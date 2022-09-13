DW الأخبار

حزن في بريطانيا على وفاة الملكة وخاصة بين المهاجرين

تسود حالة من الحزن في بريطانيا على وفاة الملكة اليزابيث الثانية . ويرى المواطنون من أصول مهاجرة أن وفاة الملكة تشكل خسارة فادحة. غير ان غلاء المعيشة يزيد من معاناتهم.