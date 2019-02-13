حساب ديمبيلي على انستغرام يكشف خيوط صفقة نيمار؟

لاحظ متابعو حساب نجم برشلونة عثمان ديمبيلي (22 عاماً) على موقع انستغرام أن اللاعب الفرنسي قام بحذف كلمة برشلونة من حسابه مساء أمس الثلاثاء، ليحتفظ بعبارة "عثمان ديمبيلي 7" فقط.

ويأتي ذلك في وقت اشتعلت فيه التكهنات حول طبيعة العرض الذي قدمه برشلونة في اجتماع "حاسم" عقد يوم أمس الثلاثاء مقابل استعادة خدمات نجمه البرازيلي نيمار من بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" فإن برشلونة عرض مبلغا مقداره 170 مليون يورو على أن يتم تسديده على دفعتين وربما يتضمن لاعباً أو لاعبين ينتقلان في الاتجاه المعاكس. وزادت تصريحات المدير الرياضي لبرشلونة خافيير بورداس من عامل التشويق في مسلسل نيمار الذي امتدت حلاقاته لأشهر، حين ألمح بـ"اقتراب" موعد استعادة ناديه للجوهرة البرازلية وذلك في ختام مفاوضات حضرها أيضا مدير أعمال نيمار بيني زاهافي، والمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو والمدير العام جان كلود بلان، كممثلان عن بطل الدوري الفرنسي.

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وعندما سئل ما إذا كانت المحادثات تتمحور حول المبلغ المالي، اكتفى خافيير بورداس بالقول "نعم، بكل تأكيد". وكانت تقارير أخرى قد أشارت الاثنين بأن نيمار أبلغ المدير الرياضي لسان جيرمان رغبته في الانتقال إلى برشلونة وليس إلى أي نادٍ آخر. أما "سبورت" الإسبانية فذكرت أن من أهداف هذا الاجتماع الأساسية "التوقيع مع نيمار قبل الثاني من أيلول/ سبتمبر" موعد إقفال باب الانتقالات.

في ذات الوقت أشارت الصحيفة أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة الحالي، قد يكون ضمن صفقة الانتقال. وهذا ما يفسر قيام ديمبلي بحذف اسم برشلونة من حسابه، ليفتح باب التكنات على مصرعيها باقتراب موعد كتابة "باريس سان جيرمان" عوض ذلك.

يذكر أن وضع عثمان ديمبلي في برشلونة يزداد سوءا، خاصة وأنه "يصر" على سلوكه المزعج بمقاطعة الفحوصات الطبية اللازمة يوم السبت الماضي، كما كُشف عن قيامه بإجازة خارج إسبانيا بدون موافقة إدارة النادي. وتفاقم الوضع يوم الاثنين، عندما تم تشخيص إصابته بتمزق في الركبة من شأنه أن يبعده عن تشكيلة المدرب فالفيردي لمدة خمسة أسابيع. وستكشف الساعات القليلة القادمة عن رد باريس سان جيرمان المملوك لقطر على عرض برشلونة الأخير.

ع.غ