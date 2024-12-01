حصاد الكرة 2024 - نجوم عرب أضاؤوا سماء الدوري الألماني
بعد النجاح في 2023 كان النجوم العرب بالبوندسليغا على موعد مع السطوع والتألق في 2024. فمنهم من فاز بالدوري والكأس وكأس السوبر ومنهم من أصبح حديث المتابعين ومنهم واعدون وآخرون لولا الإصابة لكان لهم شأن آخر.
أمين عدلي: بطل سيء الحظ
رغم أنه العربي الوحيد المتوج بألقاب مع فريقه بألمانيا، لا يجري تسليط الضوء كثيرا على المهاجم المغربي أمين عدلي (24 عاما). تألق عدلي مع ليفركوزن في 2024 ففاز معه بلقب البوندسليغا وكأس ألمانيا، وكان هداف البطولة برصيد 5 أهداف، وكأس السوبر الألماني. لكن لسوء الحظ تعرض لإصابة قوية أثناء مباراة بدوري أبطال أوروبا في أكتوبر/ تشرين الأول حرمته اللعب بقية العام وينتظر عودته بداية العام القادم 2025.
عمر مرموش: توهج كروي وإنساني
واصل النجم المصري عمر مرموش في 2024 ما بدأه في فرانكفورت في 2023. وتحولت كل الظروف السلبية في آخر مواسمه بفولفسبورغ لطاقة إيجابية هائلة في فرانكفورت. يتصارع مرموش مع النجم الإنجليزي هاري كين على صدارة هدافي الدوري، فمرة يكون كين الهداف ومرة يكون مرموش الهداف. من كان يصدق أن يحدث هذا؟ كما أنه "يشع بالإيجابية والمزاج الجيد" وعلاقته جيدة مع الكل في فرانكفورت ويقول "نحن هنا كعائلة"، بحسب صحيفة بيلد.
السخيري والشعيبي: عائلة عربية في فرانكفورت
نجح مرموش مع "العائلة العربية" في إحداث طفرة كبيرة بأداء فريق المدرب دينو توب مولر، الذي لا يستغني أيضا عن لاعب الارتكاز التونسي إلياس السخيري (29 عاما)، الذي يتمتع بالثقة الكاملة من جانب توب مولر، الذي يعتمد أيضا على الجناح الجزائري فارس الشعيبي (22 عاما) ابن مدينة ليون الفرنسية، الذي يتقدم أداؤه يوما بعد يوم وكان جيدا في الخسارة الثقيلة أمام لايبزيغ والتي أطاحت بالفريق خارج كأس ألمانيا.
محمود داوود: عودة إلى بيئة يعرفها جيدا
منذ انتقاله لبرايتون الإنجليزي، قادما من دورتموند في 2023 لم يحقق لاعب الوسط محمود داوود (28 عاما)، ابن عامودا السورية، ما يتناسب مع طموحه وموهبته، فأعير لشتوتغارت بنصف الموسم الماضي، لكنه لم يجد نفسه أيضا فعاد لبرايتون، الذي أعلن نهاية أغسطس/ آب انتقاله بشكل نهائي إلى فرانكفورت. وقال مدرب برايتون فابيان هورتسيلر: "هذه فرصة لمحمود للعب مرة أخرى في الدوري الألماني، وهي البيئة التي يعرفها جيدًا".
محمد الأمين عمورة: تألق منذ الساعات الأولى
أرقامه تتحدث عنه، فمنذ وصوله هذا الموسم إلى فولفسبورغ، معارا من سان خيلويزي البلجيكي، نجح المهاجم الجزائري محمد الأمين عمورة (24 عاما) في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7 أخرى في 12 مباراة بالبوندسليغا، ما يجعله أهم لاعب بالفريق وأكثرهم مشاركة بالأهداف. يعي المنافسون خطورته ويحاولون معه لكن "لا يمكنك إيقافه تمامًا"، بحسب مدربه رالف هازنهوتل. ولأن عقده يتضمن إمكانية الشراء، ربما يبقى عمورة في فولفسبورغ.
رامي بن سبعيني: ثقة شاهين أعادته لمستواه
أعطت مجلة "كيكر" رامي بن سبعيني (29 عاما) أفضل تقييم بين لاعبي دورتموند هذا الموسم. فالمدافع الجزائري الذي عانى في أول مواسمه مع الفريق، عاد واسترد مستواه هذا الموسم. وقال مدربه نوري شاهين إنه "يتلقى الكثير من الثقة من جانبنا ويعيد (إلينا) هذه الثقة". أما مدير الكرة فيقول: "لقد أصبح أكثر نضجا وأدرك أن لديه إمكانيات أكبر مما قدمه الموسم الماضي". ويعيب عليه شاهين تلقيه الكثير من البطاقات الصفر.
أمين الدخيل: العراقي الوحيد بالبوندسليغا
في أغسطس/ آب انتقل ابن مدينة بغداد أمين الدخيل (22 عاما) إلى شتوتغارت، قادما من بيرنلي مقابل 7 ملايين يورو. المدافع الأيمن، الذي يحمل جنسية بلجيكا أيضا ولعب لمنتخبها 6 مباريات، مازال ينتظر الفرصة للعب في تشكيلة المدرب سباستيان هونيس، إذ لم يلعب سوى مباراة واحدة بالبوندسليغا. والسبب هو إصابات تعرض لها. ولذلك قرر هونيس إرساله إلى فريق شتوتغارت الرديف حتى يكتسب الثقة ويعود للفريق الأول مرة أخرى.
إلياس سعد: توهج سريع توقفه الإصابة
مع عودة سانت باولي للبوندسليغا من جديد، ظهر نجمان أحدهما تونسي هو إلياس سعد (24 عاما) والآخر ألماني من أصول جزائرية هو كارلو بوخالفة (25 عاما). كان سعد أهم نجوم الفريق في أول 6 مباريات فقد سجل هدفين وصنع مثلهما لكنه أصيب في أكتوبر/ تشرين الأول ليغيب بعدها. أما بوخالفة فكان ملازما لمقاعد البدلاء في السابق لكن هذا الموسم أصبح أساسيا في تشكيلة المدرب الجديد بليسين، بعدما عمل على نفسه وحسّن أداءه.
المغيرة كعبر وأزهيل وطلبة: نجوم واعدة
تم تصعيد المدافع الليبي المغيرة كعبر (18 عاما) للعب مع الفريق الأول بدورتموند هذا الموسم وخاض معه ثلاث مباريات. أما لاعب الوسط المغربي أيمن أزهيل (23 عاما) فخاض مباراة واحدة مع دورتموند وبقي بالفريق الرديف. وبقي المدافع المصري محمد طلبه (20 عاما) ينتظر مشاركته الأولى مع بوخوم. ويواصل التونسي راني خضيرة (30 عاما) مسيرته مع أونيون برلين وعاد لاعب الوسط المغربي أيمن برقوق (26 عاما) إلى ماينز.