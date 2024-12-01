مع عودة سانت باولي للبوندسليغا من جديد، ظهر نجمان أحدهما تونسي هو إلياس سعد (24 عاما) والآخر ألماني من أصول جزائرية هو كارلو بوخالفة (25 عاما). كان سعد أهم نجوم الفريق في أول 6 مباريات فقد سجل هدفين وصنع مثلهما لكنه أصيب في أكتوبر/ تشرين الأول ليغيب بعدها. أما بوخالفة فكان ملازما لمقاعد البدلاء في السابق لكن هذا الموسم أصبح أساسيا في تشكيلة المدرب الجديد بليسين، بعدما عمل على نفسه وحسّن أداءه.