إلا أن العقد الماضي شهد ارتفاعاً عالمياً بمتوسط بلغ حوالي 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وفي تعليقه، قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للأرصاد الجوية (WMO)، بيتيري تالاس، إن "مستويات الغازات الدفيئة وغازات الاحتباس الحراري ودرجات الحرارة العالمية ومستوى سطح البحر قد سجلت جميعها أرقاماً قياسية جديدة، بينما انخفض الجليد البحري في المحيط المتجمد الجنوبي إلى مستوى قياسي. إننا أمام تنافر صارخ للأرقام القياسية المُحطَّمة".

أدى الجفاف إلى نفوق قطعان ماشية صورة من: DW

فيضانات وحرائق وجفاف

ولم يتوقف الأمر على موجات احترار عالمية قاسية بل امتد الأمر إلى تعرض الكثير من دول العالم لظواهر طقس متطرفة مرتبطة بظاهرة تغير المناخ.

فعلى مدى أكثر من خمسة أسابيع بداية من فبراير/شباط وحتى مارس/آذار، عبر الإعصار المداري فريدي، الذي يعدُ الأطول أمداً على الإطلاق والأكثر تدميراً في التاريخ، المحيط الهندي حيث وصل إلى اليابسة ثلاث مرات مما تسبب في هطول أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية في مدغشقر وموزمبيق وملاوي.

وفي سبتمبر/أيلول، أدت العاصفة دانيال إلى فيضانات شديدة في اليونان وبلغاريا وتركيا قبل عبور البحر المتوسط لتضرب ليبيا مما أدى إلى تدمير مدينة درنة حيث قتلت الفيضانات ما لا يقل عن 5000 شخص وشردت عشرات الآلاف.

ويقول العلماء إن احتمالية حدوث الفيضانات الكبرى قد زادت 50 مرة بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.

تزامنت الفيضانات مع حدوث حرائق غابات أتت على الأخضر واليابس في الكثير من دول العالم؛ إذ شهدت كندا أسوأ موسم حرائق الغابات على الإطلاق دمرت أكثر من 18.5 مليون هكتار في جميع أنحاء البلاد في وهي مساحة تتجاوز مساحة سوريا.

قبل عام 2023، كانت مواسم حرائق الغابات تسفر عن احتراق قرابة أكثر من مليوني مليون هكتار.

هل ينقذ الهيدروجين الأبيض المناخ؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ولم تكن كندا الاستثناء الوحيد؛ إذ شهدت هاواي وتشيلي وبلدان في جنوب أوروبا وجزر الكناري حرائق غابات مستعرة أسفرت عن تزايد وتيرة وضراوة مواسم الجفاف في مناطق عديدة.

ألمانيا تودع الطاقة النووية

في أبريل / نيسان الماضي، أوفت ألمانيا بتعهد قطعته على نفسها المستشارة السابقة أنغيلا ميركل بعد كارثة فوكوشيما عام 2011 إذ أغلقت الحكومة آخر ثلاث محطات تعمل بالطاقة النووية.

ولاقت الخطوة إشادة من النشطاء في مجال البيئة رغم استمرار مشكلة النفايات النووية. ورغم الإشادة، إلا أن الخطوة لاقت أيضاً انتقادات؛ إذ أعربت منظمة ألمانية مؤيدة للطاقة النووية تُعرف باسم KernD عن رفضها إنهاء العمل بالطاقة النووية منخفضة الكربون في وقت "نشهد فيه زيادة حادة في توليد الطاقة عن طريق الفحم" بسبب أزمة الطاقة. وفي مقابلة مع DW، قال الناطق باسم المنظمة "تزايد الاعتماد على الطاقة النووية سيكون أكثر منطقية عن التخلي عنها بالنظر إلى أمن الإمدادات وحماية البيئة والمناخ، فضلاً عن القدرة التنافسية".

وكانت أكثر من 120 دولة قد تعهدت في ختام مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي مطلع الشهر الجاري بمضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030، لكن عشرين دولة من بينها فرنسا والولايات المتحدة واليابان، أعلنت عن خطط لزيادة إنتاج الطاقة النووية بمعدلات كبيرة بحلول 2050 من أجل الوفاء بالتعهدات المناخية لا سيما تحقيق الحياد الكربوني.

"كوب 28" ...الابتعاد عن الوقود الأحفوري

وأثار اختيار الإمارات لاستضافة قمة المناخ العالمية الكثير من الجدل لكونها واحدة من أكبر البلدان المنتجة للنفط عالمياً بالتوازي مع الجدل الذي أثاره تعيينها سلطان الجابر، رئيس إحدى أكبر شركات النفط في العالم، لقيادة القمة.

يشار إلى أن سلطان الجابر هو الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تعد إحدى أكبر شركات النفط في العالم، فيما يشغل أيضاً منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا في دولة الإمارات .

وبدأت المحادثات في "كوب 28" بشكل إيجابي مع قرار بتفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" لتعويض البلدان المتضررة من الكوارث المناخية فيما بلغت قيمة المساهمات الأولى حوالي 700 مليون دولار.

وقال خبراء إن هذا المبلغ مازال بعيداً عن الهدف المنشود وسط تقديرات بأن الصندوق في حاجة إلى الحصول على موارد مالية تتراوح قيمتها ما بين 150 إلى 400 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

لكن البيان الختامي للمؤتمر لاقى ترحيباً دولياً كبيرا نظراً لأنه حمل في طياته اتفاقاً عالمياً على "الانتقال بعيدا" عن الوقود الأحفوري في سابقة هي الأولى من نوعها خلال قمم المناخ السابقة.

ووصف الرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، الخطوة بأنها تمثل "بداية نهاية" عصر الوقود الأحفوري"، لكن البيان الختامي لم يذكر موعد محدد بشأن التخلص التدريجي الكامل من النفط والغاز والفحم.

وإزاء ذلك، حذر ستيل من أن "الثغرات تجعلنا عرضة للمصالح الراسخة في قطاع الوقود الأحفوري وهو ما قد يدمر قدرتنا على حماية الناس من تنامي التأثيرات المناخية في كل مكان".

ينتج عن الوقود الأحفوري مواد مضرة بالبيئة صورة من: Ina Fassbender/AFP

الاتحاد الأوروبي يقرر استعادة الطبيعة

وافق الاتحاد الأوروبي على قانون تاريخي للتنوع الحيوي يلزم الدول الأعضاء باستعادة 30 في المئة من مساحة الأراضي الرطبة والبيئات المائية الضحلة بحلول عام 2030.

وحدد القانون عام 2050 موعداً نهائياً لإصلاح الأضرار التي لحقت بالطبيعة في بلدان الاتحاد الأوروبي، وشدد مسؤولو التكتل على أن القانون سوف يساهم في الوصول إلى الحياد المناخي وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

الجدير بالذكر أن قرابة 80% من الموائل في جميع أنحاء القارة الأوروبية في حالة سيئة.

ورغم الترحيب بالقانون، إلا أن نشطاء في مجال البيئة أعربوا عن خيبة أملهم من نصوص التشريع الذي قوبل بمعارضة شرسة بسبب أنه يحمل في طياته الكثير من الإعفاءات، على حد تعبيرهم. وقال سابين ليمانز، الخبير في منظمة " الصندوق العالمي للطبيعة"، إن القانون "بعيد كل البعد عما يقوله العلم فيما يتعلق بما يتعين اتخاذه بشكل عاجل وضروري لمعالجة حالات الطوارئ المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي".

ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع عام 2024 بعد الموافقة عليه من البرلمان الأوروبي.

تزامن هذا مع موافقة التكتل على سلسلة من الإجراءات واسعة النطاق لمنع التلوث البلاستيكي الدقيق، فضلاً عن اعتماد قانون يقضي بحماية الغابات من خلال حظر استيراد المنتجات التي تساهم في عمليات إزالة الغابات.

وفي خطوة أثارت الكثير من الجدل، وافق التكتل الأوروبي على تجديد تفويض استخدام الغليفوسات - أشهر مبيدات الأعشاب على الاطلاق - لمدة عشر سنوات أخرى.

ويُضاف إلى ذلك ما كشف عنه تحليل قامت به مؤسسة DW بالتعاون "شبكة صحافة البيانات في أوروبا" في سبتمبر / أيلول الماضي أظهر عن أن سكان القارة الأوروبية يتنفسون هواءً سيئا يشكل خطرا على حياتهم حيث يزيد تلوث الهواء من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب مما يقلل من متوسط العمر المتوقع.

تُعرف غابات الأمازون بـ"رئة الأرض" لأنها تنتج أكثر من 20 بالمئة من الأكسجين في العالم. صورة من: Christian Braga/Greenpeace

تراجع عمليات إزالة الغابات في الأمازون

ومثل عام 2023 نقطة تحول بالنسبة للبرازيل حيث تعهد الرئيس لولا دا سيلفا بكبح جماح عملية إزالة غابات الأمازون التي ارتفعت في عهد سلفه المشكك في التغير المناخي، جايير بولسونارو.

ففي العام الأول من توليه زمام الأمور، بلغ معدل إزالة الغابات أدنى مستوياته منذ عام 2018 أي قبيل بدء رئاسة بولسونارو.

ورغم ذلك، دعا عدد من نشطاء البيئة إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على الزراعة وصناعة اللحوم في منطقة غابات الأمازون التي تعد واحدة من أكبر الدفاعات ضد تغير المناخ إذ تُعرف بـ"رئة الأرض" لأنها تنتج أكثر من 20 بالمئة من الأكسجين في العالم.

وفي مقابلة مع DW في أبريل/نيسان الماضي، أشارت كريستيان مازيتي، الناشطة في فرع "منظمة السلام الأخضر" في البرازيل، إلى استمرار الرعي الجائر والتوسع الزراعي رغم أنهما يشكلان "السبب الرئيسي لإزالة الغابات في منطقة الأمازون".

أعده للعربية: محمد فرحان