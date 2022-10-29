 ″حزن وصدمة″ نانسي بيلوسي بعد الهجوم على زوجها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.10.2022

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أخبار

"حزن وصدمة" نانسي بيلوسي بعد الهجوم على زوجها

عبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي عن حزنها وصدمتها جراء الهجوم على زوجها. وفيما تم توجيه اتهامات لرجل مشتبه به، ندد الرئيس بايدن بالأجواء السياسية في البلاد وبالمشككين في نتائج الانتخابات في إشارة إلى ترامب وأنصاره.

أرشيف: نانسي بيلوسي وزوجها بول (30 يونيو/ حزيران 2022)

أرشيف: نانسي بيلوسي وزوجها بول (30 يونيو/ حزيران 2022)

قالت رئيسة مجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي مساء أمس (السبت 29 أكتوبر تشرين الأول 2022) إنها تشعر مع أفراد أسرتها بـ"الحزن والصدمة" جراء الهجوم العنيف على زوجها في منزلهما بكاليفورنيا. وكتبت بيلوسي في رسالة على تويتر أنها تشعر مع أولادها وأحفادها بالحزن والصدمة جراء الهجوم الذي هدد حياة زوجها. وقال المتحدّث باسم رئيسة مجلس النوّاب الأميركي، إنّ الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجَين صباح الجمعة كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديموقراطيّة. وأضاف أنّ بول بيلوسي، وهو في عقده الثامن، "خضع لجراحة ناجحة لعلاج كسر في الجمجمة وإصابات خطيرة في ذراعه اليمنى ويدَيه".

 وتابعت نانسي بيلوسي "نحن ممتنون للاستجابة السريعة من جانب أجهزة إنفاذ القانون والطوارئ، وللعلاج الطبي الحيوي الذي يتلقاه" بول، مشيرة في رسالتها إلى أنّ حالة زوجها "تُواصل التحسّن". وأردفت أن المشتبه به "طلب رؤيتي وهاجم زوجي بول بوحشيّة". وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركيّة عن مصادر قريبة من الأسرة، فإنّ المهاجم أبلغ بول بيلوسي بأنّه سيُقيّده وينتظر وصول زوجته. وكانت المسؤولة الأميركيّة تتواجد في واشنطن في ذلك الوقت.

 وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت في وقت سابق أنّ المهاجم صاح سائلًا "أين نانسي؟". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن عناصر في الشرطة، أنّ المهاجم تبنّى مواقف يمينيّة متطرّفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بايدن يدين الإعتداء على زوج نانسي بيلوسي

 من جهته،ندد الرئيس جو بايدن بالمناخ السياسي في البلاد وبأولئك الذين يُواصلون الطعن بنتيجة الانتخابات الرئاسية. وقال "لا يمكن إدانة العنف ما لم تتم إدانة جميع من يواصلون الادعاء بأن الانتخابات لم تكن حقيقية وأنها مسروقة وكل هذه الهراء الذي يقوض الديموقراطية".

 وقال قائد شرطة سان فرانسيسكو بيل سكوت إنّ المعتدي على زوج بيلوسي هو ديفيد ديبابي البالغ 42 عامًا، مضيفًا انّه ستُوجّه إليه تُهم محاولة القتل والاعتداء بسلاح مميت والسطو وجرائم أخرى. وباتت دوافع المشتبه به الذي تمّ احتجازه، موضوع تحقيق تُشارك فيه الشرطة الفدراليّة (إف.بي.آي) وشرطة الكابيتول المسؤولة عن حماية أعضاء الكونغرس.

 ودانت الطبقة السياسية الأميركيّة بكاملها هذا الهجوم بشدّة.  وقبل أقلّ من أسبوعين من انتخابات نصف الولاية، حذّر الكثير من النوّاب الأميركيّين من تجدّد أعمال العنف التي تستهدفهم. ووفقًا لشرطة الكابيتول، وهي الجهة المسؤولة عن حماية أعضاء الكونغرس، ازدادت التهديدات الموجّهة ضدّهم منذ العام 2017، من 3939 إلى 9625 في العام 2021.

 والخبراء قلقون خصوصًا من هجمات مصدرها الجماعات اليمينيّة المتطرّفة. فالكثير من أعضاء هذه الجماعات متّهمون بتسليح أنفسهم لمهاجمة مبنى الكابيتول من أجل إبقاء دونالد ترامب في السلطة في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب / رويترز)

 

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