 حساسية الأماكن المغلقة .. نصائح للحد من أعراضها خلال الشتاء! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 25.11.2022

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صحة

حساسية الأماكن المغلقة .. نصائح للحد من أعراضها خلال الشتاء!

حكة في العينين، سيلان الأنف والتهاب في الحلق، أعراض شائعة للحساسية فى الأماكن المغلقة. لكنها قد تشتد خلال فصل الشتاء، بسبب قضاء وقت أطول بالداخل. إليك نصائح تحد من إزعاجها خلال فصل البرد.

صورة رمزية لسيدة تعمل عبر ما يعرف بنظام العمل من المنزل أو المكتب المنزلي (هوم أوفيس) (هامبورغ، ألمانيا 13/11/2018)

"حساسية الأماكن المغلقة مشكلة على مدار العام، لكنك ستلاحظ إزعاجها أكثر في الشتاء لأنك تقضي وقتاً أطول بالداخل".

مختارات

المواد المسببة للحساسية لا تتواجد في الخارج فقط، بل يمكن أن يحتوي المنزل على العديد من مسببات الحساسية أيضاً، مثل العفن، الحيوانات الأليفة، وعث الغبار.

وتعتبر الحساسية في الأماكن المغلقة مشكلة على مدار العام، لكنك ستلاحظ إزعاجها أكثر في الشتاء لأنك تقضي وقتاً أطول بالداخل. نقلا عن الموقع الطبي الألماني"Heilpraxis"، قدمت الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة (ACAAI)، مجموعة من النصائح للتعامل من الأعراض المزعجة خلال فصل الشتاء.

تنظيف المنزل بشكل متكرر

قد يبدو هذا الحل بسيطاً، لكن تنظيف منزلك هو أحد أسهل الطرق للتعامل مع الحساسية في الأماكن المغلقة. إذ يختبئ الغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار في أي مكان وقد يتسبب في العطس والسعال وانسداد الأنف. وللحد من مسببات الحساسية، حافظ على جدول تنظيف منتظم. استخدم المكنسة الكهربائية للتنظيف، خاصة أسفل الأثاث وخلفه حيث يمكن أن تتجمع المواد المسببة للحساسية هناك بسهولة. امسح أسطح العمل بالمطبخ والأسطح الأخرى التي تستخدمها بشكل متكرر.

الحفاظ على نظافة المنزل بانتظام هو أحد الحلول السهلة!

الحفاظ على نظافة المنزل بانتظام هو أحد الحلول السهلة!

إبقاء الحيوانات الأليفة خارج غرفة النوم

قد يكون من الصعب تحقيق التوازن بين حبك لحيواناتك الأليفة ووقاية نفسك من الحساسية في الأماكن المغلقة. تقضي حيواناتك الأليفة وقتاً أطول في الداخل، لكن إبقائها خارج غرفة النوم  خلال النهار يساعد في علاج الحساسية التي قد تكون لديك في الليل والتي يمكن أن تزعج نومك.  لهذا ابقِ باب غرفة نومك مغلقًا خلال النهار.

إذا كنت تداعب قطتك أو كلبك، تأكد من غسل يديك بعد ذلك حتى لا تلمس وجهك بالخطأ وتثير الحساسية. ولا تنسى الإعتناء بحيواناتك الأليفة بشكل منتظم للتقليل من مسببات الحساسية في الهواء.

احمِ فراشك من عث الغبار

يعيش عث الغبار ويتكاثر في أماكن دافئة ورطبة ويختبئ عادة في الوسائد والمراتب والسجاد والأثاث المنجد. حتى لو كان منزلك نظيفًا بشكل واضح ، فإن الجزيئات المسببة للحساسية من عث الغبار صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. ولهذا ينصح باستخدم أغطية مضادة للعث على مرتبتك ووسائدك للحد من التعرض إلى عث الغبار. اغسل وغيّر الملاءات والبطانيات والمفارش الأخرى بالماء الساخن كل أسبوع للتخلص من براز عث الغبار المتبقي.

عثة الغبار المنزلي ومخاطرها

القضاء على العفن

لا يمكن رؤية العفن بالعين المجردة في كثير من الأحيان، ويمكن أن تسبب جراثيم العفن ردود فعل تحسسية. وقد ينمو العفن في الطابق السفلي للمنزل والحمام وتحت الحوض وفي أي مكان به مياه جارية. مما يجعل من الصعب تجنب هذه المواد المسببة للحساسية. إذا كنت تشك في وجود العفن في المنزل، فمن الأفضل استشارة متخصص يمكنه العثور على العفن الموجود في منزلك والقضاء عليه. كما ينصح أيضاً بالتقليل من الرطوبة في الحمامات والمطابخ باستخدام مواد خاصة.

طلب الإستشارة الطبية

استشارة أخصائي الحساسية هي أفضل طريقة للتعرف على الحساسية في الأماكن المغلقة خلال الشتاء وعلاجها، كما تنصح د. كاثلين ماي، رئيسة الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة (ACAAI). إذ يمكن خلال الإستشارة إجراء اختبارات الحساسية وتحديد الأسباب المحتملة. كما يمكن لأخصائي الحساسية أيضاً أن يصف مضادات "الهيستامين" وعلاجات الحساسية الأخرى للتخفيف من أعراض الحساسية والاستمتاع،  خلال أشهر البرد، بالراحة والدفىء.

إ.م/ص.ش

  • أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع أبوتيكن أوم شاو الألماني أن كل واحدا بين كل سبعة أشخاص في ألمانيا يعاني من نوع ما من الحساسية. وبحسب الاستطلاع فإن نحو 62.6 بالمائة من المصابين يتحسسون من غبار طلع الأشجار والنباتات، حيث يصيب بشكل خاص الأغشية المخاطية الأنفية. وترافق ذلك أمراض القنوات التنفسية. ويعود سبب هذه النسبة العالية من المصابين بحساسية غبار الطلع إلى الإصابة بها في السنوات المبكرة من العمر.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    حساسية غبار الطلع

    أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع "أبوتيكن أوم شاو" الألماني أن كل واحدا بين كل سبعة أشخاص في ألمانيا يعاني من نوع ما من الحساسية. وبحسب الاستطلاع فإن نحو 62.6 بالمائة من المصابين يتحسسون من غبار طلع الأشجار والنباتات، حيث يصيب بشكل خاص الأغشية المخاطية الأنفية. وترافق ذلك أمراض القنوات التنفسية. ويعود سبب هذه النسبة العالية من المصابين بحساسية غبار الطلع إلى الإصابة بها في السنوات المبكرة من العمر.

  • على العكس من ذلك يعاني كل رابع شخص من حساسية بسبب الغبار المنزلي و/أو القراديات، حسب الدراسة. وهذا يشكل ما نسبته 23.3 بالمائة من المصابين بأمراض الحساسية.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    القراديات والغبار المنزلي

    على العكس من ذلك يعاني كل رابع شخص من حساسية بسبب الغبار المنزلي و/أو القراديات، حسب الدراسة. وهذا يشكل ما نسبته 23.3 بالمائة من المصابين بأمراض الحساسية.

  • في المركز الثالث تأتي الحساسية من شعر الحيوانات، إذ يشعر ما نسبته 21.6 بالمائة من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب شعر الحيوانات أو قشورها الجلدية. وبشكل خاص يعاني المصابون من شعر الكلاب والقطط.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    شعر الحيوانات

    في المركز الثالث تأتي الحساسية من شعر الحيوانات، إذ يشعر ما نسبته 21.6 بالمائة من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب شعر الحيوانات أو قشورها الجلدية. وبشكل خاص يعاني المصابون من شعر الكلاب والقطط.

  • يتحسس ما نسبته 17.6 بالمائة من المصابين بالحساسية في ألمانيا من أصناف معينة من الفواكه والخضروات ومنتجات الحليب والجوز والبروتينات. لكن تجنب تناول بعض أصناف هذه المواد الغذائية يحد من أثار الحساسية التي تسببها.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    المواد الغذائية

    يتحسس ما نسبته 17.6 بالمائة من المصابين بالحساسية في ألمانيا من أصناف معينة من الفواكه والخضروات ومنتجات الحليب والجوز والبروتينات. لكن تجنب تناول بعض أصناف هذه المواد الغذائية يحد من أثار الحساسية التي تسببها.

  • على الرغم من أهمية الأدوية للعلاج، إلا أنها قد تتسبب أيضاً تأثيرات جانبية، تشكل الحساسية نسبة 10 بالمائة منها، والمقصود بها الحساسية للأدوية التي تتمثل في الطفح الجلدي على سبيل المثال. وأظهرت الدراسة أن نحو 12.3 من المشاركين يعانون من هذا النوع من الحساسية، التي تسببها في المقام الأول المسكنات والبنسلين.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    بعض أصناف الأدوية

    على الرغم من أهمية الأدوية للعلاج، إلا أنها قد تتسبب أيضاً تأثيرات جانبية، تشكل الحساسية نسبة 10 بالمائة منها، والمقصود بها "الحساسية للأدوية" التي تتمثل في الطفح الجلدي على سبيل المثال. وأظهرت الدراسة أن نحو 12.3 من المشاركين يعانون من هذا النوع من الحساسية، التي تسببها في المقام الأول المسكنات والبنسلين.

  • لا يمكن للبعض أن يتصور حياتنا الحديثة من دون العطور، التي يزداد استخدامها في مستحضرات التجميل والغسول والمنظفات. لكن العطور تثير حساسية 9.2 بالمائة من المشاركين في الدراسة، إذ تتسبب باحمرار الجلد والحكة والالتهابات المزمنة.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    العطور والمستحضرات الكمالية

    لا يمكن للبعض أن يتصور حياتنا الحديثة من دون العطور، التي يزداد استخدامها في مستحضرات التجميل والغسول والمنظفات. لكن العطور تثير حساسية 9.2 بالمائة من المشاركين في الدراسة، إذ تتسبب باحمرار الجلد والحكة والالتهابات المزمنة.

  • 7.4 في المائة من الألمان يعانون من حساسية المعادن، ولا سيما النيكل، الذي يتسبب بأعراض الحساسية. لكن حتى مشابك تعديل الأسنان والركب والأوراك الصناعية تتسبب لدى البعض بالحساسية.

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    المعادن

    7.4 في المائة من الألمان يعانون من حساسية المعادن، ولا سيما النيكل، الذي يتسبب بأعراض الحساسية. لكن حتى مشابك تعديل الأسنان والركب والأوراك الصناعية تتسبب لدى البعض بالحساسية.

  • وكشفت الدراسة أيضاً أن 7.1 بالمائة من الألمان يعانون من صدمة الحساسية، التي تسببها لسعة الحشرات، كالنحل والزنابير والدبابير أو العناكب.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    لسعة الحشرات

    وكشفت الدراسة أيضاً أن 7.1 بالمائة من الألمان يعانون من صدمة الحساسية، التي تسببها لسعة الحشرات، كالنحل والزنابير والدبابير أو العناكب.

  • وتبلغ نسبة حساسية للمواد الكيميائية 6 بالمائة على الأقل. وغالباً ما يكون ذلك بسبب عدم تحمل دخان السجائر أو المذيبات أو الغازات. أما الأعراض فتكون غير محددة، إذ تختلف من شخص إلى آخر. لكن الأعراض الشائعة هي الشعور بالتعب والصداع وحرقة في العيون وضيق في التنفس.

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    المواد الكيميائية

    وتبلغ نسبة حساسية للمواد الكيميائية 6 بالمائة على الأقل. وغالباً ما يكون ذلك بسبب عدم تحمل دخان السجائر أو المذيبات أو الغازات. أما الأعراض فتكون غير محددة، إذ تختلف من شخص إلى آخر. لكن الأعراض الشائعة هي الشعور بالتعب والصداع وحرقة في العيون وضيق في التنفس.

  • صنفت الدراسة الحساسية من أشعة الشمس في المرتبة العاشرة، إذ يحمر الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس، في بعض الحالات الأسوأ تتشكل فقاعات مؤلمة على الجلد. ومن أجل الوقاية من آثار الحساسية من أشعة الشمس يجب دهن الجلد بالكريمات الواقية من أشعة الشمس.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    أشعة الشمس

    صنفت الدراسة الحساسية من أشعة الشمس في المرتبة العاشرة، إذ يحمر الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس، في بعض الحالات الأسوأ تتشكل فقاعات مؤلمة على الجلد. ومن أجل الوقاية من آثار الحساسية من أشعة الشمس يجب دهن الجلد بالكريمات الواقية من أشعة الشمس.