حزن في بريطانيا على وفاة الملكة وخاصة بين المهاجرين

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تسود حالة من الحزن في بريطانيا على وفاة الملكة اليزابيث الثانية . ويرى المواطنون من أصول مهاجرة أن وفاة الملكة تشكل خسارة فادحة. غير ان غلاء المعيشة يزيد من معاناتهم.
غادر نعش ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بالمورال في طريقها إلى إدنبره. وبدا المواطنون في الاحتشاد بقرية بالاتير لمشاهدة النعش في رحلة أخيرة للملكة التي سوف تنتهى بمراسم الجنازة في 19 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
أشاد قادة ألمانيا بالملكة البريطانية الراحلة إليزابيث وبمناقبها. الرئيس شتاينماير قال إنها "شكلت ملامح قرن، في بريطانيا وخارجها"، فيما وصفها المستشار شولتس بـ"نموذج يحتذى به ومصدر إلهام للملايين وفي ألمانيا أيضا".
ما أن أعلن قصر باكنغهام أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية "قلقون" بشأن صحتها، حتى هرع أفراد العائلة المالكة إلى قلعة بالمورال بإسكتلندا حيث تقيم. الأطباء أوصوا بأن تبقى الأكبر عمرا بين ملوك العالم "تحت المراقبة الطبية".
بعد موت الملكة إليزابيث الثانية توالت التعازي وفعاليات الحداد الى جانب ذكريات زياراتها إلى أفريقيا، لكن الوفاة ذكرت بـ"بفترة مأساوية في تاريخ إفريقيا" وأعادت إحياء الجدل حول ماضي بلادها الاستعماري في القارة السمراء.
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