حساسية الأماكن المغلقة .. نصائح للحد من أعراضها خلال الشتاء!

المواد المسببة للحساسية لا تتواجد في الخارج فقط، بل يمكن أن يحتوي المنزل على العديد من مسببات الحساسية أيضاً، مثل العفن، الحيوانات الأليفة، وعث الغبار.

وتعتبر الحساسية في الأماكن المغلقة مشكلة على مدار العام، لكنك ستلاحظ إزعاجها أكثر في الشتاء لأنك تقضي وقتاً أطول بالداخل. نقلا عن الموقع الطبي الألماني"Heilpraxis"، قدمت الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة (ACAAI)، مجموعة من النصائح للتعامل من الأعراض المزعجة خلال فصل الشتاء.

تنظيف المنزل بشكل متكرر

قد يبدو هذا الحل بسيطاً، لكن تنظيف منزلك هو أحد أسهل الطرق للتعامل مع الحساسية في الأماكن المغلقة. إذ يختبئ الغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار في أي مكان وقد يتسبب في العطس والسعال وانسداد الأنف. وللحد من مسببات الحساسية، حافظ على جدول تنظيف منتظم. استخدم المكنسة الكهربائية للتنظيف، خاصة أسفل الأثاث وخلفه حيث يمكن أن تتجمع المواد المسببة للحساسية هناك بسهولة. امسح أسطح العمل بالمطبخ والأسطح الأخرى التي تستخدمها بشكل متكرر.

الحفاظ على نظافة المنزل بانتظام هو أحد الحلول السهلة!

إبقاء الحيوانات الأليفة خارج غرفة النوم

قد يكون من الصعب تحقيق التوازن بين حبك لحيواناتك الأليفة ووقاية نفسك من الحساسية في الأماكن المغلقة. تقضي حيواناتك الأليفة وقتاً أطول في الداخل، لكن إبقائها خارج غرفة النوم خلال النهار يساعد في علاج الحساسية التي قد تكون لديك في الليل والتي يمكن أن تزعج نومك. لهذا ابقِ باب غرفة نومك مغلقًا خلال النهار.

إذا كنت تداعب قطتك أو كلبك، تأكد من غسل يديك بعد ذلك حتى لا تلمس وجهك بالخطأ وتثير الحساسية. ولا تنسى الإعتناء بحيواناتك الأليفة بشكل منتظم للتقليل من مسببات الحساسية في الهواء.

احمِ فراشك من عث الغبار

يعيش عث الغبار ويتكاثر في أماكن دافئة ورطبة ويختبئ عادة في الوسائد والمراتب والسجاد والأثاث المنجد. حتى لو كان منزلك نظيفًا بشكل واضح ، فإن الجزيئات المسببة للحساسية من عث الغبار صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. ولهذا ينصح باستخدم أغطية مضادة للعث على مرتبتك ووسائدك للحد من التعرض إلى عث الغبار. اغسل وغيّر الملاءات والبطانيات والمفارش الأخرى بالماء الساخن كل أسبوع للتخلص من براز عث الغبار المتبقي.

عثة الغبار المنزلي ومخاطرها

القضاء على العفن

لا يمكن رؤية العفن بالعين المجردة في كثير من الأحيان، ويمكن أن تسبب جراثيم العفن ردود فعل تحسسية. وقد ينمو العفن في الطابق السفلي للمنزل والحمام وتحت الحوض وفي أي مكان به مياه جارية. مما يجعل من الصعب تجنب هذه المواد المسببة للحساسية. إذا كنت تشك في وجود العفن في المنزل، فمن الأفضل استشارة متخصص يمكنه العثور على العفن الموجود في منزلك والقضاء عليه. كما ينصح أيضاً بالتقليل من الرطوبة في الحمامات والمطابخ باستخدام مواد خاصة.

طلب الإستشارة الطبية

استشارة أخصائي الحساسية هي أفضل طريقة للتعرف على الحساسية في الأماكن المغلقة خلال الشتاء وعلاجها، كما تنصح د. كاثلين ماي، رئيسة الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة (ACAAI). إذ يمكن خلال الإستشارة إجراء اختبارات الحساسية وتحديد الأسباب المحتملة. كما يمكن لأخصائي الحساسية أيضاً أن يصف مضادات "الهيستامين" وعلاجات الحساسية الأخرى للتخفيف من أعراض الحساسية والاستمتاع، خلال أشهر البرد، بالراحة والدفىء.

إ.م/ص.ش