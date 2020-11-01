حشد من مئات الأشخاص يهاجم عناصر شرطة فرانكفورت الألمانية

أعلنت شرطة مدينة فرانكفورت في ألمانيا اليوم الأحد (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أن عناصر شرطة تعرضوا لهجوم مساء السبت من جانب حشد يضمّ بين 500 و800 شخص، من دون سبب واضح. وبدأت أعمال العنف عندما بدأ أشخاص برمي حجارة وعبوات مياه وبيض على سيارة شرطة كانت تمرّ من أمامهم.

واتّخذت المواجهات منحى عنيفا بشكل سريع. وأوضحت الشرطة في بيان نُشر اليوم الأحد أن حشداً يضمّ بين 500 و800 شخص "لا يحترمون التوصيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجدّ" تجمّعوا لمهاجمة مركز رئيسي للشرطة في المدينة بالبيض وعبوات المياه.

وأشارت الشرطة إلى توقيف تسعة أشخاص ثمّ الإفراج عن ثمانية منهم لعدم وجود أدلة ضدهم، فيما تم الإبقاء على مراهق (17 عاماً) معروف للشرطة ومن المنتظر عرضه لاحقاً على قاضي تحقيقات.

وأعلن قائد شرطة فرانكفورت جيرهارد بيريسويل أنها الليلة الثانية التي تشهد صدامات مع مجموعات يبدو أنها "تتجمع بشكل عفوي ضد الشرطة"، مضيفاً أنه لا يمكن التساهل مع مثل هذا السلوك. وصرح بأن الشرطة ستتصدى بحزم لهذه الممارسات.

وكان هجوم قد وقع على أفراد الشرطة مساء أول أمس الجمعة أثناء محاولتهم تسوية شجار، حيث تعرض شرطي وزميلته للرشق بالحجارة والزجاجات من جانب تجمع يضم قرابة 25 شخصاً، وقد أسفر الهجوم عن إصابة الشرطي. وذكرت الشرطة أنها توصلت إلى شاب في الـ 18 من العمر يُعْتَقَد أنه هو من هاجم الشرطي وزميلته.

ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب/ د ب أ)