 حزن وصدمة في الولايات المتحدة بعد مقتل 19 طفلا في مدرسة ابتدائية | DW الأخبار | DW | 26.05.2022

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DW الأخبار

حزن وصدمة في الولايات المتحدة بعد مقتل 19 طفلا في مدرسة ابتدائية

وسط حالة من الحزن والصدمة قام سكان بلدة أوفالدي في ولاية تكساس الأمريكية بتأبين ضحايا عملية إطلاق النار في مدرسة البلدة الابتدائية، والتي أدت إلى مقتل تسعة عشر طفلا وبالغين اثنين.

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