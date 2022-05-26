حزن وصدمة في الولايات المتحدة بعد مقتل 19 طفلا في مدرسة ابتدائية

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وسط حالة من الحزن والصدمة قام سكان بلدة أوفالدي في ولاية تكساس الأمريكية بتأبين ضحايا عملية إطلاق النار في مدرسة البلدة الابتدائية، والتي أدت إلى مقتل تسعة عشر طفلا وبالغين اثنين.
قتل مسلح ما لا يقل عن 19 تلميذا واثنين من البالغين بعدما اقتحم مدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في أحدث واقعة قتل جماعي بالولايات المتحدة وأدمى حادث إطلاق نار في مدارسها منذ نحو عشر سنوات.
لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، تجبر شركة صناعة الأسلحة النارية إلى دفع تعويضات "تاريخية" لعائلات ضحايا إطلاق نار عشوائي. وتوصلت شركة "ريمنغتون" إلى تسوية مع عائلات ضحايا حادث مدرسة "ساندي هوك" الذي قتل فيه 36 شخصا.
ندد الرئيس الأوكراني بقيام عسكريين روس بالتسبب في مئات حالات الاغتصاب في بلده معربا عن أسفه بشأن تباطؤ بعض الدول الأوروبية في إرسال الأسلحة، يأتي ذلك وسط تأكيدات بالعثور على المزيد من الجثث في بوتشا.
تحاشى أنطونيو غوتيريش استخدام وصف "إبادة جماعية"في الحديث عن الوضع في أوكرانيا، فيما استخدمه الرئيس جو بايدن وانضم إليه جاستن ترودو فيما نأى إيمانويل ماكرون بنفسه عن ذلك. روسيا ردت على الفور منددة باستخدام المصطلح.
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