حزن وصدمة في الولايات المتحدة بعد مقتل 19 طفلا في مدرسة ابتدائية

21 قتيلا في إطلاق نار في مدرسة بتكساس وبايدن: متى سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟

قتل مسلح ما لا يقل عن 19 تلميذا واثنين من البالغين بعدما اقتحم مدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في أحدث واقعة قتل جماعي بالولايات المتحدة وأدمى حادث إطلاق نار في مدارسها منذ نحو عشر سنوات.