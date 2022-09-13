 حزن في بريطانيا على وفاة الملكة وخاصة بين المهاجرين | DW الأخبار | DW | 14.09.2022

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حزن في بريطانيا على وفاة الملكة وخاصة بين المهاجرين

تسود حالة من الحزن في بريطانيا على وفاة الملكة اليزابيث الثانية . ويرى المواطنون من أصول مهاجرة أن وفاة الملكة تشكل خسارة فادحة. غير ان غلاء المعيشة يزيد من معاناتهم.

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